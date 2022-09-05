Личные границы: Что делать, чтобы дети «не садились вам на голову»

Не стоит полностью растворяться в своем ребенке, отодвигать личные интересы на второй план, забывать о собственных потребностях. И дело не в том, что этого никто не оценит. Просто родители, умеющие выстраивать личные границы, своим примером научат ребенка делать это. А такой полезный навык очень пригодится ему в жизни.
Некоторые родители в общении с собственным ребенком забывают о собственных личных границах. В результате ребенок может начать нарушать их. В такой ситуации многое зависит от возраста вашего чада и от ваших персональных установок. Как можно понять, что нарушаются ваши границы? Можно прислушайтесь к собственным ощущениям. Чувствуете где-то внутри раздражение, досаду, недовольство? Это признак, что в ваши границы вторглись. И нужно что-то делать.
Чтобы кто-то нарушил ваши персональные границы, нужно позволить ему сделать это. Где та грань между разумным запретом и вседозволенностью?
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Вот полезные советы для родителей, чтобы дети «не садились вам на голову»
Взвешивать свои ощущения важно с учетом возраста ребенка. Что это значит? Вы, к примеру, легли отдохнуть, а ребенок просит кушать. Вы испытываете легкую досаду, вам не хочется сейчас топать на кухню и накрывать на стол. Если ребенку года три, то вы не сможете попросить его зажечь газ. Но когда просит обедать подросток, можно с чистой совестью ответить «нет». Ощущаете раздражение, досаду, недовольство? Это знак, что границы нарушены.
Ребенок вторгается в границы родителей, когда:
Если в семье взрослые сами не умеют выстраивать свои границы, у ребенка формируется неверное их понимание.
Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!
Бывает, ситуация запущена безнадежно - все типы персональных границ довольно размыты. Если ребенок становится свидетелем, как родители копаются без разрешения в его вещах, он станет поступать точно так же.
Такие изъяны, к сожалению, передаются из поколения в поколение.
Почему-то часто к детям относятся хуже, чем ко взрослым людям. Важно поработать над своими установками:
Тот, кто не в силах отстаивать свои личные границы, скорее всего, не уважает и чужие. Получается своеобразный парадокс: вроде отказать бывает стыдно, а вломиться в чужую жизнь – норма.
Если вы еще этого не сделали, начинайте постепенно отделять себя от вашего ребенка. Ежедневно говорите себе, что вы - самостоятельная личность, и у вас своя отдельная жизнь, а ребенок – это дарованное вам счастье, но не ваша собственность. И он тоже отдельная личность с собственной свободой. И сам проживет свою жизнь. А вы можете ему только помогать и направлять в необходимый момент.опубликовано econet.ru
фото Julie Blackmon
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий