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Про-, пре-, метабиотики: все, что важно знать

Автор: irina-baranova.ru 15 июня 2023 6492
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Сейчас здоровью кишечника  уделяется много внимания. И совершенно обоснованно. Кишечник – второй мозг.

Про-, пре-, метабиотики: все, что важно знать

Наш кишечник обильно заселен микроорганизмами. От состава микробиома кишечника зависит не только слаженная работа ЖКТ, но и здоровье в целом, внешний вид и даже настроение и поведение. Изменение качественного и количественного состава микробиома называется дисбактериозом.

Что такое пробиотики, пребиотики и метабиотики

Это тоже один из диагнозов, который то признается, то опровергается традиционной медициной. Но клинико-лабораторное состояние такое есть и игнорировать его, все равно, что утверждать, что  радуги после дождя не бывает. Тот кто видит её ,тот однозначно счастливее.

Для восстановления численности и качественного состава микрофлоры кишечника, используются 3  группы продуктов:

  • пробиотики
  • пребиотики
  • метабиотики

Разница между ними как между нами и морковкой на самом деле.

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Пробиотики

Пробиотики – это живые микроогранизмы или вещества микробного происхождения.

Если в составе видите ниже перечисленное, это пробиотики.

Бифидо-бактерии (Bifidobacterium bifidum, B. infantis, B. longum, B. breve, B. adolescentis, B. lactis, B. animals, B. thermophilum),

  • лактобациллы (Lactobacillus acidophilus, L. plantarium, L. casei spp. ramnosus, L. brevis, L. delbrueckii spp. bulgaricus, L. helveticus, L. fermentum, L. reuteri, L. cellobiosus, L. curvatus),
  • лактококки (Lactococcus spp. cremonis, L. lactis spp. lactis), кишечная палочка (Escherichia coli),
  • энтерококки (Entero-coccus faecium, E. faecalis),
  • стрептококки (Streptococcus sali-varius spp. thermophilus, S. cremoris, S. lactis, S. diaacetylactis, S. intermedius),
  • пропионибактерии (Propionibacterium acnes),
  • бациллы (Bacillus subtilis, B. cereus, B. licheniformis),
  • грибы сахаромицеты (Saccharomyces boulardii, S. cerevisiae),

Пробиотики могут содержать как монокультуру, так и комбинацию из нескольких видов микроорганизмов (симбиотики). Если не знаете точно, кто живет в ваших кишках, то лучше используйте симбиотики и чаще их меняйте. Определить, что за народности населяют ваш организм можно исследованиями: кал на дисбиоз (дисбактериоз), ХМС кровь и/или кал по Осипову

Эффект пробиотиков

  • Синтез нутриентов и антиоксидантов
  • Контроль потенциально опасных микроорганизмов
  • Снижение продукции эндотоксинов
  • Стимуляция роста и регенерации клеток
  • Стимулируют работу макрофагов (клетки чистильщики)
  • Помогают апоптозу

Про-, пре-, метабиотики: все, что важно знать

Пребиотики

Пребиотики – это продукты или БАД немикробного происхождения, неперевариваемые в кишечнике. Они стимулируют рост и/ или метаболическую активность нормальной микрофлоры (м/ф) кишечника.

Основные представители:

  • олиго- и полисахариды натурального происхождения (например, пищевые волокна злаковых, овощей, фруктов (в частности, инулин), трав (псиллиум-аптечный Мукофальк)- влияют на углеводный и липидный обмен хозяина (снижается уровень холестерина, восстанавливается профиль желчных кислот), оказывают антиканцерогенное и антитоксическое действие.
  • дисахариды искусственного происхождения (лактулоза-аптеч.Дюфалак)- является питательным субстратом для сахаролитических бактерий, в т. ч. для бифидофлоры с выработкой короткоцепочечных жирных кислот. При этом она работает, как  пребиотик, мягкое слабительное, а т.ж. средство для лечения печеночной энцефалопатии
  • парааминобензойная кислота (ПАМБА) – её любят бифидобактерии,она ингибирует протеолитические ферменты условно-патогенных микроорганизмов и грибов (включаем в противокандидный протокол)
  • лизоцим- улучшает адгезивные свойства бифидо- и лактобактерий, обладает антибактериальной активностью в отношении условно-патогенной м/ф, нейтрализует гистамин и гистаминоподобные вещества (хорошо включать в терапию аллергий)
  • кальция пантотенат- пища для бифидобактерий.

NB! при всех положительных моментах надо учитывать, что ПАМБА и лизоцим оказывают влияние на свертываемость крови, что неблагоприятно при наличии тромбоза.

Метабиотики

Метабиотики содержат в себе активные метаболиты (продукты жизнедеятельности) пробиотиков. Т. е. выращивают пробиотические микроорганизмы и собирают их продукты жизнедеятельности. Применяются для поддержания микрофлоры кишечника, улучшают рост собственных бактерий и подавляют размножение болезнетворных.

В отличие от пробиотиков и пребиотиков, метабиотики сразу же «включаются в работу», в то время как первые чаще всего находятся в лекарстве в лиофилизированном (высушенном) виде и им требуется время для активации (8-10 часов), а вторые являются лишь пищей для микрофлоры кишечника.

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Яркие представители метабиотиков

  • Хилак Форте - лекарственный препарат, содержит водное извлечение продуктов обмена кишечной палочки, энтерококков и лактобацилл. Разрешён к применению детям первого года жизни.
  • Актофлор-С - БАД ,содержит бактериальные продукты жизнедеятельности: янтарную, молочную, муравьиную кислоты, некоторые незаменимые аминокислоты. Разрешён только взрослым.
  • Бактистатин - БАД. В составе метаболиты бацилл, дополнительно содержится пребиотик – для обеспечения благоприятного роста и размножения нормальной флоры. Разрешён к применению с 6 лет.
  • Закофальк - БАД. Содержит масляную кислоту – она является пищей для колоний бактерий, регулирует обменные процессы, защищает слизистые стенки кишечника, снижая их проницаемость. Дополнительно включает в свой состав пребиотик. Разрешён только взрослому населению.опубликовано econet

Автор Лариса Щербина

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Источник: https://econet.ua/

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