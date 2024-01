Четыре разума. Гармония и порядок в мозгах!

Внутри тела находится целостная система интеллекта и мудрости. Иногда мы живем в гармонии с ним, а иногда — нет.

Соматический разум — это разум внутри нашего тела

Современный человек все больше живет в голове... Картинка "головастика - инопланетянина" кажется вполне вероятным отображением будущего облика человека. Перемещение жизни в виртуальное пространство косвенно подтверждает этот вектор развития человека как развития интеллекта.

Когнитивный разум

Наверное этой части статьи я уделю наименьшее внимание и сошлюсь на ученых и их труды в этой области. Наша голова и без того занята очень многими, порой абсолютно не нужными, вещами, что ей требуется отдых. А для того, чтобы как-то почувствовать ее и ее перегрузку она сигналит болью. А таблетки лишь глушат боль, но не источник этой самой боли - заболевания, болезни, как Души (психо) так и тела(сома). Которая, кстати является оповестителем наступающих проблем в теле и психике. Но о психосоматике не буду - только ленивый не найдет этого определения.

А что же "храм Души"? Угасает за ненадобностью? И напоминает о себе лишь болезнями и недомаганиями, когда хочешь-не хочешь, а приходится о нем вспомнить... да еще естественные надобности - поесть, попить, опорожниться..

Тело - тупое, невежественное, не дает многим из нас воспарить к высотам Духа...

А так ли оно тупо и невежественно?

Соматический интеллект — это наш основополагающий интеллект

Не у всех существ есть когнитивный разум, но, чтобы выжить и эффективно взаимодействовать с окружением, всем живым организмам необходим соматический разум. Соматический разум — это разум млекопитающих и первичная форма интеллекта у маленьких детей.

Не у всех существ есть когнитивный разум, но, чтобы выжить и эффективно взаимодействовать с окружением, всем живым организмам необходим соматический разум. Соматический разум — это разум млекопитающих и первичная форма интеллекта у маленьких детей.

Внутри тела находится целостная система интеллекта и мудрости. Иногда мы живем в гармонии с ним, а иногда — нет. Когда мы находимся в контакте со своим соматическим разумом, то «живем в теле». Это значит, что в теле находится важная часть нашего сознания. Тело живет и дышит только в текущий момент времени, и когда мы находимся в контакте со своим соматическим знанием, часть сознания также заякорена в текущем моменте. Мы можем быть заняты задачей, которую решаем, взаимодействием, интеллектуальной деятельностью или чем-то еще, но при этом наше сознание одновременно укоренено в теле, в постоянно меняющейся вселенной физических ощущений и чувств. Благодаря этому у нас есть доступ к обширному и наполненному ресурсами хранилищу информации, которое обогащает наше переживание всего, чем бы мы ни занимались.

Когда мы говорим, что кто-то «живет в голове» или «отрезан от тела», это указывает на отсутствие доступа к огромному миру соматического опыта и интеллекта. Когда мы «живем в голове», обычно это означает, что мы не осознаем текущий момент и свое тело, что мы утратили с ними контакт. Часто это сопровождается определенными эмоциональными или физическими проявлениями: дыхание становится поверхностным или учащенным, мы быстро говорим, у нас напрягаются плечи, шея и лицо, мы испытываем ощущение тревоги, стресса или сжимания.

И наоборот, когда мы «заземлены» в теле и в текущем моменте, мы физически расслаблены, дышим медленнее и глубже, чувствуем себя спокойно и переживаем такие ресурсные состояния, как «расслабленная бдительность» и «спокойная алертность ». Как указывает мастер трансформации Ричард Мосс, когда тело счастливо, наши эмоции позитивны, а ум спокоен. Субъективное переживание соматического интеллекта известно во всех культурах, во все исторические эпохи и лингвистически отражается в классах слов, которые в НЛП называются «языком органов». Язык органов — это на первый взгляд метафорические утверждения или идиомы, связанные с частями или функциями тела.

Такие выражения, как «нутром чувствую, вражина» (Шариков из небезизвестного произведения), «я следовал своему сердцу» или «в глубине души я знал», подразумевают, что интеллектом обладает не только мозг, но и другие части тела. Еще мы говорим, что чего-то «не перевариваем», что-то нам «разбивает сердце», а что-то «все кишки выматывает». Однако принято считать, что такие выражения — не просто метафоры. Как и сенсорные предикаты («я вижу, что вы говорите», «мне это неясно», «это звучит убедительно», «я прикоснулся к этому», «я чувствую, что это правильно» и так далее), язык органов часто отражает глубинные психосемантические паттерны и процессы, позволяющие проникнуть в глубинные структуры субъективного опыта.

Телесное ощущение: субъективное переживание соматического разума

Субъективно мы осознаем свой соматический разум посредством того, что философ и психотерапевт Юджин Гендлин называет «телесным ощущением» (felt sense). На нем основан его терапевтический метод под названием фокусировка. Гендлин считает, что взаимодействие живого организма с окружением обязательно предшествует более абстрактному когнитивному знанию об этом окружении. По мнению Гендлина, жизнь — это сложное, упорядоченное взаимодействие с окружением и поэтому жизнь сама по себе — отдельный, особый тип обучения и знания. Абстрактное когнитивное знание возникает на основании этого базового знания, представляющего собой глубинную структуру нашего сознательного процесса мышления.

Нейрогастроэнтерология и мозг в животе.

Один из видов «мозга» в теле называется энтерическим мозгом или энтерической нервной системой («энтеро» буквально означает «внутри кишечника», от древнегреческого энтерон, «кишечник»). Эта система содержит 100 миллионов нейронов — больше, чем позвоночник. По данным современной неврологии, система нервов, окружающая толстую кишку и другие органы пищеварения в брюшной полости, обладает примерно такой же сложностью, как мозг кошки. Ее называют «вторым мозгом» человеческого тела.

В последние годы появилось много данных о том, как энтерическая нервная система отражает активность центральной нервной системы. Доктор Майкл Гершон, профессор анатомии и биологии клетки медицинского центра Колумбия-Пресвитериан в Нью-Йорке, — один из основателей нового раздела медицины под названием нейрогастроэнтерология. В своей книге «Второй мозг: как мы "чувствуем нутром" и новое понимание психосоматических и нервных заболеваний желудка и кишечника» («The Second Brain: The Scientific Basis of Gut Instinct and a Groundbreaking New Understanding of Nervous Disorders of the Stomach and Intestines»), Гершон утверждает, что мозг кишечника очень важен для здоровья и счастья человека, а также играет важную роль в ситуациях дискомфорта и стресса. Множество расстройств пищеварения, например колит и синдром острого живота, вызваны проблемами в энтерической нервной системе.

Энтерическая нервная система управляет различными аспектами пищеварения, от пищевода к желудку, затем к тонкому кишечнику и толстой кишке. Нейрогастроэнтерологи также считают, что существует сложное взаимодействие между энтерической нервной системой и иммунной системой.

Биологи считают, что в процессе эволюции млекопитающих энтерическая нервная система была слишком важна. Поэтому она расположена не в голове новорожденного — ведь в таком случае потребовались бы слишком длинные связи между головой и брюшной полостью. Младенцу нужно есть и переваривать пищу с самого рождения.

Поэтому процесс эволюции, возможно, сохранил энтерическую нервную систему в виде независимой цепочки. /Интересно отметить, что в процессе развития человеческого зародыша фрагмент ткани, которая называется «нервный валик», формируется на ранних стадиях. Один ее сегмент формирует центральную нервную систему, а другой мигрирует и формирует энтерическую нервную систему. По мнению доктора Гершона, связь между этими системами возникает гораздо позже, через блуждающий нерв./ Она связана с центральной нервной системой, но по большей части способна функционировать самостоятельно, без контроля мозга.

«Мозг в животе» получает и отправляет импульсы, запоминает опыт и реагирует на эмоции с помощью таких же нейротрансмиттеров, что и клетки головного мозга. Нейроны энтерической нервной системы расположены в «капсулах» ткани вдоль пищевода, желудка, тонкого кишечника и толстой кишки. Как единый орган она представляет собой сеть нейронов, нейротрансмиттеров и протеинов, передающих сообщения между нейронами, ее клетки подобны клеткам мозга и формируют сложную сеть, позволяющую ей действовать независимо, учиться и запоминать, благодаря чему мы и можем «чувствовать нутром».

Итак, у нас в животе находится нечто вроде мозга кошки. Когда кошка всем довольна, она мурлычет. Но если ей что-то угрожает, она шипит: «Шшшшшшшш!» Когда центральная нервная система сталкивается с угрожающей ситуацией, она выделяет в кровь гормоны стресса, которые готовят тело к реакции на стресс: бороться или бежать. В системе кишечника находится множество сенсорных нервов, которые стимулируют выработку этих химических веществ, — и тогда у нас возникает ощущение, что мы «нервничаем».

Современные исследования также показывают, что стресс, особенно в ранний период жизни, может стать причиной хронических гастро-энтерологических расстройств. По некоторым данным около 70% пациентов, которые обращаются с жалобами на хронические гастро-энтерологические заболевания, в детстве пережили травмы, например потерю кого-то из родителей, серьезную болезнь, смерть значимых других...

Интересно отметить, что в традиционных культурах всех континентов считалось, что живот — это священный «дом души». В японских боевых искусствах, китайской медицине, танцах Африки, Индии, Полинезии, индейцев Северной Америки, народов Ближнего Востока и Европы есть практики для активации энергии живота, чтобы пробудить «душу-силу» в центре тела.

Центр живота, который японцы называют словом хара, во многих боевых искусствах и целительских практиках считается «ядром» тела, и физическим, и энергетическим. Это центр силы и равновесия, охватывающий несколько органов тела. В харе начинаются ноги, связывая ее с землей, создавая заземление и позволяя нам двигаться. Более того, хара считается источником жизни и чем-то вроде духовного центра. Его развитие помогает достичь мастерства, силы, мудрости и покоя.

В японском языке слово хара обозначает и живот, и качества характера, возникающие, когда человек активирует «жизненную силу», сконцентрированную в животе .

В японском языке есть фразы, которые содержат слово хара и указывают на важность живота для полной и благополучной жизни. Например, «искусство живота» — это любое действие, которое выполняется совершенно и без усилий. , «Великий живот» — человек, широких взглядов, понимающий, сострадательный и щедрый. «Чистый живот» — человек с ясным сознанием. «Найти свой живот» — значит четко определить свои намерения. «Бить в барабан живота» — быть довольным своей жизнью.

«Человек хара» — тот, кто живет творчески, смело, уверенно, целеустремленно, целостно и настойчиво. Хара но арухито буквально означает, что человек «центрирован» или «у него есть живот». Такой человек уравновешен, расслаблен, великодушен и добросердечен. Он спокоен, не осуждает других, он знает, что важно, принимает вещи такими, какие они есть, и у него есть чувство гармонии и пропорций. Он готов ко всему, что может ждать его на пути. Когда благодаря настойчивости, дисциплинe и практике, такой человек достигает зрелости, его называют хара но декита хито — тот, кто «закончил свой живот».

В китайском языке центр живота называется дантянь. В буквальном смысле это слово означает поле, которое нужно возделать, чтобы вырастить урожай, поддерживающий жизнь. То есть когда человек активирует центр своего тела с помощью движения и дыхания, он получает доступ к центру своего бытия, души-силы и внутреннему источнику.

Русские Витязи шли на бой не щадя Живота своего. Животные страхи - страхи, связанные с биовыживанием.

Очевидно, эти лингвистические выражения отражают интуитивное понимание и субъективный опыт, связанные с тем, что «разум в животе» — важнейший элемент нашего соматического интеллекта и мощный ресурс.

Связь с центром тела может стать «воротами» и якорем к нашему соматическому разуму и мудрости тела.

Нейрокардиология и мозг в сердце.

Точно так же как энтерическая нервная система, сложная «схема» сердца позволяет ему действовать независимо от мозга в голове — учиться, запоминать и даже чувствовать. Недавняя книга «Основы нейрокардиологии и клиническая нейрокардиология» («Basic and Clinical Neurocardiology») под редакцией доктора Эндрю Армора и доктора Джеффри Арделла предлагает обстоятельный обзор функций автономной нервной системы сердца и роли центральных и периферийных нейронов в регуляции сердечных функций.

Один из пионеров нейрокардиологии доктор Армор показывает, что сердце обладает внутренней нервной системой, достаточно сложной для того, чтобы назвать ее отдельным «маленьким мозгом». Нервная система сердца содержит около 40 тысяч нейронов, которые называются сенсорными аксонами. Они улавливают циркулирующие гормоны и нейрохимические вещества и отслеживают частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Информацию о гормонах, химических веществах, частоте сердечных сокращений и давлении нервная система сердца переводит в неврологические импульсы и посылает их в мозг.

Таким образом, сердце имеет собственную внутреннюю нервную систему, действующую и обрабатывающую информацию независимо от мозга или центральной нервной системы. Именно поэтому работает трансплантированное сердце. Обычно сердце общается с мозгом через ткани, расположенные вдоль блуждающего нерва и позвоночного столба. В трансплантированном сердце эти нервные связи восстанавливаются очень медленно, если вообще восстанавливаются. Однако трансплантированное сердце может функционировать в новом «доме», потому что у него есть собственная целостная нервная система.

Отчеты многих пациентов с трансплантированным сердцем дают удивительные свидетельства того, что «мозг сердца» способен хранить воспоминания и оказывать влияние на поведение. Например, доктор Марио Алонсо Пьюг, хирург общей практики (и абдоминальной хирургии), более двадцати пяти лет является ведущим хирургом медицинской школы Гарвардского университета и членом Американской ассоциации содействия развитию науки (American Association for the Advancement of Science). Он сообщает об одном пациенте с трансплантированным сердцем. После операции пациент стал демонстрировать необычное поведение. Он полюбил блюда, которые никогда не любил раньше. Он стал поклонником музыки, которая ему никогда раньше не нравилась. Его тянуло в места, о которых он ничего не знал и не помнил.

Тайна раскрылась, когда врачи выяснили, какой образ жизни вел донор, чье сердце пересадили пациенту. Оказалось, что пациент стал любить еду, которую предпочитал донор; кроме того, донор был музыкантом и играл в стиле, который вдруг полюбил пациент, а места, в которые тянуло пациента, были знаковыми в жизни донора. Из-за жестких правил конфиденциальности ни пациент, ни врачи раньше не имели доступа к информации о доноре или к его личной истории. Возможно, каким-то образом предпочтения донора передались пациенту вместе с его сердцем.

Подобных примеров довольно много. Клер Сильвия — еще одна пациентка с трансплантированным сердцем. Она написала книгу «Чужое сердце» («А Change of Heart» (1997)), где описывает свой опыт. Она пишет, что 29 мая 1988 года ей пересадили сердце 18-летнего парня, погибшего в автокатастрофе. Вскоре после операции она стала замечать перемены в своих привычках и вкусах. Она обнаружила, что часто стала вести себя по-мужски, у нее появилась мужская походка (раньше она была танцовщицей и обычно ходила совсем иначе). Она вдруг полюбила острый перец и пиво, чего никогда не любила раньше. Ей даже стали сниться повтояющиеся сны о таинственном человеке по имени «Тим Л.». Ей стало казаться, что так звали ее донора. И она оказалась права. Встретившись с «семьей ее сердца», как она ее назвала, Сильвия обнаружила, что ее донора действительно звали Тим Л. и ее новые вкусы и привычки совпадали со вкусами и привычками донора.

В книге «Код сердца» («The Heart's Code» (1998)) доктор Пол Пирсел приводит другие показательные примеры, основанные на 73 случаях трансплантации сердца, когда у пациентов проявлялись черты личности, воспоминания и знания их доноров.

Наш "дедушка Павлов", в последние годы жизни, в Колтушах, писал книгу, "в стол", что истинный разум человека находится в сердце . Американцы сперли, как обычно!

Святые отцы говорят, что жизнь можно понять только сердцем! Слышали - "зорко только сердце".

Кажется, все эти примеры подтверждают, что сердце — сложный и загадочный орган, а не просто мышца, перекачивающая кровь. Которое, кстати, умудряется отдыхать в промежутках между качками.

Мне, лично, было очень приятно, когда после работы, оценивая и обдумывая головой прошедшую сессию я вдруг ощутил, что понял Милтона Эриксона в области груди. Голова в этот момент не реагировала.

Как и живот, в истории человечества сердце тоже всегда считалось важным центром знаний и чувств. Некоторые из известных нам ранних цивилизаций, в том числе Древняя Греция, Месопотамия и Вавилон, считали сердце вместилищем интеллекта. Древнегреческий философ Аристотель писал, что сердце — самый важный орган тела и в нем начинаются все нервы. Интересно, что, по его наблюдениям, это первый орган, который формируется у эмбриона цыпленка. Аристотель считал, что это — центр интеллекта, движения и ощущений — центр жизненной силы тела.

В последнее время разные исследовательские группы разрабатывают способы проникнуть в «мозг» сердца, в особенности этим занимается Институт HeartMath в Боулдеркрике, штат Калифорния. Утверждая, что «сердце является самым мощным источником ритмических информационных образов в человеческом теле», исследователи института HeartMath заявляют: «Будучи важнейшим центром взаимодействия многих систем тела, сердце является единственной столь мощной точкой входа в сеть коммуникаций, соединяющих тело, разум, эмоции и дух».

В основе подхода HeartMath лежит понимание того, что сердце взаимодействует с телом и мозгом главным образом следующими четырьмя способами:

1. Неврологически – путем передачи нервных импульсов через блуждающий нерв и позвоночник.

2. Биофизически – через сердцебиение. Сердце посылает энергию в виде волн кровяного давления, так же известных как пульс (blood pulse volume, BPV), которые приносят большую или меньшую концентрацию кровоснабжения клеткам тела и мозга. Установлено, что перемены в электрической активности мозговых клеток происходят в соответствии с переменами волн кровяного давления.

3. Биохимически – через высвобождение нейромедиаторов и гормонов, например, таких как предсердный пептид – гормон, замедляющий высвобождение других гормонов стресса.

4. Энергетически – посредством генерируемых биением сердца электромагнитных полей. ЭКГ, применяемая для измерения ритма биения сердца, в частности регистрирует электрические сигналы, испускаемые сердцем. Эти сигналы можно не только поймать в любой точке на теле, но и в пространстве вокруг него. (Мы еще рассмотрим это понятие энергетического воздействия подробнее в разделе о полевом разуме.)

Исследования и методики HeartMath сосредоточены в основном на процессе достижения состояния психофизиологической согласованности. Например, они обращают внимание на следующее:

Последние неврологические исследования подтверждают, что чувствование и познание лучше всего рассматривать как отдельные, но в то же время взаимодействующие функции или системы, каждая из которых обладает индивидуальным разумом. Наше исследование выявило, что ключ к успешной интеграции разума и эмоций – в увеличении согласованности (упорядоченной, гармоничной функции) обеих систем и приведении их к согласию друг с другом.

Опираясь на предположение, что большая согласованность проявляется как более упорядоченное и эффективное функционирование нервной, сердечнососудистой, гормональной и иммунной систем, методики HeartMath помогают достичь состояния, которое называется психофизиологическая согласованность. Это состояние высокого уровня сбалансированности, гармонии и синхронизации познавательных, эмоциональных и физиологических процессов как самих по себе, так и между собой. Исследования показали, что это состояние связано с высокой работоспособностью, снижением стресса, повышенной эмоциональной стабильностью и многими другими благоприятными для здоровья факторами.

Методики HeartMath в основном сосредоточены на определенном режиме функционирования сердца, называемом «режимом внутренней согласованности», который, как оказалось, сопутствует позитивным эмоциональным состояниям. Физиологически режим внутренней согласованности проявляется в том, что известно как изменчивость частоты сердцебиения (HRV).

Проблемные и непродуктивные эмоциональные состояния, такие как гнев и разочарование, обычно отражаются в беспорядочном, толчкообразном графике частоты сердцебиения. В то же время искренние позитивные эмоциональные состояния, как например признательность, приводят к высокоупорядоченным и согласованным графикам HRV, которые как правило отражают улучшенное функционирование сердечно-сосудистой системы.

HeartMath разработали набор простых инструментов, направленных на то, чтобы помочь людям соединиться с интуитивным интеллектом сердечного «мозга» и начать получать поддержку, выражаемую в способности лучше принимать решения и пользоваться мудростью сердца для управления разумом и эмоциями. Исчерпывающее исследование этих техник, а также их научное обоснование можно найти в книге «Методы HeartMath» (The HeartMath Solution, 1999) Дока Чайлдре (Doc Childre) и Говарда Мартина (Howard Martin).

Автор Александр Сафронов

