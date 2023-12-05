Остеопороз и микрофлора кишечника: в чем связь?

Остеопороз – распространенное заболевание, при котором костная ткань постепенно истончается и разрушается. Оно чаще диагностируется после 45−50 лет, у женщин в период менопаузы. Ученые установили, что одним из методов лечения и профилактики может стать здоровая микрофлора кишечника.

Интересное исследование американских специалистов обнаружило в составе микрофлоры специфическую комменсальную бактерию. Она не только участвует в поддержке иммунитета и переваривании пищи. Микроорганизм необходим для формирования костной ткани, регулирует ее плотность и структуру, что важно для профилактики остеопороза.

Взаимосвязь микрофлоры и костной ткани

В кишечнике содержатся миллионы бактерий, полезных пробиотиков и пребиотиков. Они регулируют процесс пищеварения, перерабатывают продукты в белки, жиры и углеводы, участвуют в энергообмене. При здоровой микрофлоре иммунитет активно вырабатываются иммунные клетки, защищающие организм от вирусов и бактерий.

Костная ткань медленно, но постоянно обновляется. Она состоит из живых клеток, которые после определенного цикла отмирают, заменяются более молодыми. Непрерывный процесс обеспечивает прочность костей, обеспечивает рост человека в детстве, срастание переломов.

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В юном и молодом возрасте костная ткань обновляется быстро, поэтому травмы заживают без последствий за несколько недель. После 35−40 лет запускается процесс естественного старения, скорость заметно снижается, может развиваться остеопороз. Уменьшают плотность костей следующие факторы:

гормональные нарушения;

курение;

неправильное питание;

лишний вес;

малоподвижный образ жизни.

Риск развития остеопороза увеличивается в период менопаузы. У женщин снижается количество гормонов, которые влияют на обмен веществ. Ткани хуже усваивают кальций и витамин Д, поэтому кости становятся более хрупкими. Любая травма оборачивается сложным переломом со смещением, который требует длительного восстановления.

Пробиотики как способ лечения остеопороза

Микрофлора человека уникальна по составу. В ней содержатся полезные пробиотики – живые бактерии, регулирующие процесс пищеварения. Они находятся на эпителии, обеспечивают выработку ферментов для расщепления пищи. По структуре они напоминают молочнокислые колонии грибков, которые содержатся в кефире и йогурте.

Плотность костной ткани регулируют клетки остеобласты и остеокласты. Они отвечают за процесс обновления, его интенсивность. В лаборатории было установлено, что при высоком уровне полезных пробиотиков в кишечнике кости становились более крепкими, быстрее заживали переломы.

При здоровой микрофлоре и поддержании уровня пробиотиков происходят следующие процессы:

Вырабатывается антимикробный пептид LCN2, который защищает организм от инфекций. Снижается риск воспаления синовиальной жидкости, омывающей суставы.

Кишечник работает слажено, поэтому из пищи организм получает максимум белков, кальция, витаминов и минералов.

Остеопороз возникает на фоне воспалительной реакции иммунной системы. Пробиотики поддерживают и стимулируют иммунитет, активируют выработку защитных клеток лимфоцитов и лейкоцитов.

На состав микрофлоры влияет питание человека. Для поддержания здорового уровня необходимо правильно и полноценно питаться, включать в ежедневный рацион продукты, богатые клетчаткой: свежие фрукты, ягоды, каши, отруби, капусту, свеклу и тыкву. Ежедневно выпивайте 1−2 стакана кисломолочного напитка, съедайте натуральный йогурт без сахара и наполнителей.

При воспалении принимайте антибиотики только по назначению лечащего врача. Препараты подавляют рост микрофлоры в кишечнике, нарушают хрупкий баланс. Дополнительно используйте пробиотики в капсулах, чтобы восстановить их уровень и поддержать иммунитет.

После 45 лет организм стареет, многие процессы замедляются. Человек теряет костную массу, что угрожает тяжелыми переломами с осложнениями, травмой шейки бедра. Поддерживая здоровую микрофлору кишечника, можно значительно снизить риск остеопороза, сохранить активность и подвижность. опубликовано econet

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