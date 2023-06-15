Про-, пре-, метабиотики: все, что важно знать

Сейчас здоровью кишечника уделяется много внимания. И совершенно обоснованно. Кишечник – второй мозг.

Наш кишечник обильно заселен микроорганизмами. От состава микробиома кишечника зависит не только слаженная работа ЖКТ, но и здоровье в целом, внешний вид и даже настроение и поведение. Изменение качественного и количественного состава микробиома называется дисбактериозом.

Что такое пробиотики, пребиотики и метабиотики

Это тоже один из диагнозов, который то признается, то опровергается традиционной медициной. Но клинико-лабораторное состояние такое есть и игнорировать его, все равно, что утверждать, что радуги после дождя не бывает. Тот кто видит её ,тот однозначно счастливее.

Для восстановления численности и качественного состава микрофлоры кишечника, используются 3 группы продуктов:

пробиотики

пребиотики

метабиотики

Разница между ними как между нами и морковкой на самом деле.

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Пробиотики

Пробиотики – это живые микроогранизмы или вещества микробного происхождения.

Если в составе видите ниже перечисленное, это пробиотики.

Бифидо-бактерии (Bifidobacterium bifidum, B. infantis, B. longum, B. breve, B. adolescentis, B. lactis, B. animals, B. thermophilum),

лактобациллы (Lactobacillus acidophilus, L. plantarium, L. casei spp. ramnosus, L. brevis, L. delbrueckii spp. bulgaricus, L. helveticus, L. fermentum, L. reuteri, L. cellobiosus, L. curvatus),

лактококки (Lactococcus spp. cremonis, L. lactis spp. lactis), кишечная палочка (Escherichia coli),

энтерококки (Entero-coccus faecium, E. faecalis),

стрептококки (Streptococcus sali-varius spp. thermophilus, S. cremoris, S. lactis, S. diaacetylactis, S. intermedius),

пропионибактерии (Propionibacterium acnes),

бациллы (Bacillus subtilis, B. cereus, B. licheniformis),

грибы сахаромицеты (Saccharomyces boulardii, S. cerevisiae),

Пробиотики могут содержать как монокультуру, так и комбинацию из нескольких видов микроорганизмов (симбиотики). Если не знаете точно, кто живет в ваших кишках, то лучше используйте симбиотики и чаще их меняйте. Определить, что за народности населяют ваш организм можно исследованиями: кал на дисбиоз (дисбактериоз), ХМС кровь и/или кал по Осипову

Эффект пробиотиков

Синтез нутриентов и антиоксидантов

Контроль потенциально опасных микроорганизмов

Снижение продукции эндотоксинов

Стимуляция роста и регенерации клеток

Стимулируют работу макрофагов (клетки чистильщики)

Помогают апоптозу

Пребиотики

Пребиотики – это продукты или БАД немикробного происхождения, неперевариваемые в кишечнике. Они стимулируют рост и/ или метаболическую активность нормальной микрофлоры (м/ф) кишечника.

Основные представители:

олиго- и полисахариды натурального происхождения (например, пищевые волокна злаковых, овощей, фруктов (в частности, инулин), трав (псиллиум-аптечный Мукофальк)- влияют на углеводный и липидный обмен хозяина (снижается уровень холестерина, восстанавливается профиль желчных кислот), оказывают антиканцерогенное и антитоксическое действие.

дисахариды искусственного происхождения (лактулоза-аптеч.Дюфалак)- является питательным субстратом для сахаролитических бактерий, в т. ч. для бифидофлоры с выработкой короткоцепочечных жирных кислот. При этом она работает, как пребиотик, мягкое слабительное, а т.ж. средство для лечения печеночной энцефалопатии

парааминобензойная кислота (ПАМБА) – её любят бифидобактерии,она ингибирует протеолитические ферменты условно-патогенных микроорганизмов и грибов (включаем в противокандидный протокол)

лизоцим- улучшает адгезивные свойства бифидо- и лактобактерий, обладает антибактериальной активностью в отношении условно-патогенной м/ф, нейтрализует гистамин и гистаминоподобные вещества (хорошо включать в терапию аллергий)

кальция пантотенат- пища для бифидобактерий.

NB! при всех положительных моментах надо учитывать, что ПАМБА и лизоцим оказывают влияние на свертываемость крови, что неблагоприятно при наличии тромбоза.

Метабиотики

Метабиотики содержат в себе активные метаболиты (продукты жизнедеятельности) пробиотиков. Т. е. выращивают пробиотические микроорганизмы и собирают их продукты жизнедеятельности. Применяются для поддержания микрофлоры кишечника, улучшают рост собственных бактерий и подавляют размножение болезнетворных.

В отличие от пробиотиков и пребиотиков, метабиотики сразу же «включаются в работу», в то время как первые чаще всего находятся в лекарстве в лиофилизированном (высушенном) виде и им требуется время для активации (8-10 часов), а вторые являются лишь пищей для микрофлоры кишечника.

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Яркие представители метабиотиков

Хилак Форте - лекарственный препарат, содержит водное извлечение продуктов обмена кишечной палочки, энтерококков и лактобацилл. Разрешён к применению детям первого года жизни.

Актофлор-С - БАД ,содержит бактериальные продукты жизнедеятельности: янтарную, молочную, муравьиную кислоты, некоторые незаменимые аминокислоты. Разрешён только взрослым.

Бактистатин - БАД. В составе метаболиты бацилл, дополнительно содержится пребиотик – для обеспечения благоприятного роста и размножения нормальной флоры. Разрешён к применению с 6 лет.

Закофальк - БАД. Содержит масляную кислоту – она является пищей для колоний бактерий, регулирует обменные процессы, защищает слизистые стенки кишечника, снижая их проницаемость. Дополнительно включает в свой состав пребиотик. Разрешён только взрослому населению.опубликовано econet

Автор Лариса Щербина

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