Заболевания кишечника: 6 главных симптомов и рекомендации

Оказывается, в кишечнике столько же нервных окончаний, сколько и в спинном мозге. Он реагирует на все процессы, происходящие в организме, и отправляет сигналы в головной мозг. Кишечник неразрывно связан с центральной нервной системой. В этой статье мы рассмотрим основные признаки, указывающие на нарушения в работе кишечника. Также вы получите ценные рекомендации касательно решения этой проблемы.

Если в системе пищеварения есть нарушения, мозг обязательно будет проинформирован. Существует несколько основных симптомов, свидетельствующих о наличии кишечных заболеваний. Об этих симптомах должен знать каждый.

Признаки нарушения работы кишечника

К основным признакам относятся следующие:

1. Повышенное газообразование.

2. Появление белого налета на языке (в особенности после приема пищи).

3. Нарушение сна.

4. Общая слабость.

5. Быстрая утомляемость (особенно во второй половине дня).

6. Частые инфекционные заболевания.

Первая помощь кишечнику

Если вы заметили, что кишечник нуждается в помощи, в первую очередь необходимо стабилизировать вес, а для этого привести в порядок кишечную микрофлору. При проникновении питательных веществ в кишечник полезные бактерии быстро перерабатывают их, что позволит снизить уровень интоксикации и уменьшить количество жировых отложений. Когда система пищеварения будет в порядке, наладится процесс метаболизма.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Для этого потребуется выполнить всего три условия:

1. Употреблять целебный чай, который простимулирует работу кишечника и ускорит оборот лимфы.

Для приготовления такого чая потребуется:

закипятить в кастрюле четыре стакана воды;

добавить в воду по 1/2 чайной ложке семян укропа, кориандра и тмина (при повышенном газообразовании можно добавить пажитник);

добавить в воду немного свежего имбиря, благодаря чему удалось укрепить систему пищеварения;

прокипятить в течение десяти минут, затем процедить, перелить в термос и употреблять в течение дня (пить такой чай необходимо до 18:00).

Благодаря целебным свойством семян, напиток нормализует работу кишечника. Семена укропа уменьшают раздражение, снимают мышечное напряжение, нормализуют процесс газообразования. Семена кориандра стимулируют пищеварение, купируют воспалительные процессы и уменьшают спазмы. Семена тмина, благодаря входящим в состав пищевым волокнам, антиоксидантом и железу, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

2. Скорректировать режим питания.

Многие пропускают завтрак и плотно ужинают, что в корне неправильно. Основной прием пищи должен приходиться на первую половину дня. А у людей, переедающих на ночь, существенно возрастает риск развития диабета и ожирения.

3. Употреблять больше продуктов, содержащих пищевые волокна.

Отсутствие таких продуктов в рационе нарушает работу кишечника и приводит к постоянным запорам. В норме мужчинам требуется 38 грамм пищевых волокон в сутки, а женщинам не менее 25 грамм. Но многие не употребляют более 15 грамм клетчатки в день, что негативно сказывается на работе кишечника. Чтобы исправить ситуацию необходимо каждый вечер употреблять по чайной ложке льняных семян, предварительно размешав их в воде. В этом случае удастся очистить кишечник, улучшить микрофлору и насытить организм требуемым количеством пищевых волокон.

Все перечисленные выше рекомендации исключительно положительным образом повлияют на работу кишечника и на здоровье организма в целом, поэтому можете без опасения пользоваться этими советами. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet