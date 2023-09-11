Самая главная причина ВСЕХ головных болей⠀ 

Головная боль напряжения — абсолютно самостоятельный диагноз. А значит не надо ее объяснять «проблемами с сосудами», мифической «зажатостью» и «забитостью».

Вы знаете самую главную причину всех головных болей? Встречайте: головная боль напряжения! По статистике она составляет до 70% всех случаев головной боли. В развитии этого типа головной боли играет роль несколько факторов: хронический стресс, эмоциональное перенапряжение, нарушение режима труда и отдыха, недостаточное количество сна, перенапряжение мышц шеи.

Как распознать головную боль напряжения

Критерии эпизодической головной боли напряжения на основе Международной классификации головной боли 3:

1. Как минимум 10 эпизодов, отвечающих нижеследующим характеристикам.

2. Длительность от 30 минут до 7 дней без лечения.

3. Головная боль соответствует минимум 2 из следующих 4 признаков:

двусторонняя

сжимающая или давящая (непульсирующая)

легкой или умеренной интенсивности

не усиливается от обычной физической активности (ходьба, подъем по лестнице).⠀

4. Оба симптома из нижеперечисленных:

отсутствие тошноты или рвоты (возможно лишь снижение аппетита)

нет сочетания свето- и звукобоязни (чаще всего нет ни свето-, ни звукобоязни, если что-то и есть, то только один из этих симптомов). ⠀

5. Головная боль не связана с другими причинами (травмой, инфекцией, приемом лекарств, анемией, заболеваниями глаз, зубов, лор-патологией и т.д.).

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В развитии этого типа головной боли играет роль несколько факторов: хронический стресс, эмоциональное перенапряжение, нарушение режима труда и отдыха, недостаточное количество сна, перенапряжение мышц шеи. Последние исследования показали, что при головной боли напряжения также происходит дисбаланс в биохимических процессах в головном мозге.

Иногда головная боль напряжения может сопровождаться напряжением мышц головы и шеи. Напомню, очень важную мысль: головная боль напряжения ПЕРВИЧНАЯ, а значит не надо ее объяснять «проблемами с сосудами», мифической «зажатостью» и «забитостью». Соответственно, спазмолитики, ноотропы и сосудистые не имеют никакого отношения к лечению головной боли напряжения.

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Головная боль напряжения — абсолютно самостоятельный диагноз (кстати, специально для врачей: по МКБ-10 он имеет шифр G44.2). У части пациентов мигрень и головная боль напряжения могут соседствовать, тогда пациенты говорят, что голова болит у них по-разному, но всегда очень важно определять тип боли по Международной классификации.опубликовано econet

Автор Елена Гайворонская, невролог

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