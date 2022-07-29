Каждый ребенок априори нуждается в родительской любви. Но трудно отрицать тот факт, что есть недолюбленные дети, которые испытывают дефицит заботы, нежности и ласки со стороны самых дорогих ему людей. Почему так случается? И каковы последствия этой недолюбленности?

Одна из ключевых потребностей ребенка – родительская забота. Каждый из них хочет, чтобы его обнимали, говорили нежные слова, ласкали, вникали в их переживания и проблемы, играли с ними. И чтобы это было искренне, радостно. Ребенок всегда чувствует, если он не любим. И самые баснословные подарки никогда не заменят родительской любви.

Если ребенка не долюбили

Часто родители, по причине своей тотальной занятости, очень мало внимания уделяют своим детям. Есть равнодушные, нарциссичные родители, которые обижают своих отпрысков. А кто-то просто все внимание направляет на свою личную жизнь, задвигая детей на задний план. В любом случае сыновья и дочери теряют тонкую нить эмоциональной близости с родителями. Вот и получается, что недолюбленных детей, к сожалению, много. Они могут быть ухожены, накормлены, хорошо одеты. Вроде бы у них имеется все для благополучной жизни. Откуда же тогда болезненное чувство одиночества?

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Факторы недолюбленности

Мамы и папы неправильно выражают свою любовь, осыпая ребенка всевозможными подарками, но лишая их такого необходимого общения.

Родители фокусируются на достижениях ребенка, обходя своим вниманием его персональные потребности, нужды.

Молодые мамы и папы оказались не готовы к ответственности родительства, они видят в ребенке обузу, а свои обязанности по отношению к нему считают тягостными.

Старшего брата (сестру) превращают в няню для младших, взваливая на его плечи не только присмотр за малышами, но и домашние обязанности, при этом обделяя своим вниманием.

Жизненная позиция родителей, которые убеждены, что детей не стоит баловать, а строгость не помешает.

Родители (или кто-то один из них) не любят ребенка: он «не планировался», помешал получить образование, не дал реализоваться в профессии, имеет черты «непутевого» папы и так далее.

Симптомы и следствия недолюбленности

Дети по-разному реагируют на дефицит любви: уходят в себя или, наоборот, стремясь привлечь внимание негативными поступками.

Дефицит заботы и нежности вызывает следующие состояния:

необоснованно завышенная самооценка;

эгоизм;

заниженная самооценка, неуверенность в себе;

склонность к самобичеванию, непринятие своего «Я»;

признаки аутизма;

депрессивные состояния;

неумение бороться с трудностями;

агрессия;

стремление к жалости.

Ребенок ощущает себя никому не нужным, считает, что окружающие враждебно настроены по отношению к нему.

Взрослые, которые в детстве были недолюбленными детьми:

замкнутые;

пассивные;

высокомерные;

агрессивные.

Помощь недолюбленному ребенку

1. Оценить, как именно вы выражаете свою любовь.

2. Ребенок - приоритет. Ничего нет важнее времени, проведенного с ребенком. Дети вырастают быстро, а дела не закончатся никогда. Поэтому старайтесь больше посвящать себя дочери или сыну.

3. Постоянно демонстрируйте свою любовь. Телесный контакт необходим. Гладьте, обнимайте, целуйте ребенка. Говорите ласковые слова, хвалите за любую мелочь.опубликовано econet.ru

фото ©Justine Tjallinks

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