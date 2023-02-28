Печально, когда дети становятся первичными мишенями абьюза нарциссов. Стресс и энергетические затраты, вызванные необходимостью поддержать нарцисса “накормленным” энергией в ходе длительного времени – тяжелое бремя, которое человек может не выдержать. Почему отцы-нарциссы так относятся к своим детям?

Трудно отрицать роль отца в воспитании ребенка. Главная обязанность папы заключается в том, чтобы научить сына быть мужчиной, а дочь – выстраивать отношения с сильным полом. Отцы в состоянии полноценно участвовать в воспитании и заботе о ребенке, формируя с ним доверительные, прочные отношения.

Как ведет себя отец-нарцисс

Папа-нарцисс даже не станет скрывать, что не желал иметь детей, и не считает нужным скрывать раздражение от того, что в родительство его «затащила» женщина. Нарциссичный отец может с самого начала бросить мать и ребенка, не проявляя стремления к ежедневным обязанностям родителя. Он не станет подскакивать ночами на детский плач, менять подгузники и кормить малыша из бутылочки. Отцовское пренебрежение направлено и на мать, и на ребенка. В придачу ко всему, нарциссы не гнушаются поисков интима на стороне.

Отец контролирующий

Другой тип нарциссизма воплощают в себе отцы контролирующие, цель которых – «слепить» из ребенка свое подобие. Равнодушия к ребенку нет, но он стремится управлять сыном / дочерью, удовлетворяя свои потребности. Если ребенок не демонстрирует высоких результатов, он / она понесет суровое наказание.

Такой папа склонен к соревнованию с матерью за симпатии ребенка. Со временем он станет соревноваться уже с ребенком и вовлечет его в бессмысленную, выматывающую гонку - из-за своего Эго. Жесткие виды спорта, интеллектуальные сражения - отцы-нарциссы постоянно напоминают ребенку, кто тут царь и бог.

Патологическая агрессивность и насилие со стороны нарциссичных отцов происходят от их болезненного самолюбия. Дети для них - источник признания и одновременно - жертвы.

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Дети из семьи нарцисса

Дети, которые воспитывались в семье нарцисса, вступают во взрослую жизнь с завышенными ожиданиями от себя и мира, в сочетании со стыдом, который они испытывали, если не соответствовали требованиям родителей. Здесь присутствует двойное послание: какими бы жесткими ни были нарциссичные родители, они время от времени изволят улыбнуться – и ребенок счастлив от этого.

Подобные отношения вызывают привыкание. В итоге, как бы ребенок ни ненавидел нарциссичного родителя, безоглядная верность персоне отца будет определять его жизненные выборы. Вряд ли дети родителей-нарциссов отыщут партнеры того себе партнера, который рос в здоровой семье; их будет одолевать скука.

Взрослые, воспитанные нарциссичными родителями, имеют опыт предательства

Их родители вырастили без самооценки:

Они решили, что ребенку нечего транслировать в мир, а то, что он говорит - не важно.

Они решили, что ребенку есть у них учиться, но им учиться у него нет надобности.

Они убеждены, что, если ребенок стремится общаться, он должен принять их мир. Для такого родителя мир ребенка не имеет никакого значения.

Родители-нарциссы принимают своего ребенка за инструмент для раздувания собственной самооценки. И для них интересы ребенка не играют никакой роли. Параллельно они разыгрывают из себя образцового родителя на глазах других людей. Нарцисс умеет прятать злость под личиной праведного гнева и манипулятивной похвалы.

Как реагируют дети на такое родительство?

Они принимают мир как небезопасное место.

Кто-то из таких детей отыгрывается на сверстниках, компенсируя чувство значимости в преследовании более слабых.

Кто-то достигает успеха, буквально идя по головам.

Девочки отдаляются от родителей и фокусируются на одной сфере существования - своем теле. Патологии пищевого поведения у подростков связаны с дефицитом заботы в детстве. опубликовано econet

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