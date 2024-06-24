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Хроническая боль в малом тазу: Виды заболеваний

Источник: doctorberezovska.com 24 июня 2024 5878
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Ошибочно многие женщины думают, что как только что-то заныло или закололо внизу живота, это обязательно «по-женски». Какова причина хронической боли в МАЛОМ ТАЗУ? В связи с тем, что в малом тазу есть много органов и систем органов, причин хронической боли может быть несколько.

Хроническая боль в малом тазу: Виды заболеваний

Тема болей внизу живота сложная, противоречивая по восприятию болей женщинами и еще более противоречивая в отношении правильной постановки диагноза. Женщины идут к гинекологам, проходят осмотр, и, конечно же, заболело при надавливании на живот, и «тяжистость» нашли. Значит, диагноз традиционный – хроническое воспаление придатков (аднексит). Значит, целый арсенал лекарственных препаратов в виде лечения… Обосновано ли такое лечение?

Когда боль в малом тазу можно называть хронической? 

Хроническая боль в малом тазу – это боль, которая длится в течение 6 месяцев или больше, и вызывает функциональные расстройства женщины, требует медикаментозное или хирургическое лечение. Во многих странах хроническая боль в малом тазу является отдельным диагнозом. Считается, что 4‑15 % женщин возрастом от 15 до 73 лет жалуются на постоянные боли внизу живота.

Какова причина хронической боли в малом тазу?

В большинстве случаев (60%) причина боли неизвестна, поэтому лечение подобрать трудно. В связи с тем, что в малом тазу есть много органов и систем органов, причин хронической боли может быть несколько, а поэтому такие женщины нуждаются в профессиональной помощи не только гинеколога, но и других специалистов.Только в 10 % случаев это боль гинекологического происхождения, и 40 % женщин с болями нуждается влапароскопическом обследовании и лечении.

Хроническая боль в малом тазу: Виды заболеваний

Все заболевания органов малого таза можно разделить на 6 основных групп:

  • гинекологические (женские)
  • урологические (мочевыводящие)
  • желудочно-кишечные
  • мышечно-опорныеневрологические
  • другие

Теперь рассмотрим заболевания (диагнозы), которые могут вызывать хроническую боль в малом тазу. Многие названия могут быть для вас непонятными, но они приведены для того, чтобы вы поняли, что боль внизу живота может быть вовсе не «по-женски».

Гинекологические заболевания:

Существует две группы таких заболеваний: внутриматочные и внематочные. Заболевания, в которые вовлечена матка, следующие:

  • аденомиоз (эндометриоз внутренней выстилки матки)
  • сужение шеечного канала (стеноз), которое часто возникает после хирургического лечения шейки матки по поводу «эрозий», а также после абортов
  • альгодисменорея (болезненные месячные)
  • эндометриоз (может поражать другие слои матки, а не только эндометрий, а также шейку матки)
  • фиброматозные узлы
  • внутриматочное средство (ВМС)
  • полипы
  • опущение матки.

Внематочные заболевания включают в себя следующие заболевания:

  • спаеечная болезнь (этим диагнозом чрезвычайно злоупотребляют)
  • кисты яичников
  • хроническое воспаление придатков
  • эндометриоз
  • опухоли яичников
  • сдавление или ущемление гинекологических органов.

Урологические заболевания:

  • хронические воспалительные заболевания мочевыводящей системы
  • опухоли мочевого пузыря
  • болезненное мочеиспускание
  • интерстициальный цистит (воспаление мочевого пузыря)
  • цистит после облучения
  • уретральный дивертикул
  • мочекаменная болезнь

Заболевания желудочно-кишечного тракта:

В первую очередь, рак кишечника может проявляться хронической болью внизу живота. Хронические запоры, воспалительные заболевания кишечника (различные колиты) тоже могут быть причиной постоянной боли в малом тазу.

Мышечно-опорные заболевания:

  • боль мышц и связок передней стенки живота
  • копчиковая боль
  • сдавление пояснычных позвонков
  • денегеративная суставная болезнь
  • выпадение или смещение дисков
  • фибромиозит
  • грыжи передней стенки живота
  • невралгии

Хроническая боль в малом тазу может возникать после хирургических операций в результате повреждения нервных волокон, неврологических расстройств, герпесной невралгии, психических заболеваний, депрессии и других заболеваний.

Таким образом, около 100 диагнозов могут сопровождаться хронической болью внизу живота, поэтому поспешные выводы приведут к ложным диагнозам и неправильному лечению.

Для выяснения причины хронической боли органов малого таза важно собрать как можно больше информации о характере боли, детальную историю болезни, а также историю всех перенесенных заболеваний в прошлом. Нередко у таких женщинесть история сексуального насилия и злоупотребления, расстройства психики.

Осмотр должен быть не только гинекологическим, но и общим, включая детальный осмотр передней стенки живота и поясничного отдела спины. Обследование необходимо начинать с нетравматичных методов, заканчивая хирургическими методами диагностики.

Хроническая боль в малом тазу: Виды заболеваний

При тщательном анализе истории болезни и прошлого,большое количество женщин будут нуждаться в простых методах диагностики или же консультации других специалистов. Лапароскопия показана тем больным, у которых врач подозревает гинекологическую причину хронической боли, и другие методы обследования (УЗИ, КТ) подтверждают наличие процесса, который может быть причиной хронической боли. Только у 60 % женщин лапароскопия помогает выяснить причину хронической боли, однако у 40 % женщин лапароскопически найти причину боли не удается. В 85 % случаев лапароскопия выявляет спаечный процесс и эндометриоз органовмалого таза.

Лечение хронической боли можно разделить на три группы: медикаментозное, психологическое и хирургическое. Можно добавить методы реабилитационной медицины: физиотерапевтические процедуры и лечебная физкультура.

Основная цель лечения хронической боли органов малого таза – это не избавление женщины от боли полностью (во многих случаях это сделать невозможно), а уменьшение боли для того, чтобы женщина могла жить и функционировать полноценно. Часто на устранение боли уходят месяцы, и даже годы. Выбор лекарств зависит от причины хронической боли, и это могут быть обезболивающие препараты, антидепрессанты, гормональные средства и другие.

Лапароскопия – это не только диагностический метод, но и лечебный, так как с помощью лапароскопии можно удалить очаги эндометриоза, рассечь спайки, удалить опухоли небольших размеров, провести пластическую операцию ряда органов. Иногда проводят иссечение или удаление нерва, участвующего в возникновении болевого синдрома. Другие виды хирургического лечения зависят от причины хронической боли малого таза (удаление камней при мочекаменной болезни, резекция кишечника при опухоли кишечника, и т. д.)

Важную роль в лечении и профилактике хронической боли играет физическая активность (занятия физкультурой и спортом).опубликовано econet

Автор: Елена Березовская 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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Елена Березовская боль таз гинеколог живот опухоль матка цистит

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