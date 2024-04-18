Кишечник: эффективные способы лечения

У вас проблемы с кишечником? Вы пробовали несколько методов лечения, но ничего не помогло? Действительно существует масса способов лечения кишечника и трудно не растеряться в поисках наиболее эффективного из них. Но в этой статье мы рассмотрим методики, которые гарантированно дают положительный результат.

Прежде чем приступить к лечению кишечника, необходимо найти причину проблемы. Об этом мы тоже поговорим.

Причины возникновения проблем с кишечником. Наиболее часто проблемы с кишечником возникают вследствие нарушения целостности слизистой оболочки. Это может привести к частым вздутиям, запорам, диареи и прочим неприятным симптомом. Благодаря восстановлению слизистой оболочки удастся уменьшить воспаление, улучшить всасываемость питательных компонентов и в целом укрепить иммунную систему.

Слизистая нарушается под воздействием различных факторов:

повышенного содержания сахара в организме;

аллергических реакций на продукты или химические вещества;

гербицидов и пестицидов, проникших в организм;

алкогольной продукции;

антибиотиков и противовоспалительных средств;

частых стрессов.

После того, как основная причина кишечных проблем найдена и устранена, можно приступить к оздоровительным мероприятиям.

Способы оздоровления кишечника, которые реально работают

1. Костный бульон.

Такой бульон полезен и безопасен, он содержит множество витаминов, минералов и аминокислот, которые обволакивают и укрепляют стенки кишечника. Бульон лучше пить в течение дня на протяжении одной-трех недель, затем постепенно начать вводить в рацион любимые продукты. Также бульон можно использовать дополнительно к любой диете. Для приготовления бульона лучшим образом подходит мясо животных, выращенных на подножном корме либо кости диких рыб.

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2. Молозиво, L-глютамин либо цинк карнозин.

Препараты продаются в капсулах и способствуют оздоровлению кишечника. Перед употреблением того или иного средства внимательно изучите инструкцию.

3. Углеводная диета.

Такая диета предусматривает употребление зерновых, кисломолочных продуктов и простых углеводов (моносахаридов), которые благоприятно влияют на кишечную микрофлору. Вне зависимости от того, какой способ оздоровления вы выберете, через месяц вы заметите положительный результат.

Чтобы убедиться в том, что кишечник здоров, можно сделать специальный тест либо воспользоваться любым доступным методом диагностики. Для закрепления результата следует включить в рацион пребиотики (лук, чеснок, свежая зелень) и пробиотики (полезные бактерии, ферментированная продукция), улучшающие кишечную микрофлору (более подробно о последних в таблице ниже).

Виды бактерий Действие пробиотиков Источники пробиотиков Плантарум Нормализует работу иммунной системы, уменьшает воспаление в кишечнике и поддерживает благоприятную микрофлору в нем Квашеная капуста и прочие ферментированные овощи Ацидофильные бактерии Способствуют укреплению иммунной системы, препятствуют развитию грибковых заболеваний, регулируют уровень холестерина Молочная продукция (ферментированная) Бревис Восстанавливают иммунитет, нормализуют работу кишечника Соленые огурцы, квашеная капуста Лактис Улучшают работу пищеварительной системы, устраняют патогенные микроорганизмы, укрепляют иммунитет Молочная ферментированная продукция Лонгум Устраняют патогенны, регулируют уровень холестерина Свежие овощи, ферментированная молочная продукция

Когда микрофлора кишечника будет здорова, вы забудете о том, что такое вздутие живота, запор либо диарея. Оздоровление кишечника – это первый шаг к очищению всего организма от шлаков и токсинов, а также к улучшению когнитивных функций. опубликовано econet

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