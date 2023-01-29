Люди-ангелы даже не понимают иногда, что кого-то спасли, так, походя, совершенно без умысла. И не всегда они на ангелов похожи. А может, их к нам посылают - оттуда, сверху...
Люди- ангелы на ангелов совсем непохожи. Но появляются именно в нужный момент и спасают. Иногда и сами не догадываются, что спасли. Спасут - и снова принимаются яму в песочнице копать, как Игорь Груздев с синдромом Дауна. Он обычно рыл яму в песочнице, упорно, как бульдозер. А маленький мальчик вырвался у папы и прямо под машину побежал! Этот Игорь прыгнул, как лев, схватил мальчика за шиворот и гневно закричал на него. "Ы-ы-ы!". В смысле, надо слушаться папу! И снова пошёл копать. Этот папа осыпал Игоря дарами и мороженым, но спаситель скромно взял только совок и занялся любимым делом.
Или вот совершенно пьяный мужчина сделал на улице умирающему искусственное дыхание и "Скорую" вызвал. "Скорая" приехала, потому что он сам был врач со "Скорой". Хотя и сильно пьяный. А на мои благодарности только и мог механически делать жест рукой и повторять: "Это мой долг!".
От пьянства, кстати, он избавился - мой папа помог. Это тоже был его долг. А спасённая бабушка осыпала его дарами - но он удивился и ничего не взял вообще. Кроме банки грибов - очень грибы любил.
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Или вот пришёл ко мне опасный сумасшедший. И в ту же минуту пришёл милиционер в форме - он не успел переодеться. И сумасшедший мгновенно смекнул, что к чему - иногда опасные субъекты очень понятливы. И сбежал. А милиционер не мог взять в толк, чего я так ему радуюсь и готова за мороженым бежать. И называю спасителем...
Люди-ангелы даже не понимают иногда, что кого-то спасли, так, походя, совершенно без умысла. И не всегда они на ангелов похожи. А может, их к нам посылают - оттуда, сверху. Пришли, спасли, сделали жест рукой и сказали: это мой долг! Спасибо. Может, и мы так кого-то спасли и даже не заметили. Выполнили долг. Или - вернули должок. Не знаю точно, но все равно - это очень хорошо!опубликовано econet
Автор Анна Кирьянова
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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