Тело человека состоит из воды примерно на 60%. Вода присутствует даже в костной ткани. Кровь также имеет в составе воду. Но когда происходит избыточное накопление жидкости в системе кровообращения, тканях, полостях тела, это состояние называется задержкой жидкости (воды).

К признакам задержки жидкости относят опухшие части тела: лодыжки, колени, груди, пальцы, вздутие живота, отеки вокруг глаз. Задержка жидкости может возникнуть вследствие медицинской проблемы или иметь неустановленную причину. Как бороться с этим состоянием?

Как избежать задержки жидкости

ЗЖ как медицинская проблема (отек) вызвана заболеваниями, среди которых сердечная / почечная недостаточность, сахарный диабет, патология легких, болезнь щитовидки, печени, прием препаратов (кортикостероиды. Оральные контрацептивы могут вызвать задержку воды в организме. От отечности обычно прописывают диуретики (эти препараты стимулируют почки выводить больше жидкости). Но львиная доля случаев задержки вода не вызвана болезнями. Идиопатическая ЗЖ - это ЗЖ, у которой нет явной причины.

Что вызывает ЗЖ

Ключевой причиной идиопатической ЗЖ считается просачивание жидкости из капилляров в жир и ткани дермы. Капилляры поставляют во все области организма интерстициальную жидкость (тонкий слой жидкости, снабженной необходимыми веществами, витаминами, кислородом, которая окружает клетки). Капилляры также выводят продукты отходов из клеток посредством той же интерстициальной жидкости.

Но бывает, что капилляры "протекают", так как разрушается коллаген. Поэтому жидкость может проникать в ткани, где и формируется отек.

Считается, что диуретики приносят больше ущерба, чем пользы при ЗЖ, вызванной «дырявыми» капиллярами, так как они влияют на содержание соли / воды в организме.

Еще одна причина ЗЖ - проблемы с лимфатической системой и заболевания сердца и почек. Дефицит белка в рационе также влияет на водный баланс, как и нехватка витаминов комплекса B (B1, B6 и B5).

Факторы риска немедицинской задержки жидкости

Отсутствие физических нагрузок

ожирение

беременность,

диеты с высокой концентрацией Na

гормональный дисбаланс.

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Диета при задержке жидкости

Поваренная соль удерживает воду в организме, поэтому важно не злоупотреблять солью при приготовлении блюд.

Копченые продукты имеют в составе избыток соли.

Велико содержание соли в переработанных продуктах, хлебобулочных изделиях, полуфабрикатах, соусах, консервах, сыре.

Калий

Избыток продуктов с высоким содержанием калия регулирует содержание воды за счет уменьшения объема соли в организме. Фрукты (авокадо, бананы) содержат высокий процент калия, Другие продукты, богатые калием: семена, томаты, курага, изюм, орехи.

Антиоксиданты

Антиоксиданты антоцианидины необходимы для здоровья капилляров. Эти вещества поддерживают и восстанавливают коллаген – структурный белок. Антоцианидины присутствуют в ярко окрашенных фруктах и ягодах (вишне, ежевике, винограде, чернике, клюкве, малине).

Витамины

Витамин С необходим здоровья капилляров, он способствует выработке коллагена. Источники: клубника, черная смородина, апельсины, красный и зеленый перец, зелень, крестоцветные овощи.

Рекомендации для нормального водного баланса

Коррекция образа жизни поможет водному обмену в организме.

Похудение

Физическая активность

отказ от курения

контроль стресса

избегание высоких температур воздуха

свободная одежда.опубликовано econet

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