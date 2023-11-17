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Тест: достаточно ли вы спите?

Автор: Econet 17 ноября 2023 6924
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Если человек постоянно недосыпает, организм адаптируется, старается беречь силы, снижая скорость многих процессов. Мозг работает не в полную силу, не раскрывает возможности памяти и интеллекта человека на полную мощь. Характерным признаком недостатка сна становится постоянное ощущение сонливости.

Тест: достаточно ли вы спите?

При состоянии хронического недосыпания слабость и неприятная сонливость может исчезать после употребления энергетических напитков с кофеином. Понять, сколько сна нам действительно необходимо для активности и работоспособности помогают простые тесты, разработанные специалистами.

Популярный тест на сонливость

От количества сна зависит качество жизни. При хроническом недосыпании обостряются болезни, развиваются скрытые воспаления и инфекции, ухудшается память и скорость реакции при выполнении работы. Появляется раздражительность и мышечная слабость, которая негативно отражается на многих сторонах жизни.

Недостаток сна не всегда сопровождается сонливостью: организм способен работать на полную мощность и подавлять сонливость. Чтобы предупредить выгорание, пройдите специальный тест, который укажет, сколько сна вам действительно необходимо для здоровья и активности.

Отвечайте «Да» или «Нет» на следующие утверждения:

  • Я могу проснуться вовремя только с будильником.
  • Мне сложно сразу вылезти из кровати после сигнала.
  • У меня часто плохое настроение в течение дня.
  • Я легко раздражаюсь по мелочам, конфликтую с коллегами и родными без повода.
  • Меня постоянно тянет на сладкое, хочется углеводистых продуктов, шоколада.
  • У меня пропала креативность и способность генерировать интересные идеи.
  • Меня клонит в сон после обеда или бокала пива с друзьями, легкого перекуса на работе.
  • Я часто засыпаю во время просмотра фильма, в кинотеатре или на совещании.
  • У меня появились темные круги под глазами, ухудшилось состояние кожи, появился лишний вес.
  • Без очередной чашки кофе мне сложно приступить к работе, сесть за руль или сосредоточиться на задании.

Тест: достаточно ли вы спите?

Оценивая результат, сосчитайте, сколько раз вы ответили положительно. Если количество ответов «Да» превысило 4 раза, необходимо больше отдыхать, создать хорошие условия для ночного сна. Важно понять причину недосыпания, убрать раздражители, наладить режим дня, чтобы вернуть себе активность и жизнерадостность.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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