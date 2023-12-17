Самые опасные эмоции, которые вызывают болезни

Какие эмоции заключают в себе максимальный ущерб для здоровья? Имеются ли психосоматические факторы серьезных недугов? Оказывается, эмоции человека вполне материальны. И некоторые из них наносят организму максимальный вред. Вот как это работает.

Психосоматика довольно молодая наука, она занимается воздействием эмоций на организм и причинами возникновения разных телесных недугов. Как разобраться в данном вопросе, ведь всем известно, что эмоции нематериальны? Оказывается, это заблуждение. Если человек нервничает, сердится, раздражается, при любых ощутимых эмоциях синтезируются гормоны, оказывающие действие на организм в целом, говорит доктор Павел Евдокименко.

Действие отрицательных эмоций на здоровье

Гормоны, выделяемые при сильных эмоциях, перестраивают работу органов и систем. Включается мышечный и нервный ответ, происходят зажимы мускулатуры. Все это служит доказательством того, что эмоции вполне материальны, а подавляющее число недугов случаются именно от нервов. Это примерно 70% всех болезней.

Как эмоции действуют на тело? Есть ли смысл в том, что мы психуем?

Организм человека – результат длительной эволюции. Все это время организм «пристраивался» к условиям дикой природы. В природе эволюционный смысл ярких эмоций – выжить. Напал хищник – приходится или сражаться, или убегать. В это время надпочечники дают всплеск гормонов стресса, которые подготовят организм к драке или побегу. Эти гормоны повышают показатель сахара в крови, тонус сосудов и давление, обеспечивая тем самым во время драки или побега мощный приток крови к мускулам. Гормоны активируют функции сердца, сгущают кровь и сужают сосуды, чтоб в ситуации ранения остановить кровотечение.

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В гормональном смысле организм не очень различает стресс, спровоцированный атакой хищника от иного стресса (скандал с женой, разнос шефа). В такой ситуации организм начинает готовиться к драке точно так, как и при атаке хищника. Подскакивает давление, сахар, сужаются сосуды. Все это вызывает возникновение различных заболеваний.

Какая из эмоций наиболее пагубная

Существуют естественные эмоции, помогающие выжить в дикой природе. Они не опасны. А вот неестественные эмоции выжить попросту мешают. И они представляют опасность для здоровья.

К естественным эмоциям относят тревогу, страх, беспокойство, злость, гнев, ярость, раздражение, ревность. От них тоже заболевают, но тогда, когда переживают их чересчур часто и сильно. Страх, беспокойство могут вызывать гастрит, изжогу, язву (проблемы желудка). Гнев или злость могут стать причиной инсульта, сердечного приступа. Стойкое раздражение вызывает ноющую боль в области поясницы. Напряжение, тревожность вызывают повышение давления, диабет 2 типа, сердечный приступ, сгущение крови.

Вредно, когда любые эмоции не получают разрядку (это любая физическая активность - спорт, прогулки).

Неестественные эмоции не разряжаются. Поэтому они сводят к минимуму способность к выживанию и провоцируют тяжелые недуги.

К неестественным эмоциям относят зависть, обиду, чувство вины.

Чувство вины может давать острую боль в ноге, часто связанную с радикулитом и воспалением седалищного нерва. Обида и зависть провоцируют тяжелые недуги: онкологию, артрит, диабет 1 типа.

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Обида буквально убивает. В эволюции обида – наиболее бесполезная эмоция.

На первых этапах эволюции обиды в природе просто не существовало. Были ярость, страх, злость. Впервые в животном мире обида возникла на этапе, когда складывались сплоченные группы (у обезьян). Кто-то из нас вынашивает обиду буквально всю жизнь. Обида провоцирует злокачественные новообразования, язвенный колит, артрит.

В организме раковые клетки образуются ежедневно. Но производятся так называемые Т-киллеры, которые убивают раковые клетки до того, как те сформируют опухоль. Но у определенных пациентов иммунитет самоустраняется от контроля за раковыми клетками. И злокачественное новообразование развивается. Ученые не отрицают, что определенные эмоции часто способствуют развитию рака. Анкетирование пациентов выявили особенность: онкология часто развивается после психологических ударов (развод, потеря жилья, утрата близкого человека, потеря хорошей работы и проч.).

Связь эмоций и рака

Рак желудка, кишечника, печени, поджелудочной – обида на жизнь, судьбу

Рак органов дыхания – разочарование в жизни

Рак женских органов – обида на мужчину

Опухоль мозга – жгучая обида на родителей, близких, ревность

Рак молочной железы – обида на детей

Рак крови – обида на жизнь

Любой случай рака – персональный, и с ним важно разбираться внимательно и деликатно.

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