Хром: Кому, сколько и зачем?

Одним из наиболее важных для организма химических элементов является хром. Он принимает участие в обменных процессах, усвоении и улучшении переносимости глюкозы, повышении чувствительности рецепторов клеток к инсулину. В этой статье собрано все, что нужно знать о хроме.
Этот микроэлемент имеет низкий коэффициент всасывания – порядка 10% и быстро выводится из организма – за 83 дня. Минерал лучше усваивается за счет витаминов C и B3. Усвоенный организмом хром скапливается в костях, мягких тканях, селезенке и печени.
Хром – важный для организма минерал, но на самом деле необходим он в небольшом количестве. Для взрослого человека суточная потребность составляет ориентировочно 50 мкг, все зависит от состояния здоровья, веса, возраста и образа жизни.
Безопасные и допустимые верхние уровни потребления хрома у детей неизвестны. Тем не менее, были установлены уровни суточного адекватного потребления хрома: младенцы от 0 до 6 месяцев - 0,2 мкг; От 7 до 12 месяцев - 5,5 мкг; детям от 1 года до 3 лет - 11 мкг; От 4 до 8 лет - 15 мкг; мальчики от 9 до 13 лет - 25 мкг; мальчики 14-18 лет. 35 мкг; девочкам от 9 до 13 лет - 21 мкг; От 14 до 18 лет, 24 мкг.
Хром способен усилить действие гормона инсулина во всех подконтрольных ему процессах, а именно:
Также этот минерал стабилизирует нервную систему, ускоряет процесс ранозаживления, предотвращает нарушение половой функции, поддерживает функцию щитовидки, повышает выносливость и работоспособность. Кроме того, хром принимает участие в процессах синтеза жирных кислот, холестерина, лецитина, ДЕК и РНК.
Этот минерал особенно необходим для поддержки здоровья при наличии диабета, ожирения и атеросклероза.
Рассмотрим каждый из пунктов подробно.
1. При сахарном диабете. Если принимать хром дополнительно при диабете, это позволит снизить дозировку препаратов и количество инъекций инсулина. Также этот минерал необходим для профилактики диабета, но многие не придерживаются здорового питания и употребляют быстрые углеводы, которые вымывают хром из организма. Дефицит этого минерала приводит к развитию различных недугов, в частности, гипогликемическому синдрому, провоцирующему резкие скачки инсулина в крови.
2. При ожирении. Доказано, что хром препятствует набору веса, поскольку:
3. При атеросклерозе. Дефицит хрома не только повышает в организме уровень глюкозы, но и количество холестерина и триглицеридов в крови, что увеличивает риск развития атеросклероза. Для решения проблемы требуется дополнительный прием хрома. Согласно последним исследованиям, в крови людей, которые ушли из жизни по причине сердечно-сосудистых заболеваний, обнаружен низкий уровень хрома.
Нехватку микроэлемента в организме могут спровоцировать:
Нельзя точно ответить, сколько именно хрома содержится в том или ином продукте, поскольку нужно учитывать способ, условия его выращивания и производства. Основными источниками этого микроэлемента являются следующие продукты:
Следует помнить, что злоупотребление быстрыми углеводами только повышает потребность организма в хроме и в тоже время способствует его выведению. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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