Головная боль напряжения: профилактика и лечение

При беспокойстве, стрессе или депрессии часто возникают головные боли, спровоцированные чрезмерным напряжением. Для таких болей характерно ощущение давления в области затылка, скованность шейных мышц. Какие существуют меры профилактики? Как избавиться от головных болей напряжения? Ответы на все вопросы вы найдете в этой статье.
Если вы страдаете хроническими головными болями – это повод обратиться к специалисту и пройти обследование. Диагностика поможет определить истинную причину возникновения головных болей. Бывает, что проблема спровоцирована повышенным давлением, кровоизлиянием в мозг или в редких случаях опухолью головного мозга. Если обследование не показало серьезных нарушений, то возможно, дискомфорт действительно вызван перенапряжением.
Обычно провоцирующими факторами служат:
При отсутствии серьезных нарушений решить проблему удается с помощью минералов и витаминов. При головных болях напряжения специалисты рекомендуют принимать магний.
Этот минерал необходим организму для более 350 различных биохимических реакций. Магний продается в аптеках в виде капсул или порошка. Также для повышения уровня этого минерала в организме необходимо употреблять в пищу зеленые листовые овощи и принимать теплую ванну с солью, состоящей из магния. Для предотвращения головных болей организм должен получать 250-500 мг магния в сутки.
Не менее эффективное средство от головных болей – витамин D. Восполнить его дефицит можно посредством принятия солнечных ванн. Но когда это невозможно на помощь приходят пищевые добавки. Перед приемом добавок обязательно следует проконсультироваться с врачом, чтобы специалист назначил оптимальную дозировку.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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