Сильная женщина – это не та, кто тянет всё на себе!

Давайте разберёмся, кто же такая "сильная женщина". И как правильно, а самое главное - нужно ли (!) применять женскую силу.
Сильная женщина... Это комплимент или оскорбление? Общество, похоже, до сих пор определиться не может... Дорогие девушки, природу человеческую мы понимаем, мужские желания «не позволить "слабому полу" стать сильным» не осуждаем - сами такие, но и на провокации не ведемся.
Девчонки, может, наконец, сами определимся? И просто обозначим:
А для чего еще нам, женщинам, нужна женская слабость? Есть какие-то мысли, кроме той, что это такая «ловушка на живца»?
Вот у мужчин, дескать, есть социальный заказ на силу, так давайте мы, девочки, прикинемся ягнятами, чтобы нашим мальчикам не пришлось сильно напрягаться, вытаскивая свою силу? Так что ли?
Откуда этот вселенский страх перед женской силой? Физической - ее не было и не будет. Природа так распорядилась. А вот базу для психологической силы природа зачем-то в женщин вложила!
Затем, чтобы мы радостно от нее отказались и ни в коем случае не развивали? А мне кажется заложила затем - чтобы мужчины не расслаблялись, не деградировали, не дай Бог, в своем непоколебимом межполовом первенстве.
Оно, конечно, хорошо «мускулами» трясти перед инфантильными зависимыми неустойчивыми созданиями. Только таким «мускулам» грош цена. Матушка Природа это хорошо понимает, в отличие от своих детей, яростно требующих обязательного наличия среди человечества «слабого пола».
Дорогие мальчики и девочки, мы относимся к одному биологическому виду, и в нас заложены одинаковые психические способности. А если они заложены, то мы их обязаны развивать.
Да, природа человеческая, а если точнее, инстинкты, такова, что неосознанное стремление каждого индивидуума - это получить максимальные преференции. Любыми способами ослабить другого, создать для себя преимущество!
И мы это видим не только во взаимоотношениях между полами, но и во взаимоотношениях между различными корпорациями, между государствами... Увы... Это есть!
Но с другой стороны: неравный партнер - это просто жизненная тоска! Что в личной жизни, что в межкорпоративной, что в межгосударственной.
Вот она, удивительная природа человеческая - амбивалентные желания нас просто раздирают: хочу быть «Царем горы» и «Ой, а поговорить-то не с кем».
Дорогие девушки, природу человеческую мы понимаем, мужские желания «не позволить "слабому полу" стать сильным» не осуждаем - сами такие, но и на провокации не ведемся.
Свой ядерный психический потенциал, который нам дан от природы наравне с мужчинами, ни под какие уговоры о женском предназначении не разбазариваем! Он у нас есть и им надо пользоваться! Развитая психическая сила никогда и никому не мешала: уступки ценны и приятны от тех, кто уступает не в силу слабого характера, а в силу того, что просто решил сегодня уступить, сегодня так правильнее для результата.
С чего начинается психическая сила каждого индивидуума? С контроля над своими эмоциями!
Умеете контролировать? Учитесь! Дневник эмоций вам в помощь!
Дневник эмоций - это первый шаг по изучению себя и своей психической силы.
При заполнении дневника каждый час, вы можете отследить и отметить:
Автор Эмилия Гончарова
Иллюстрации Eugenia Loli
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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