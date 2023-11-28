Психология гастрита: какие эмоции живут в желудке?

Гастроэнтерологи не отрицают, что возможной причиной гастрита может стать стресс, нервное перенапряжение и эмоциональный дисбаланс человека. Существует прямая связь между психологическим состоянием и работой желудочно-кишечного тракта. Поэтому лечение начинается с изучения психосоматики пациента, требует помощи психолога.

Воспаление слизистой оболочки желудка или гастрит – распространенное заболевание, которое чаще диагностируется у людей старше 30–35 лет. Среди причин неприятной патологии – курение, неправильное питание, злоупотребление алкоголем или активность бактерий Helicobacter pylori. Проблема иногда появляется после приема нестероидных обезболивающих препаратов, а также при психологических проблемах.

Психологические причины гастрита

Любая стрессовая ситуация не проходит бесследно для человека. Когда вы испытываете тревогу, страх или душевные переживания, нервные окончания тонизируются, происходит спазм сосудов. Нарушается кровообращение слизистых оболочек желудка, повышается давление.

В таком состоянии активно вырабатывается желудочный сок, но питательные вещества не поступают в пищеварительную систему из-за перенапряжения органа.

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Клинические исследования показали, что болезненные спазмы возникают при выработке организмом гормонов стресса. Даже, если вы несознательно заедаете страх или тревогу, пища плохо переваривается, постоянно преследует ощущение ложного голода или тошнота.

Психологические причины гастрита, по мнению ведущих психологов Лууле Виилмы и Лиз Бурбо:

Если человек испытывает страх, он становится беззащитным перед потоком информации, закрывается для новых знаний и знакомств. Желудок сжимают спазмы, мешающие принимать физическую и духовную пищу.

Неуверенность в себе сродни страху. Сильнейшая негативная эмоция сопровождается спазмами мускулатуры, перекрывая доступ еде и новым ощущениям в жизни.

Ожидание неизбежного краха или неудачи заставляет зажиматься. Желудок повторяет эмоциональные порывы и спазмирует, подавая владельцу сигналы в виде тошноты, рвотных позывов, боли.

Знаменитый психолог Луиза Хэй считает, что гастрит часто возникает у людей, испытывающих чувство затаенного гнева, ненависти. Желудок, как и мозг пациента, не может «переварить» развод, несправедливое увольнение или предательство друзей. Орган пищеварения просто имитирует действия своего владельца, отражает его работу над собой.

Не менее интересная теория у известного автора-эзотерика Олега Торсунова. Он утверждает, что у эмоционально холодных людей, тщательно скрывающих проблемы в себе, развивается гастрит с пониженной кислотностью. Наоборот, у вспыльчивых и взрывных по темпераменту пациентов диагностируется заболевание с повышенной кислотностью. Если больной постоянно проглатывает обиды и разочарования из-за несоответствия поставленным идеалам и целям, возникают открытые эрозии и осложнения.

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Способы исцеления от гастрита: работаем над собой

Если причина гастрита кроется в психосоматике, медикаментозные методы лечения дают лишь временное облегчение: любой стресс провоцирует обострение и болезненное воспаление. Психологи рекомендуют одновременно с назначением врача-гастроэнтеролога разобраться в эмоциях, разочарованиях и скрытых обидах, которые подтачивают здоровье изнутри.

Психолог Лиз Бурбо рекомендует «лечить» гастрит следующим способом:

Учиться принимать окружающий мир с его изъянами.

Поглощать даже негативную информацию с любовью и терпением.

Спокойно переваривать обиды, не принимать на свой счет каждое сказанное обидчиками слово.

Открываться для новых знакомств, не ожидая всегда положительных результатов.

Автор методики «Новой германской медицины» Райк Хамер считает, что гастрит развивается при длительном территориальном конфликте, когда человек скрывает агрессию. Чтобы избавиться от воспаления желудка, он предлагает:

Вычислить все конфликты, мешающие наслаждаться жизнью.

Поменять отношение к агрессору: зачастую ссора с родственниками или друзьями легко решается разговором.

Снимать нервное напряжение массажем, ваннами с травами и морской солью, заниматься спортом, хобби и увлечениями.

Психосоматические причины гастрита не отрицают многие врачи-гастроэнтерологи. Душевные травмы и переживания, которые скрывают пациенты, годами разрушают слизистую желудка изнутри. Поэтому лечение должно сочетать традиционные методы, обязательно дополняться работой с опытным психологом.опубликовано econet

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