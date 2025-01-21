Миозит шеи: Симптомы и лечение

Миозит – воспалительный процесс, затрагивающий одну или несколько скелетных мышц. Может протекать в острой и хронической форме. Характеризуется локальной болью в области поражения и дальнейшим ее распространением на новые участки.

Миозит шеи: классификация, причины, диагностика и лечение

Миозит – воспалительный процесс, затрагивающий одну или несколько скелетных мышц. Может протекать в острой и хронической форме.

Характеризуется локальной болью в области поражения и дальнейшим ее распространением на новые участки.

От сильной боли, мышцы пребывают в постоянном напряжении и этим ограничивают движение суставов, что влечет за собой полную атрофию мышечных тканей.

Классификация

Заболевание классифицируется несколькими типами, в зависимости от его происхождения, течения и области поражения:

Инфекционный

Гнойный

Паразитарный

Токсический

Травматический

Иногда наблюдается сочетание признаков разных типов заболевания, что позволяет диагностировать смешанные подтипы.

Учитывая механизм зарождения, развития и отдельных проявлений болезни выделяются несколько видов миозита с разным патогенезом:

Полимиозит;

Дерматомиозит;

Нейромиозит;

Полифибромиозит;

Оссифицирующий миозит.

Причины шейного миозита

Причиной возникновения шейного миозита могут стать острые респираторные заболевания, ангина, переохлаждение, неудобная поза, в которой человек пребывает длительное время, неконтролируемые физические нагрузки, неравномерное задействие шейных мышц, травмы.

Очень часто причиной заболевания становится банальный сквозняк.

Миозит – «профессиональная» болезнь шоферов, операторов ПК, скрипачей. Людей, которые вынуждены долгое время оставаться в одной, неудобной, позе.

Такая ситуация может возникнуть и во время ночного сна на неудобной подушке, но зачастую этому предшествует переохлаждение или пребывание на сквозняке.

Симптомы

Более ярко симптомы проявляются утром, когда человек пытается покинуть спальное место. Возникает сильная боль в области шеи, невозможность повернуть голову.

Это происходит по причине того, что за ночь воспаленные мышечные волокна приобретают отечность и развивается рефлекторный спазм нервных окончаний.

В большинстве случаев боль ассиметрична – более ярко выражена с одной стороны.

Иногда миозит сопровождается болью лобной части головы и висков. Болевые ощущения усиливаются при попытке повернуть голову и, со временем, переходят в затылочную часть.

Заболевание может развиться в течение нескольких минут – после травмы, перенапряжения или неудачного движения мышц.

При гнойном миозите к сильным болям прибавляются абсцессы и некрозы, высокая температура, озноб.

Миозит шеи у детей

Дети очень подвижны. Тело быстро нагревается и может хватить даже легкого сквозняка, чтобы проявилось заболевание.

К другим причинам возникновения миозита следует отнести неудобное положение, переохлаждение, травмы.

У маленьких детей, шея – самое уязвимое место, поэтому нужно следить за положением малыша во время сна. Подушка не должна быть слишком высокой или твердой.

У детей, чаще чем у взрослых, болезнь склонна прогрессировать.

Воспалительный процесс может распространиться на близлежащие мышцы дыхательного аппарата и гортани, что может привести к серьезным последствиям.

При первых симптомах миозита у ребенка, нужно сразу обратиться к врачу. Лечение для каждого индивидуальное.

Родителям нужно максимально обеспечить покой ребенка, ограничить двигательную активность воспаленной мышцы. Исключить переохлаждение, использовать сухое тепло для прикладывания к больному участку. В холодное время года, врача лучше вызвать на дом.

Диагностика заболевания

Чтобы точно диагностировать заболевание, понадобится ряд процедур.

Врач может поставить предварительный диагноз, основываясь на выраженные симптомы болезни – мышечную боль, рефлекторный спазм воспаленной мышцы и др., но об окончательном диагнозе можно говорить только после проведения тщательной диагностики.

Анализ крови

Определяют уровень мышечных ферментов и наличие абнормальных антител.

Магнитно-резонансная томография

Позволяет определить поврежденные участки мышц и увидеть мышечные изменения, если таковые имеют место.

Электромиография

Позволяет проверить реакцию мышц на нервные электрические сигналы. Таким способом выявляются ослабленные, или пораженные заболеванием мышечные волокна.

Биопсия мышцы

Для проведения этой процедуры надрезается больная мышца и снимается микроскопический образец для анализа. Эта процедура ведет к окончательной постановке диагноза.

Лечение в домашних условиях

Официальная и народная медицина единогласно сходятся в том, что больным мышцам следует обеспечить полный покой.

Ограничить двигательную активность и, по возможности, придерживаться постельного режима, но полностью обездвиживать мышцы не стоит. Не переохлаждаться.

Миозит хорошо поддается лечению. При правильном подходе, уже через четыре – пять дней боли проходят и намечается положительная динамика.

В домашних условиях можно применять компрессы с сухим теплом. В народной медицине используют компрессы с вареным картофелем, капустой. Воспаление помогут снять настои из крапивы, барбариса, мать-и-мачехи, сосновых почек, подорожника и зверобоя. Согревающие процедуры нужно делать перед сном и ложиться спать, закутавшись в теплое одеяло. К утру боль существенно уменьшится.

На время лечения нужно исключить из своего рациона специи, соленья, жирное, жареное и алкоголь.

Ни в коем случае нельзя проводить «любительские» массажи – можно нанести непоправимый вред здоровью.

Профилактика

Для профилактики миозита необходимо придерживаться нескольких простых правил:

Не переохлаждаться;

Исключить пребывание на сквозняке;

При неподвижной работе стараться каждые сорок минут делать разминку;

Не поднимать тяжелые вещи, или, если нет такой возможности, то исключить рывки;

Не выполнять сложные физические упражнения без должной подготовки;

Следить, чтобы спальное место было максимально комфортным;

Своевременно лечить ОРВИ, ангину, ГРИПП.

К профилактическим мерам можно отнести регулярные занятия спортом, массажи, закаливание.

Несколько практичных советов, которые помогут не стать жертвой заболевания:

Бросить привычку курить в машине (частое открывание окна может обеспечить шейный миозит).

Одевайтесь по погоде ( джинсы с заниженной посадкой и коротенькие куртки отложите до весны).

Не совмещайте посещение бани и распитие алкогольных напитков (разгоряченные парилкой и алкоголем люди очень часто не чувствуют меры в растирании снегом или нырянию в бассейн с холодной водой, проводят там больше времени, чем следует и становятся жертвами переохлаждения).

В теплом помещении не сидите долго у окна ( в тепле не почувствуется переохлаждение отдельных мышц, вызванное легким сквозняком).

Не прислоняйтесь на долгое время к холодным стенкам.

В зимнее время избегайте сидеть в транспорте на холодных сиденьях.

Миозит – не страшное, но очень коварное заболевание и только вовремя начатое лечение обеспечивает полное выздоровление. Лечиться можно как самостоятельно, следуя предписаниям докторов, так и стационарно. После выздоровления необходимо соблюдать профилактические меры, бережно относиться к своему организму – это поможет больше не испытать на себе все прелести миозита.опубликовано econet

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