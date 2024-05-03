Аллергия – болезнь из детства

Если не брать во внимание официальные методы лечения, то заболевание ребенка может поведать родителям об очень многом. Какие факторы способствуют возникновению аллергии, можно ли ее вылечить или просто перерасти?

Аллергия является одним из самых недавних заболеваний, ему чуть больше ста лет. Медицинские специалисты утверждают, что причиной стала слабая «загружаемость» иммунной системы, когда человек перестал контактировать со многими веществами. Психологи, в свою очередь, уверены, что большое количество людей, страдающих аллергическими реакциями, на самом деле абсолютно здоровы физически, но зависимы от этого процесса на психологическом уровне.

Аллергические заболевания

Проводилось специальное исследование, которое подтвердило эту гипотезу – человека, страдающего аллергией, ввели в состояние гипноза и заставили соприкоснуться с источником аллергии. В ходе экспериментов выяснили, что в состоянии гипноза человек не реагирует на появление аллергена и его организм не воспринимает его, как чужака.

Например, пациента с аллергической реакцией на пыльцу лилии, дали букет этих цветов, у него началась бурная реакция, а когда его вывели из транса, то он увидел, что цветы были искусственные. Также при аллергии на бытовую пыль человек начинал кашлять и чихать, как только его вводили в комнату с большим ковром на стене, но затем он убеждался, что это была только фотография этого ковра, которую повесили на стену.

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Прежде чем лечить аллергические реакции, следует разобраться и понять, в чем же заключается причина возникновения этого заболевания, почему возникла такая защитная реакция организма. Многие специалисты уверены, что многие детские заболевания возникают вследствие тревожности, страха и волнения родителей.

Психосоматика аллергических реакций

Психосоматическое направление изучает воздействие психоэмоциональных причин на формирование и развитие внутренних заболеваний человека. Психосоматикой занимаются и в медицине, и в психологии. У многих детей впервые диатезные высыпания появляются в период отлучения от груди, расставания с соской, и других факторов, которые отдаляют ребенка от матери. Но, если к таким реакциям относиться более спокойно, то через какое-то время они проходят самостоятельно.

При чрезмерной опеке ребенка или при недостатке внимания, диатез может перейти в хроническую форму. При слишком сильной заботе, ребенок уверяется, что следует бояться даже минимального воздействия окружающей среды. Происходит активизация иммунной системы, вынуждая организм защищаться. Например, если ребенка постоянно ограничивать в свободе, то он, подсознательно мечтая дышать свободно, полной грудью, может заболеть астмой.

Чаще всего ребенок начинает болеть, когда ему необходимо привлечь внимание родителей к себе, и нередко это бывает аллергическая реакция. Кроме этого, сильное волнение, эмоциональное потрясение, тоже может спровоцировать приступы аллергии.

Если у ребенка один раз возникла реакция на шоколадку или клубнику, то вряд ли это начинается заболевание. Но, оно может начаться, если его пугать каждый раз возгласами, что теперь у него обязательно начнется аллергия – он поверит родителям, и в следующий раз так и произойдет.

Иногда достаточно объяснить ребенку, что этот продукт очень вкусный и полезный, но употреблять его следует только по чуть-чуть, и ничего плохого тогда не случится. И чаще всего так и бывает.

В некоторых случаях, аллергические реакции провоцируются чувством обиды, боязни, неприязни, агрессии и прочих негативных эмоций. Очень важным станет вопрос – на кого или на что, направлена эта отрицательная реакция. С этим родители не всегда смогут справиться самостоятельно. Поэтому, в некоторых случаях, потребуется помощь детского психолога, если конечно, аллергические реакции не возникли на фоне заболеваний пищеварительного тракта.

Психолог сможет помочь убедить ребенка, что в символе болезни нет ничего пугающего, и сделает все, чтобы ребенок или взрослый смогли излечиться от ее проявлений.опубликовано econet

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