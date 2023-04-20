Узнайте, как стресс влияет на ваш иммунитет

Стрессов в нашей жизни избежать довольно сложно. В какой-то мере стресс даже может принести пользу, мотивируя человека на достижение цели. Но чрезмерный стресс наносит серьезный удар по здоровью. Давайте рассмотрим отрицательное воздействие стресса на иммунную защиту.

Каким образом стрессы могут ослабить иммунитет? Тело пребывает в напряжении, чтоб победить стрессовые факторы, а, значит, иммунный ответ организма ослабевает.

Воздействие стресса на иммунитет

Говоря о стрессе

Для описания стресса часто используют следующие термины:

Стрессор: раздражитель. Их 2 вида: физические и психологические.

Гипоталамус: «центр управления», расположенный в мозге. Эта зона расположена в центре головного мозга. Он контролирует работу гипофиза и регулирует такие состояния как голод, жажда, сон, температура тела, эмоции.

Он контролирует работу гипофиза и регулирует такие состояния как голод, жажда, сон, температура тела, эмоции. Гипофиз: ключевая железа, которая отвечает за высвобождение львиной доли гормонов в теле.

Надпочечники: железы над почками, отвечающие за производство кортизола.

Кортизол: ключевой гормон, который выбрасывается в кровоток в ответ на стресс.

Как тело противостоит стрессу

В организме запускается определенная реакция, когда мы испытываем стресс. Область мозга, распознающая стресс, - это гипоталамус. Гипоталамус распознает стрессовый фактор и отправляет сигнал через нейроны в другую часть мозга (гипофиз). Данная железа фиксирует сигнал гипоталамуса и отдает приказ надпочечникам активировать выработку гормонов стресса.

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Это упрощенная модель реакции тела на стресс. Что же происходит дальше?

Кортизол работает, давая прилив энергии в момент стресса. Но действие кортизола временное. Стресс проходит - ослабевает и энергетическая поддержка.

Как стресс действует на иммунный ответ

Кортизол работает временно, когда стрессовый фактор носит эпизодический характер. Это слабо воздействует на иммунитет. Но когда стресс продолжителен (дни / недели), повышенное производство кортизола имеет пагубные последствия.

Повышенный кортизол подавляет иммунитет через снижение выработки лейкоцитов. А без белых кровяных телец реакция на инфекцию ослабевает. Поэтому продолжительные интервалы повышения кортизола усиливают восприимчивость к болезням.

Переезд в чужой город, экзамены, рождение малыша, смена места работы и прочие события - это пример стрессовых ситуаций.

Снятие стресса убережет иммунитет

Навык противостояния стрессу поможет снизить кортизол и уберечь иммунитет. Вот что поможет справиться со стрессом и принесет пользу здоровью.

Молитва – эффективный метод управления стрессом . Ежедневные занятия помогут снизить содержание кортизола в крови и ощутить умиротворение и безмятежность.

. Ежедневные занятия помогут снизить содержание кортизола в крови и ощутить умиротворение и безмятежность. Физическая активность – эффективная стратегия для снятия стресса. Это могут быть занятия спортом, езда на велосипеде и просто прогулки на свежем воздухе.

Это могут быть занятия спортом, езда на велосипеде и просто прогулки на свежем воздухе. Если названные средства не помогают, можно обратиться за консультацией к специалисту в сфере психического здоровья.опубликовано econet

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