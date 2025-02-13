Средство для лечения миозита - УЗНАЙТЕ!

Причина шейного миозита – длительное напряжение мышц и мест креплений сухожилий, например из-за неправильного положения тела при письменной работе или однообразного ручного труда. Поэтому при отдыхе, например во время отпуска, шейный миозит может оставить вас в покое.

Шейный миозит – самое распространенное заболевание, им страдает чуть ли не каждый. При этом заболевании возникает тупая мышечная боль в области шеи. Она «отдает» в затылке, плечевом поясе и между лопатками. Иногда тупая боль может ощущаться в ушах, висках или в области лба. Подвижность шейных позвонков при этом заболевании обычно остается нормальной, но может быть и ограниченной из-за болевых ощущений при растягивании определенных групп мышц или сухожилий.

Средство для лечения миозита

Поэтому при отдыхе, например во время отпуска, шейный миозит может оставить вас в покое.

Вы можете самостоятельно диагностировать у себя шейный миозит. Для этого надавите пальцами на мышцы шеи в области затылка. Если почувствуете резкую боль, то, скорее всего, у вас миозит. Можно также встать спиной к стене и сильно прижаться к ней головой: в этом случае напряжение шейных мышц вызывает боль в местах их крепления. Подтвердить этот диагноз вы можете, вызвав боль волевым напряжением мышц.

Средство для лечения миозита:

обернуть ступни ног несколькими – от 3 до 7 – слоями фольги, причем между каждыми соседними слоями должна быть проложена бумага или хлопчатобумажная ткань.

Держать фольгу на ступнях на один раз можно в среднем 40 минут, но не более 2 часов. Затем, через 2 часа процедуру следует повторить. И так 2–3 раза каждый день. За 10–12 дней терапии с помощью фольги наступает заметное облегчение.опубликовано econet

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