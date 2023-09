Нелюбимые дочери и токсичные отцы: вглядываясь в роль матери

Фокусироваться на влиянии отца на вашу жизнь может быть проще, это может так же подпитывать и отрицание роли матери, особенно той её части, которое формировало ваше развитие и поведение. Глубоко встроенная в нас потребность в материнской любви и поддержке настолько сильна, что очень легко увести взгляд от реальной проблемы и рационализировать, отрицать и переложить всю ответственность на отца.

Читательница мой книги «Детокс для дочери» предложила мне ответить на вопрос в моей новой книге «Детокс для дочери: вопросы и ответы»: «Мой отец был токсичным человеком, но если я виню только его, не закрываю ли я глаза на роль матери в этом случае?»

Роль матери: токсичные отцы и нелюбимые дочери

Лично я предпочитаю говорить кто несет «ответственность», а не «вину», если мы ищем не мести, но ответов. Но как бы мы ни формулировали, это очень интересный вопрос, по разным причинам и одна из них заключается в том, чего мы не понимаем в наших родителях, не только когда мы были детьми, но и когда мы уже выросли.

Я имею в виду, что мы никогда не станет настолько «взрослыми», чтобы полностью понять отношения внутри брака наших родителей. В конце концов, нас не было в момент их встречи, мы понятия не имеем, почему они решили быть вместе, и мы не были свидетелями их совместной жизни до нашего рождения. То как мы их видим полностью сформировано нашей потребностью в них и тем, как они на эту потребность отвечали. Ни наши глубокие к ним чувства, ни наши суждения о них не существуют отдельно от самой природы детско-родительских отношений.

Будучи ребенком мы многого не понимаем в семейной динамике. Со своей позиции вы не могли видеть, что этот брак значит для каждой из сторон, рассматривают ли они его как традиционную патриархальную модель или же как партнёрство, ведь именно от этого зависело, как они осуществляли и распределяли родительские обязанности. Происходящее в семье вы воспринимали как данность, понятия не имея, что существуют другие формулы взаимодействия, вы не спрашивали себя, находитесь ли вы в семье, где проблемы открыто обсуждаются или же любой разговор заканчивается криками и скандалами.

Не имея информации о том, как устроен мир вне семьи, вы не впадали в размышления, бьётся ли эта пара плечом к плечу с трудностями или играет в игру "кто быстрей на кого переложит вину" при малейшем возникновении проблемы. Вместо этого, вы были убеждены, что во всех семьях происходит то же самое: либо крики и оскорбления, либо пугающее шипение или сводящая с ума тишина бойкота. И каждая деталь происходящего будет влиять на развитие вашего Я. Брак ваших родителей - это невидимый партнёр всей семейной динамики.

Если присутствует дисбаланс власти (например, финансовый) или постоянный источник разногласий, это несомненно будет влиять на детей и отношение к ним каждого родителя, вот как об этом рассказывает одна из моих читательниц:

«Когда я была ребенком, я ужасно боялась вспыльчивого характера отца и буквально на цыпочках ходила вокруг него. Мой брат пытался противостоять ему и поплатился за это. Но даже тогда, моя мать не повысила голос и не встала на нашу сторону. Знаете это старое ТВ-шоу «Папе видней»? И хотя на дворе уже были 80-е, моя мать все равно позволяла вытирать об неё ноги и смотрела ему в рот. И я считаю её ответственной за то, что она допускала насилие».

Другая дочь смотрит на ситуацию с противоположной точки зрения, максимально защищая свою мать:

«Я искренне считаю, что моя мать боялась его так же как и мы. Она робкий человек с не особо высокой самооценкой и хотя это правда, что она не лучшим образом справлялась с материнскими обязанностями, была достаточно отстраненной, иметь с ней дело было намноооого легче, нежели с Его Величеством Отцом. Во взрослом возрасте я сразу уехала от них обоих за тысячу миль и вижусь с ними изредка. Однако, я считаю, что львиная доля вины лежит на нем, а не на ней».

О нелюбящих отцах легче говорить (и легче возлагать вину).

И хотя Заповедь говорит нам чтить обоих, отца и мать, всё же для каждого из них существует свой культурный стандарт. Признать, что отец был нелюбящим, отсутствующим или тираном вызывает совсем не те реакции, если сказать то же о своей матери. Материнский миф о том, что все женщины заботливые, что материнство есть природа женщины, что все матери безусловно любят своих детей - не имеет аналогов для отцов.

Существует множество историй о плохих и даже ужасных отцах - включая неистового Короля Лира, измученного Джеймса Тайрона в драме "Долгое путешествие в ночь", Булл Мичан в кинофильме "Великий Сантини" - все эти образы в культуре дают нам разрешение говорить в таком ключе о проблеме отцов. Во-вторых, тема "дочернего долга", на которой завязано много вины и стыда для нелюбимой дочери, для матери и отца работает по-разному.

В своей книге "Наши Отцы, Наши Я", в субъективной исследовании отцов и дочерей, доктор Пэгги Дрекслер отмечает, что "несмотря на достижения, несмотря на завоеванную свободу, женщины всё ещё не могут освободиться от потребности прощать своих отцов и, совершая этот акт прощения, они убеждают себя, что всё ещё любимы ими". Анализируя свою выборку примерно из 75 женщин, исследовательница выносит и более жёсткий вердикт: "...не важно, насколько в описаниях характер этих мужчин звучал для меня эгоистичным, скучным, самовлюбленным, или откровенно жестоким, их дочери готовы были если не забыть, то простить". Я не уверена, что непременно соглашусь с частью про прощение, но правда в том, что для многих дочерей внутренние стандарты оценки отцов отличны от оценки матерей.

Но есть у такого расклада и подводные камни, фокусироваться на влиянии отца на вашу жизнь может быть проще, это может так же подпитывать и отрицание роли матери, особенно той её части, которое формировало ваше развитие и поведение. Повторюсь, глубоко встроенная в нас потребность в материнской любви и поддержке настолько сильна, что очень легко увести взгляд от реальной проблемы и рационализировать, отрицать и переложить всю ответственность на отца. Если формулировать точнее, когда вы начнёте понимать динамику своей семьи объективнее, вы увидите, как действовал каждый из родителей: и в тандеме, и сам по себе.

Рассматривать мать в контексте событий.

Чтобы понять, как взаимодействовать с каждым из родителей, необходимо осознать их ответственность. Если ваш отец был тираном и издевался над вами, то многое зависело не только от того, что ваша мать делала, но и от того, что было её мотивацией. Видела ли она в нём товарища по оружию или была просто немым свидетелем, из-за отсутствия сил и мужества противостоять ему? Будучи взрослыми, мы уже можем посмотреть на отношения между родителями с некоторым пониманием и оценкой, что просто недоступно для ребенка или подростка. Как, например, об этом мне с горечью писала одна читательница:

«Теперь я вижу, что моя мать считала будто бы бесконечная критика и авторитарное мышление в стиле «все должно быть только как я сказал» являлись признаком силы отца, а не насилием. Её собственный отец был таким же, и именно поэтому, мне кажется, она так легко приняла роль жены моего отца. Но я не думаю, что это хоть сколько оправдывает её отношение ко мне и брату, когда она вторила ему во всём. Они были партнерами в жестокости. В этом вся суть».

Даже то что может казаться пассивностью и бездействием со стороны матери, когда отец контролирующий тиран с нарциссическими чертами, может повлиять на развитие дочери в очень значительной степени и усложнить ей возможность справляться с семейной динамикой. Если ваша мать так или иначе сигнализировала вам исчезнуть и не отсвечивать, не попадаться на глаза и не высовываться, она учили вас в первую очередь ни во что себя не ставить, по сути повторяя урок, который преподносил жестокий отец.

Очень часто дочери вырастают, полагая, что в спектакле есть лишь один злодей, но дорога к исцелению всегда требует более ясного и сбалансированного видения проблемы.опубликовано econet

В статье упомянутая книга Drexler, Peggy. Our Fathers, Our Selves: Daughters, Fathers, and the Changing American Family. New York: Rodale Press, 2011.

Автор Peg Streep

Перевод Юлия Лапина

