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Польза биотина для здоровья: что говорит наука

Автор: Econet 21 февраля 2023 5406
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Биотин – водорастворимый витамин группы В, другое его наименование - В7. Он имеется в различных продуктах: мясе и субпродуктах, дрожжах, яичных желтках, сыре, бобовых культурах, цветной капусте, зелени и грибах. Также, определенное количество витамина вырабатывается в кишечнике живыми бактериями самого организма.

Польза биотина для здоровья: что говорит наука

Недостаток В7 бывает в редких случаях, в основном у беременных. Обычная суточная дозировка не превышает 5 мкг для младенческого возраста, 30 мкг для взрослых. При беременности и кормлении грудью эта доза увеличивается до 35 мкг.

Полезные качества

Участвует во взаимодействии микронутриентов – способствует воспроизводству энергии, помогает поддерживать биоактивность пищевых ферментов, улучшает обменные реакции углеводов, белков и жиров, углеводов, активизирует процессы, необходимые для синтезирования насыщенных кислот и расщепления аминокислот.

Укрепляет слабые ногти – комплексы с биотином предотвращают ломкость ногтей. При регулярном приеме витаминных добавок на протяжении 6-15 месяцев, крепость ногтевых пластин увеличивается на 25%.

Улучшает здоровье волос – активные комплексы с биотином улучшает состояние волос и способствует их росту. Замечено, что усиленное выпадение волос сопровождается недостатком биотина в организме.

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Польза биотина для здоровья: что говорит наука

Витамин необходим во время беременности – ежесуточная потребность в витамине В7 в это время значительно возрастает. Это может быть связано с его ускоренным усвоением во время вынашивания плода. При недостатке биотина у беременных животных, у потомства могут быть врожденные дефекты.

Снижает количество сахара в крови – при сахарном диабете концентрированность витамина в крови ниже, чем у здоровых. Комплексы с биотином в некоторых случаях могут понижать количество сахара в организме.

Оздоравливает кожу – недостаток биотина диагностируют при себорейном дерматите, чешуйчатых высыпаниях и других дерматологических проблемах.

Улучшает самочувствие при рассеянном склерозе – врачи назначают высокие дозы при заболевании, заметное улучшение было замечено у 90% пациентов. Но требуются еще дополнительные исследования.

Сколько биотина вам нужно?

Любой человек в возрасте 10 лет и старше должен получать от 30 до 100 мкг в день. Младенцы и дети должны получить:

  • от рождения до 3 лет: от 10 до 20 мкг 
  • от 4 до 6 лет: 25 мкг
  • возраст от 7 до 10 лет: 30 мкг

Беременным или кормящим женщинам может потребоваться более высокий уровень биотина.

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Польза биотина для здоровья: что говорит наука

Продукты, богатые биотином

  • субпродукты, такие как печень или почки
  • яичный желток
  • орехи, такие как миндаль, арахис и грецкие орехи
  • бобовые
  • цельное зерно
  • бананы
  • цветная капуста
  • грибы

Биотин - витамин группы В, поддерживающий здоровый обмен веществ. Биотин превращает глюкозу из углеводов в энергию для организма и помогает аминокислотам выполнять нормальные функции организма. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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