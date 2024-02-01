Проверьте родинку! В каких случаях нужно срочно к врачу

За последние 10 лет резко увеличилась заболеваемость меланомой. Рак кожи часто развивается из родинки или родимого пятна, поэтому врачи рекомендуют раз в год проверять их у дерматолога. В домашних условиях также следует осматривать невусы, знать симптомы, при которых требуется срочная консультация специалиста.
Родинки начинают появляться после первого года жизни. Они могут увеличиваться в размере, менять очертания. Врачи-дерматологи разработали алгоритм проверки – систему «АККОРД» на основе 6 признаков опасного перерождения, который следует знать каждому человеку.
Родинка или невус – результат пигментации кожи, при котором на одном участке возникает скопление большого количества клеток-меланоцитов. Такие новообразования могут возникать практически на любой части тела, включая слизистые оболочки и десны. В норме они принимают разные формы и очертания, могут быть светлого или темного оттенка, красного или черного цвета.
В обычном состоянии родинки не опасны для здоровья, не влияют на наше самочувствие. Но под воздействием определенных факторов может начаться перерождение меланиновых клеток в ткани злокачественной опухоли. На ранней стадии рак кожи хорошо поддается лечению, поэтому важно знать первые признаки опасной болезни.
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Среди факторов риска, которые провоцируют перерождение родинки в опухоль:
Более подвержены заболеванию люди со светлой кожей, которая от природы сильнее поглощает вредные УФ-лучи солнца. Будьте более внимательны своему здоровью, если на теле присутствует много родинок и пятен размером от 0,6 см.
Чтобы не пропустить первые признаки меланомы, регулярно осматривайте себя самостоятельно. Запомните всего б признаков, указывающих на опасность, чтобы вовремя обратиться к врачу.
А – асимметрия
При визуальном осмотре представьте, что через образование проходит ровная линия. Если полученные половинки невуса примерно симметричны, повода для волнения у вас нет. При нарушении или увеличении лучше обратитесь к дерматологу за консультацией.
К – край
У здоровой родинки очертания ровнее, линии плавные и мягкие. На перерождение может указывать образование острых зубцов, резких волн.
К – кровотечения
Обязательно обратитесь за помощью, если без травмы или разреза из невуса начали выделяться капли крови или сукровицы, жидкость с неприятным запахом.
О – окраска
Родинки могут иметь разные оттенки, включая красный и насыщенный черный. В норме цвет не меняется на протяжении жизни. Если вы заметили потемнение, появились черные вкрапления или невус из светло-коричневого стал темным, лучше показаться специалисту.
Р – размер
По наблюдениям онкологов более склонны к перерождению в меланому родинки, превышающие в диаметре 0,6 см.
Д – динамика
Одним из признаков доброкачественности родинки считается рост волосков. Если образование изменилось, на поверхности могут появляться ранки, трещины или шершавые корочки.
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Несмотря на наследственность, предупредить развитие онкологического заболевания можно, если соблюдать простые правила безопасности:
Для предотвращения меланомы старайтесь не травмировать родинки. Если невус находится в «зоне риска», часто соприкасается со швами, его нужно удалить у хирурга-онколога. Лучше не наносить на образование краску для волос, пилинги, не пытаться замаскировать его косметическими средствами.
После осмотра врач может предложить удалить родинку, которая меняет форму или цвет, располагается в «неудобном» месте. В сочетании с самообследованием это снижает вероятность столкнуться с опасной патологией до 100%.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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