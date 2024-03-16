Что лечит шалфей

Шалфей - растение, которое активно используется в лечебных целях. Чай из шалфея поможет облегчить кашель, нормализовать уровень сахара в крови, понизить артериальное давление и т.д. Это растение укрепляет здоровье головного мозга: поддерживает способность к обучению, память и когнитивные возможности, может применяться в терапии деменции.

Траву шалфея, благодаря ее целительным свойствам, можно применять в терапевтических целях. Шалфей используют в различных формах: чай, эфирное масло, сушеная и свежая трава, экстракт.

Польза для здоровья шалфея

Чай из шалфея

Традиционно такой чай пили для лечения простуды, кашля и бородавок.

Другие варианты применения чая с шалфеем:

средство для снижения давления

успокоительное

для нормализации менструального цикла

жаропонижающее

поддержка детоксикации

облегчение кашля

лечение язв, ангины, фарингита, ларингита

лечение судорог, спазмов мышц и нервных патологий

для улучшения функций мозга

для контроля сахара в крови.

Шалфей для здоровья мозга

Шалфей поддерживает процессы обучения, память и когнитивные способности, имея потенциал в предотвращении и терапии деменции. Китайский шалфей предотвращает прогресс болезни Альцгеймера.

Шалфей влияет на содержание ацетилхолина, (нейротрансмиттера или сигнализатора в центральной нервной системе). Ацетилхолин имеет значение в коммуникации между нейронами.

Шалфей – сильный антиоксидант, противостоит повреждению тканей свободными радикалами. Это необходимо для головного мозга, так как оксидативный стресс, вызванный свободными радикалами, служит причиной развития неврологических расстройств.

Прочие эффекты шалфея, которые способствуют укреплению мозга: противовоспалительный, снятие беспокойства.

Шалфей борется с сахарным диабетом

Сахарный диабет считается хроническом метаболическом заболеванием, при котором возможность организма производить инсулин и контролировать глюкозу оказывается под угрозой.

Шалфей имеет противодиабетические свойства. Чай из шалфея, который рекомендуется пить в продолжение 14 дней, снижает глюкозу в крови (на голодный желудок, повышает чувствительность к гормону инсулину в клетках печени.

Чай с шалфеем, вероятно, по своему действию аналогичен метформину, противодиабетическому лекарству, которое прописывают при сахарном диабете.

Спиртовой экстракт шалфея также демонстрирует гипогликемические свойства.

Другое действие экстракта травы шалфея на инсулин схоже на антидиабетическоий препарат розиглитазон, так как продукт улучшает чувствительность к инсулину и снижает синтез липидов.

Мускатный шалфей популярен по причине своих антидепрессивных, антимикробных и антиоксидантных свойств.

Прочие полезные свойства шалфея

Трава шалфея поможет в:

снижении выраженности симптоматики предменструального синдрома

снятии симптомов астмы

облегчении симптомов депрессии

улучшении пищеварения

терапии солнечных ожогов кожи

устранении гиперлипидемии (повышенного показателя липидов).опубликовано econet

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