Избыток йода. Опасно ли это?

Йод относят к жизненно важным микроэлементам, необходимым человеку. Недостаток йода вызывает нарушение работы различных органов и систем, приводит к снижению общего тонуса организма. Но, если о дефиците элемента, и о том, как его восполнить, многим известно, то мало кто задумывается, какие проблемы доставляет его избыток.

Потенциально опасной для организма человека, суточной дозой йода, врачи считают 1мг. А если его количество измеряется граммами, то она будет представлять уже смертельную угрозу. В природе, такое большое количество получить достаточно сложно. Этот микроэлемент в небольшой дозировке содержится в медикаментозных средствах, биологически активных добавках, рентгеноконтрастных веществах.

Чем грозит избыток йода в организме

В организме здорового человека предусмотрен природный механизм, защищающий щитовидную железу от избытка йода. Но, если слишком большое количество поступает постоянно или имеются сбои в эндокринной системе, то могут возникнуть заболевания. Неоднократный прием 2-3 мг йода в день, способен вызвать патологии щитовидной железы даже у совершенно здорового человека. При хронических процессах порог токсического воздействия понижен, у таких пациентов, даже меньшая дозировка йода может причинить серьезный вред здоровью.

К ним относятся:

тиреотоксикоз йодиндуцированный – избыточный синтез гормонов щитовидной железы;

йодиндуцированный гипотиреоз – нехватка собственных гормонов, вследствие прекращения щитовидкой их выработки.

Поэтому, специалисты категорически не рекомендуют самостоятельно пытаться восполнить дефицит элемента.

В качестве профилактики не следует:

1. Восполнять микроэлемент с помощью йодных «сеточек», так как он со временем накапливается в организме.

2. Капать его на пищевые продукты.

3. Принимать бесконтрольно БАДы, витаминные комплексы с не стандартизированной дозировкой йода, без назначения врача.

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Следует помнить, что переизбыток микроэлемента в организме может привести к отравлению – йодизму, а очень большие дозы, вызвать летальный исход. При йодном отравлении часто возникает тошнота и рвота, головные боли и головокружения, чрезмерная потливость или наоборот, сильная сухость кожных покровов. опубликовано econet

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