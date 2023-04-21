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3 причины, по которым мы набираем вес

Источник: Econet 21 апреля 2023 5914
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Когда мы говорим об избыточном весе, первое, что приходит на ум, - это неправильный пищевой рацион и нехватка физической активности. Но это еще не все. Бывает, что прибавка в весе вызвана стрессом, дисбалансом гормонов, определенным заболеванием. Вот на какие аспекты лишнего веса полезно обратить внимание.

3 причины, по которым мы набираем вес

Ожирение считается распространенной проблемой со здоровьем. Причиной избыточного веса может быть не только порочное питание и отсутствие физических нагрузок. Чтобы добиться стабильного похудания, важно акцентировать внимание на этих трех факторах, влияющих на набор веса.

Факторы, влияющие на набор веса

 

1. Стресс 

Стресс стимулирует работу оси «гипоталамус-гипофиз-надпочечники», в результате чего происходит выброс гормонов и нейротрансмиттеров. Но когда стимуляция оси «гипоталамус-гипофиз-надпочечники» становится хронической, это вызывает наращивание веса. Кортизол, ключевой гормон стресса, здесь играет важную роль: если его уровень стабильно повышен, это провоцирует накопление жира в области талии.

При так называемом абдоминальном ожирении, когда охват талии выше принятого, есть повышенный риск некоторых недугов, например, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. 

В придачу к этому, когда человек пребывает в состоянии стресса, у него может обнаружиться тенденция употреблять больше пищи, выбирать нездоровые продукты и меньше спать, что вызывает увеличение веса. При таком сценарии похудеть бывает чрезвычайно трудно. Спасти положение помогут натуральные вспомогательные средства для сна и диетические добавки, которые поддержат организм в борьбе со стрессом.

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3 причины, по которым мы набираем вес

2. Гормональный сбой 

Не только кортизол может стать причиной увеличение веса. Общий гормональный дисбаланс часто становится причиной ожирения. Половые гормоны (эстроген, прогестерон и тестостерон) имеют ключевое значение в похудании и прибавке веса. Это часто характерно для женщин в период перименопаузы и менопаузы.

Эстрогены способствуют регулировке обмена веществ и энергии, и при быстром снижении показателя эстрогена (менопауза) наблюдается снижение метаболизма и баланса энергии, что ведет к увеличению веса. Поэтому женщинам в период менопаузы, если они хотят похудеть, пригодятся методы ускорения метаболизма (коррекция пищевого рациона, физические нагрузки, диетические добавки.

3. Заболевания 

Избыточный вес часто является симптомом основного заболевания. Вот перечень недугов, которые вызывают увеличение веса.

Депрессия

Лица, у которых проявляются симптомы депрессии, также имеют повышенный риск набора веса. 

Сахарный диабет

В терапии диабета 2 типа применяется препарат инсулин. Но прием инсулина грозит увеличением веса. Особенно это характерно для первого года использования лекарства. Хотя данный факт не должен отпугивать больных, которые нуждаются в инсулине.  

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Гипотиреоз

Снижение функций щитовидки связано с увеличением веса. Есть корреляция между высоким показателем лептина и этим заболеванием, что грозит плохим контролем аппетита и накоплением жировых отложений.

Кисты яичников

Развитие кист яичников - это гормональная патология, она развивается в заболевание синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Лишний вес характерен женщин с синдромом поликистозных яичников. Похудание – важная составляющая в терапии СПКЯ.

Апноэ во сне

Это нарушение сна, часто не диагностируемое. При апноэ дыхание неоднократно останавливается и «запускается» в процессе сна. Ожирение считается одним из главных факторов заболевания.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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