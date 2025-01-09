Гормон кортизол: Продолжительность жизни

Если кривая кортизола имеет резкие подъемы и падения, то такая ситуация считается более чем нормальной. Подобное поведение гормона стресса влияет на продолжительность жизни, которая значительно увеличивается.
Большинство профессиональных экспертов склоняется к мнению, что перепады кортизола напрямую влияют на продолжительность жизни. Суточная кривая этого гормона не должна быть плавной, а графический показатель должен напоминать настоящие горки с частыми перепадами. Чем выше прыгает количество кортизола, тем лучше это отражается на продолжительности всей жизни.
Кортизол принято называть гормоном стресса и его количество зависит от суточных ритмов человека. Например, самый высокий уровень этого гормона наблюдается утром сразу после пробуждения и этот момент интенсивной выработки получил название «кортизоловое пробуждение».
В течение дня выброс гормона снижается и самый низкий уровень наблюдается в период, когда человек отходит ко сну. Во время сна организм вырабатывает мелатонин, который заменяет кортизол. Однако ночью снижается уровень сахара в крови и это запускает рост выработки кортизола, который снова достигает пика перед пробуждением. Гормон придает нам сил для подъема и утром мы обычно чувствует прилив энергии и бодрости.
Если кривая кортизола имеет резкие подъемы и падения, то такая ситуация считается более чем нормальной. Подобное поведение гормона стресса влияет на продолжительность жизни, которая значительно увеличивается.
Кортизол вырабатывается организмом в моменты стресса и влияет на повышение уровня сахара и артериального давления. Как только человек попадает в стрессовую ситуацию, ему необходимо активировать скрытый источник ресурсов и получить заряд бодрости.
Например, нашим предкам приходилось часто убегать от хищников, и именно кортизол помогал им справляться с подобными ситуациями. Современникам не нужно прикладывать большие усилия для того, чтобы добыть себе обед или же избежать смерти, но каждого из нас каждый день подстерегает множество источников стресса.
Конфликты и волнения приводят к тому, что нормальный механизм выработки кортизола меняется под воздействием внешних факторов и надпочечники постоянно вырабатывают этот гормон, выбрасывая его в организм. Повышенное содержание одного гормона приводит к нарушению общего баланса, влияет на нормальные функции пищеварения и даже нарушает ритм мозговой активности.
Восстановить нормальную работу надпочечников и заставить организм работать в природном режиме можно с помощью специального лечения. Однако, многие из нас забывают про природные факторы регуляции и вмешательство в гормональный фон не всегда приносит положительные результаты. Перед тем, как начать лечение, рекомендуется проанализировать состояние надпочечников и выяснить основные показатели работоспособности организма.
Для оценивания такого важного фактора здоровья, необходимо прислушаться к своему организму и провести внутреннюю диагностику. Показательными факторами станут следующие стадии:
Если вы решили заняться своим здоровьем и привести выработку кортизола к нормальному уровню, то вам важно учесть несколько факторов:
В этом вопросе все эксперты придерживаются одного мнения - заниматься спортом в усиленном режиме можно только в первой половине дня, а вот после обеда лучше прогуляться на свежем воздухе. Кстати, задуматься над целесообразностью физических нагрузок стоит и тем, кто хочет похудеть. Кортизол повышает выработку сахара в крови, а результатом становится задержка потери веса.
Мы подготовили примерное меню для тех, кто хочет улучшить состояние своего организма и предлагаем следующий рацион:
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий