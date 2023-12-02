Чем опасна густая желчь и как распознать ее у себя

Процесс сгущения желчи не является болезнью, но приводит к серьезным последствиям. Причины часто связаны с неправильным питанием, наследственностью, повышением холестерина. При соблюдении рекомендаций врачей и правильном лечении ее состав можно улучшить, предотвратить осложнения.

Выделение желчи – важный этап процесса пищеварения. В норме жидкий секрет имеет однородную консистенцию, при попадании в кишечник запускает расщепление белков, жиров и углеводов. При различных заболеваниях или патологиях происходит сгущение, повышается риск образования камней и закупорки желчных протоков.

Почему желчь становится густой

Желчь – специальная жидкость желтого или зеленоватого цвета, которая вырабатывается печенью и накапливается в желчном пузыре. Она состоит из кислот, натрия, калия и воды. При изменении концентрации начинается процесс образования плотного осадка или минеральных солей. Если сгущение продолжается несколько недель или месяцев, формируются билиарные сгустки и камни разного размера.

Основные причины появления густой желчи:

наследственные заболевания органов пищеварения;

отсутствие физической нагрузки;

лишний вес;

злоупотребление жирной и жареной пищей;

повышенный уровень холестерина в крови;

нарушение гормонального фона (менопауза, беременность);

побочное действие некоторых лекарств (контрацептивов, диуретиков).

В норме излишки желчи должны перерабатываться в кислоты, выводиться из организма. Проблема появляется, если человек пьет мало жидкости, увлекается белковыми диетами. Она сопровождает болезни печени, кишечника, поджелудочной железы.

При сгущении желчи может возникнуть механическая желтуха, нарушается пищеварение. Излишек может повредить поджелудочную железу, стать причиной хронического панкреатита. В тяжелых случаях развивается желчнокаменная болезнь с мучительными приступами боли.

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Тревожные признаки и симптомы сгущения желчи

Сгущение желчи происходит постепенно, но первые нарушения легко заподозрить по характерным признакам:

появление горечи во рту после еды или нагрузки;

приступы тошноты, рвотные позывы с выделением желчи или слюны;

частые расстройства стула, диарея;

ноющие боли, сменяющиеся спазмами;

тяжесть в правом подреберье;

изжога при забросе желчи в пищеводе;

отрыжка с горьким привкусом.

Среди нестандартных симптомов густой желчи – появление нестерпимого зуда, раздражение и шелушение кожи, появление пигментных пятен в области живота. Нарушение работы кишечника приводит к хронической усталости. Человек плохо спит, раздражается и нервничает без повода.

Как разжижить желчь

Если диагностирована густая желчь, важно избежать образования камней. На начальной стадии достаточно изменить питание и пищевые пристрастия:

откажитесь от жирных и острых блюд;

уменьшите употребление животных жиров, растительного масла;

соблюдайте питьевой режим (не менее 2 л чистой воды в день).

Для поддержания работы желчного пузыря врачи подбирают препараты, которые помогают вырабатывать ферменты. Процесс переваривания пищи проходит легко, без боли и неприятного привкуса горечи. Наиболее эффективны лекарства на натуральной основе. Они содержат экстракты растений и высушенную желчь животных, снимают вздутие и боль.

Остановить болезненный приступ помогает тюбаж. Во время процедуры в двенадцатиперстную кишку вводят зонд с препаратом, который выводит желчь, предотвращает ее скопление в протоках. Пузырь очищается от солей и сгустков, восстанавливает работу.

На начальной стадии помогает улучшить структуру желчи лечение травами. Наиболее полезные для разжижения и улучшения пищеварения: брусника, куркума, пижма, артишок. Но помните, что экстракты обладают желчегонным эффектом, поэтому опасны при образовании камней.

Профилактика сгущения желчи

Для здоровья желчного пузыря важно избегать стрессов, правильно питаться, больше двигаться. Врачи рекомендуют чаще гулять, заниматься плаванием или танцами. При выполнении упражнений уменьшается застой желчи, ускоряется ее прохождение по кишечнику. Исчезает ощущение тяжести в боку, запоры и вздутие живота.

Питание сильно влияет на густоту желчи. При редких приемах пищи она остается в пузыре, откладывается в виде солей. Диетологи рекомендуют:

Ешьте блюда, приготовленные на пару, в собственном соку, тушенные с небольшим количеством масла.

Не забывайте о жидких супах на овощном бульоне.

Следите за уровнем холестерина, уменьшайте количество переработанного мяса (колбас, копченостей).

Полностью откажитесь от алкоголя, специй, уксуса.

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Сгущение желчи – опасная проблема, которая требует обязательного лечения. Невозможно изменить наследственность, повлиять на гормональный фон при менопаузе. Но правильное питание без переедания и активный образ жизни помогут наладить пищеварение без осложнений.опубликовано econet

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