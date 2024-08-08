Аллергия на пищевые продукты может быть разных видов. Это немедленная пищевая аллергия и скрытая пищевая аллергия. Отдельно выделяют также пищевую непереносимость. Чем они отличаются и какие симптомы имеют? И какие продукты питания являются наиболее сильными аллергенами?

Люди нередко обращаются к доктору, ссылаясь на довольно неопределенные симптомы: слабость, головную боль, неприятные ощущения в зоне живота, систематические простуды, беспричинные колебания массы тела, кожные высыпания. Бывает скрытая пищевая аллергия, она пока считается довольно неясным биопроцессом и выражается разнообразными реакциями на отдельные продукты.

Виды пищевой аллергии

Классическая пищевая аллергия (ПА) - это усиленная чувствительность к пищевым продуктам. Она выражается в перечне нарушений, рождающихся при иммунологических реакциях. Если говорить о времени, которое прошло с момента взаимодействия с аллергеном, различают немедленную и скрытую пищевую аллергию.

Немедленная пищевая аллергия (НПА)

Аллергическая реакция «быстрого реагирования», связанная с иммуноглобулином IgE, прогрессирует через несколько минут после употребления продукта.

НПА дает о себе знать крапивницей и отеком Квинке (реакция кожи) - ринитом и спазмом бронхов (реакция слизистых дыхательных путей), рвотой и поносом (реакция слизистых пищеварительного тракта). Максимально серьезной реакцией НПА можно назвать анафилактический шок, который может привести к летальному исходу.

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Замедленная (ее называют скрытой) пищевая аллергия (ЗПА)

ЗПА - это реакция гиперчувствительности замедленного вида. Симптоматика ЗПА:

пищеварительный тракт: изжога, боль в области живота, вздутие, запор, понос;

слизистые дыхательной системы: кашель, простуды;

мочевыделительная система: учащенные мочеиспускания, боль в пояснице;

кожа: сухость, покраснение, зуд;

общие признаки: боль в суставах и мускулах, спазмы мускулатуры, головная боль, утомляемость.

Разница с НПА заключается в том, что для прогрессирования ЗПА нужно продолжительное употребление продукта-«раздражителя».

Помимо ПА бывает еще пищевая непереносимость.

Пищевая непереносимость (ПН)

Это реакция на элементы питания, которая развивается без участия иммунитета и вызванная ослабленной работой ферментативных систем.

Наиболее типичная - непереносимость молока, причина которой - отсутствие / дефект лактазы. Не так часто встречаются следующие виды непереносимости: гистамин в рыбе и сырах, тирамин в пиве, фентиламин в шоколаде, триптамин в томатах, серотонин в бананах.

Диагностика ПН базируется лишь на клинической картине и собственных наблюдениях больного.

Диагностирование ПА

Ключевой метод выявления пищевых аллергенов - изучение IgG 4 в сыворотке крови. Диагностика даст представление о том, употребление каких именно продуктов имеет смысл ограничить, а какие непременно убрать из пищевого протокола. С помощью грамотно составленного рациона нормализуется усвоение необходимых соединений и снизится вероятность проблем ПА.

Главные пищевые аллергены

1. Белок коровьего молока (БКМ) - ключевой аллерген ранней возрастной группы детей. ПА к БКМ возникает на 1-м году жизни, это примерно 2-3% младенцев. Позже - к 3-5 годам - у 80% детей с ПА слабеет и к 6 годам падает до цифры 1%. Аллергенным иногда выступает и молоко прочих животных (козье).

2. В курином яйце имеется 13 аллергенов. Часто толчком к появлению аллергии служит употребление сои, продуктов с соевым белком. Аллергия на сою выражается как оральный аллергосиндром (не исключена и анафилаксия).

3. Белки арахиса включают целый перечень аллергенов. Арахис является популярным сырьем для пищевой промышленности, но нередко выступает «невидимым аллергеном». После термической обработки его аллергенные качества усугубляются.

4. Аллергенными могут являться самые разные орехи. В кешью, фундуке, грецких, миндале и прочих орехах имеются белки с яркими аллергенными качествами.

5. Белки злаковых культур. Распространена аллергия на пшеничный глиадин, ржаной, овсяный, ячменный глютен. Сенсибилизация к злаковым происходит у малышей со 2-го полугодия жизни. Значительную роль играет начало прикорма.

6. Рыба и «дары моря». Аллергия на рыбу наблюдается и у взрослых людей. Аллергены этих продуктов могут провоцировать сложные реакции даже при незначительной концентрации аллергена.опубликовано econet

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