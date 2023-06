Как различить здоровый и нездоровый избыток массы тела

Истин­ное МЗО без клинических и субклинических факторов риска представляет собой достаточно редкое явление, его реальная распространен­ность не может превышать 5-15% среди пациентов с ИМТ > 30 кг/м2 Распространенность ожирения без факторов кардиометаболического риска у женщин со­ставила от 7% (Финляндия) до 28% (Норвегия), у мужчин - от 2% (Финляндия) до 19% (Италия).

Среди пациентов с ожирени­ем расценены как метаболически здоровые с уче­том присутствия у них не более одного из 6 факто­ров кардиометаболического риска - повышения показателей артериального давления, уровней триглицеридов, гликемии натощак, СРБ, сниже­ния липопротеинов высокой плотности и чувст­вительности к инсулину.

При более строгих кри­териях - отсутствие всех 6 факторов - к группе МЗО было отнесено лишь 16,6% больных ожире­нием. В этой же выборке изменение пороговых значений индекса НОМА от 5,1 до 2,5 привело к сокращению количества пациентов с метаболи­чески нормальным ожирением до 6%.



При этом люди одинакового веса и роста могут или быть нездоровыми толстыми или быть здоровыми толстыми. Вот давайте рассмотрим пример: рисунок внизу, две жещины, 34 и 39 лет. Индекс массы тела у обоих выше 30 (ожирение), общая масса тела и жира – одинаковы. Но у левой женщины – здоровое ожирение, а у правой– нездоровое. Уловили уже разницу? Разные фигуры и разное распределение жира. У правой женщины намного больше «плохого», висцерального жира, который и вызывает все проблемы.

3. Нежирная печень и прочие внутренние органы (как часть висцерального ожирения)

Здоровая нежираня печень - это ключ к пониманию здорвого веса! Присутствие эктопического жира как в скелет­ных мышцах, так и в печени у пациентов с МЗО низкое. Низкое содержание жировой ткани в печени расценивается как чрезвычайно надежный индикатор метаболического здоро­вья.



Фиброз жировой ткани, определяемый по уровню экспрессии коллагена 6-го типа, сущест­венно меньше выражен при МЗО, что способст­вует более высокой пластичности жировой тка­ни, ее способности к здоровой экспансии. В работе A.D. Ogorodnikova и соавт. (2013) показано, что содержание эпикардиаль- ной, перикардиальной и внутрипеченочной жи­ровой ткани при МЗО меньше, чем у больных ожирением в сочетании с метаболическими на­рушениями.

4. Низкий уровень хронического системного воспаления.

Патофизиологической осно­вой ожирения и ассоциированных с ним заболе­ваний является хроническое медленно прогрес­сирующее воспаление. Тем не менее не у всех больных ожирением от­мечаются выраженные метаболические нарушения: от 10 до 40% пациентов имеют сохранные показате­ли углеводного обмена, липидного профиля, арте­риального давления.

В то же время у 10-27% лиц с нормальной массой тела встречаются инсулино­резистентность и дислипидемия. Так что можно быть жирными и худыми и с нормальной массой тела, но об этом позже.



Но! Общий жир не может расти бесконечно, при его значительном избытке он будет переходить в висцеральный. Так что если метаболически здоровые полные люди будут уменьшать физическую активность или начнут есть больше, то они заболеют.

Вышло свежеее исследование, в котором принимали участие 58 пар близнецов, и было установлено, что у мужчин активное накопление висцерального жира происходит при достижении 20,6% жира в теле, у женщин по достижении 39,4% (попутно (ну если точнее, то не совсем попутно, так как именно это и было изначальной целью исследования), было сделано заключение, что накопление висцерального жира у взрослых, не является следствием генетической предрасположенности, а скорее является результатом роста общего кол-ва жира в теле).

Также учитывая, что %жира в теле определяли при помощи DEXA, а это более точный метод чем по толщине складок или биомпендансом, и данные DEXA всегда выше данных полученных с помощью замеров по складкам или биомпендансом, то по сути результаты этого исследования снова подводят нас к озвучиваемому правилу "не разжираться выше 15% для мужчин".



Также с возрастом лишний вес также дает о себе знать: уменьшается физическая активность и замедляется обмен веществ. И хороший жир становится плохим. Проблемы со здоровьем у располневших людей становятся более очевидными после примерно 15 лет. Есть и вовсе мнение, что отсутствие болезней — лишь временное явление, и впоследствии любой человек с ожирением получит обычный букет из диабета, проблем с сердцем и т. д.

С этим согласуются данные ряда работ, вроде той, которая недавно была опубликована в Journal of the American College of Cardiology. То есть метаболически здоровое ожирение у таких людей на самом деле не такое уж здоровое и может быть начальной стадией на пути к тяжёлым недугам. Вместе с тем есть данные, которые говорят о том, что «хорошее» и «плохое» ожирение действительно представляют собой два разных физиологических состояниях, и что «хорошее» ожирение не обязательно предшественник «плохого».



Безусловно, это не означает, что пациен­ты с метаболически здоровым фенотипом не нуждаются в лечении; чрезмерный вес у многих из них предопределяет развитие остеоартритов, синдрома ночного апноэ и других ослож­нений и ассоциированных заболеваний.

Кроме того, МЗО не является стабильным состоянием, у многих больных с течением времени наблю­дается ухудшение метаболических показателей. Как отмечают S.L. Appleton и соавт. (2013), спустя 8 лет после первичного обследования метаболи­ческое здоровье удалось сохранить пациентам, у которых благодаря поддержанию здорового образа жизни не менялись показатели окружно­сти талии.

5. Сохраненная физическая активность.