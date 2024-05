Токсичное детство? Как вести себя с людьми, которые не видят в вашем детском опыте "ничего такого"

Вы замечали, что нашей культуре гораздо легче принять идею, что отец может быть нелюбящим и даже жестоким, но только не мать. «Никакой» отец – это одно, но нелюбящая мать нечто совсем другое – хотя заповедь и говорит нам чтить обоих. У меня есть моя личная теория – как недоказанная гипотеза, конечно, как и любая личная теория – суть её в том, что наш культурный миф с трудом может принять идею нелюбящей матери.

Не так давно мне пришло сообщение в Фейсбук:

«Я не понимаю, почему вы публично в таком ключе обсуждаете свою мать. Очевидно, что ваша мать делала и хорошие вещи, раз вы сейчас живы здоровы, разве не так? Знаете, не каждому человеку удалось стать писательницей. Повзрослейте уже наконец, идите вперед и прекратите обвинять мать. Все нормально было с вашим детством.»

Про обесценивание токсичного детства

Я слышала подобные комментарии так часто, что если бы мне платили по 20 баксов за каждый из них, я бы уже завтра проснулась миллионершей. Любопытно, как «ну всё же в конце концов хорошо» люди связывают непосредственно с усилиями моей матери; именно так и работают мифы о матери. Многие дочери, которым удалось достичь успеха в жизни продолжают страдать от последствий токсичного детства, что говорит, как раз об обратном. Как гласит известная поговорка: «не судите книгу по обложке».

Как быть с людьми, которые говорят подобные вещи в самых разных формулировках, но с основным посылом «надо двигаться вперед, потому что прошлое - это прошлое» или называют вас размазней за то, что вы «всё ещё» говорите о своем детстве? Это был один из самых частых вопросов от моих читателей, на которой я ответила в книге «Детокс для дочери: вопросы и ответы. Ваш GPS навигатор для выхода из токсичного детства» (The Daughter Detox Question & Answer Book: A GPS for Navigating Your Way Out of a Toxic Childhood). Ниже я привожу основные идеи из этой книги.

Должны ли вы отвечать, когда кто-то обесценивает ваш опыт?

Наверное, стоит отвечать или нет зависит от того, как именно вы связаны с этим конкретным человеком. Но мне кажется, важно понять, почему этот человек обесценивает ваш опыт и боль. Может показаться странным, но часто эти люди верят, что они так вам помогают.

Главное помните, что это довольно распространенное поведение, пожалуйста не принимайте его близко к сердцу.

Нам всем нужно верить в некую идеальную и вечную любовь, романтическая любовь не вписывается полностью в это ожидание. Но погодите, вот же есть материнская любовь, которая согласна общественной мифологии инстинктивна и зашита в нашем мозгу, а что самое важное – безусловна. Люди не хотят слышать ни вашу, ни мою истории, потому что они сильно противоречат глубоким и личностно важным верованиям о самой природе материнской любви.

Наша культура «ты-всё-можешь-сам», фиксированная на «энергии достижения» часто отвечает на кризис или потерю некими временными рамками, в которые надо уложиться со своим горем, оплакиванием потери и приходом в себя. Многие люди считают, что «долгое» восстановление или возвраты в прошлое есть признак слабости и дефицита жизнестойкости. Они транслируют эту идею для тех, кто прошел через трудное детство, развод, потерю работы и другие трудности, искренне полагая, что их подход помогает.

Исцеление или хождение по кругу?

Кроме того, существует ещё проблема непонимания процесса исцеления. Есть люди, считающие, что даже размышления о прошлом и его последствиях заставляют вас ходить по кругу, а вам надо просто двигаться дальше, ведь «все что нас не убивает, делает нас сильнее».

Ирония заключается в том, что им кажется, будто они проявляют сочувствие, хотя на самом деле они обесценивают вашу боль, многочисленные усилия найти смысл в своем прошлом и отголоски этого прошлого в настоящем. Имейте в виду, некоторые «просто-переступи-через-это» люди не всегда незаинтересованные сторонние наблюдатели.

На самом деле, если вы озвучили свои чувства относительно того, как с вами обращалась ваша мать или вы сократили/прервали с ней общение, вы можете обнаружить, что члены семьи атакуют вас. У каждого из них может быть своя мотивация – кто-то из братьев или сестер может не согласиться с вашей оценкой детства, а другой(-ая) может пытаться сохранить мир любой ценой или бояться выносить сор из избы – но в любом случаи, их атаки лишь добавляют боли и ощущение потери в ситуацию, которая и так ими переполнена.

Как найти поддержку в неподдерживающем мире.

Прервать тишину и начать говорить несомненно помогает, но как это сделать, чтобы не чувствовать себя сумасшедшей или изгоем? Вот несколько идей.

Рассмотреть вариант психотерапии.

Многие нелюбимые дочери очень сопротивляются идее идти в терапию, потому что рассматривают это как признак своей слабости и ещё одно подтверждение тому, будто бы с ними «что-то не так». Ничто не может быть столь далеким от правды. Ставить на первое место своё право на счастье и помочь себе справиться с ситуацией как раз и есть признак здорового сочувствия к себе и заботы о своем благополучии.

Тщательно выбирать собеседников для этой чувствительной темы.

Осознать мифы нашей культуры о матерях и понимать, что люди всегда более склонны судить о других не особо задумываясь, а лишь исходя из своих предположений и слепых зон. Вокруг достаточно табуированных тем и вам просто нужно внимательно выбирать кому вы доверяете свою боль. Я, например, могу признать, что в свои двадцать, обе мои близкие подруги имели весьма непростые и запутанные отношения со своими матерями, но даже близко не понимали, что я чувствую.

Не принимать подобные комментарии на свой счет.

Очень важно осознать, почему люди реагируют так как реагируют, чтобы не попасть в старую ловушку самообвинения. Тема нелюбящих матерей очень заряженная и люди по-разному могут на нее реагировать. Меня не раз оскорбляли за нападки на человека, «который дал мне жизнь», но это, честно говоря, вообще не моя проблема.

Работайте над тем, чтобы понимать себя и избавиться от чувства вины и самокритики.

Самый важный человек, которого необходимо убедить в вашей правде – это вы сами. Вы знаете, что это все действительно случилось. Это случалось со многими из нас. Вы не одиноки!опубликовано econet

Автор Peg Streep

Перевод Юлия Лапина

