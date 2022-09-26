Если хотите иметь здоровое сердце, отрегулируйте работу органов пищеварения

Сердце – это, с одной стороны, насос для циркуляции крови, а с другой стороны - сосудистая система, ее распределитель: кому сколько дать. Поэтому, если нормально работает сердце, то все органы и системы получат всего в меру, а, следовательно, тонус организма и работоспособность будут высокими.

Но, если сердечно-сосудистая система начинает барахлить, проявляясь вегето-сосудистой дистонией, от этого страдают все внутренние органы. От чего же возникает этот распространенный диагноз?

"Сердечные" проблемы - это следствие вегето-сосудистой дистонии, а не причина ее появления. А вызывают этот синдром неполадки в печени и кишечнике. В свою очередь токсины из органов пищеварения бьют по "двигателю" человеческого организма, предопределяя вегето-сосудистые расстройства.

Если, в случае проблем с желудком, его можно разгрузить с помощью диеты, то сердце не может устроить себе разгрузочные дни, обязано работать денно и нощно без перебоев, да еще и с огромной нагрузкой. За сутки сердце обычного человека перекачивает 15 т крови, проталкивая ее по сосудистому руслу длиной 100 тысяч километров и, выполняя при этом 100 тысяч сокращений. Потому очень важно иметь доброкачественную кровь. Она зависит от чистоты воздуха, которым человек дышит, еды, которую употребляет, и состоянию кишечника.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Есть даже такой диагноз: лямблиозный миокардит (воспаление сердечной мышцы, который проявляется болью в области сердца, одышкой, иногда отеком). Хотя лямблии (паразиты) в сердце не живут, а поселяются в кишечнике, но токсины, какие они выделяют, идут в печенку, а от нее к сердцу расстояние достигает всего 20 см. Понятно, что в этом случае сердце лечить нужно в комплексе с кишечником.

Миокардит может возникнуть в ответ на сильное отравление токсинами. Если же отравление происходит в меньших дозах, то заметных сердечных сбоев может не происходить. Но каждое попадание в сердце токсинов будет вызывать появление небольшого очага воспаления, в результате которого происходит отмирание определенного участка мышцы.

Человек может об этом даже не догадываться, а узнать лишь после обследования на электрокардиографе, получив вывод кардиолога: диффузные изменения мышцы сердца. Этот диагноз сегодня очень распространен после 20 лет.

После 50 лет появляется новая формулировка: кардиосклероз, которое означает, что в отмершем участке мышцы появилась соединительная ткань (рубец), которая мешает работе сердца.

Такое грозное и распространенное заболевание как атеросклероз принято связывать с избытком холестерина в крови.

Ученые заметили, что у больных атеросклерозом на стенках сосудов появляются так называемые пенистые клетки. Это реакция стенки сосуда на воспаление (по сути, это иммунное воспаление), которое вызывают токсины. Потом в атеросклеротической бляшке появляются тромбоциты. Холестерин же появляется значительно позже, как "спасательное средство" - сосуд пострадал и нужно его "штопать". Потому в крови и повышается его уровень. Если холестерин "убирать" из организма драконовскими методами (изнурительными диетами, медицинскими препаратами), то сердцу от этого в действительности будет мало пользы.

Приступ ускоренного сердцебиения часто вызван попаданием в него токсинов. Скажем, человек вдохнул воздух с испарениями краски или ядовитые вещества, они через печеночный фильтр "прорвались" и дошли до сердца.

Чтобы было понятнее, можно провести такую аналогию. Когда человек режет лук, и его испарения попадают в глаза, он начинает усиленно моргать, чтобы избавиться от вещества, которое раздражает слизистую.

Приблизительно также происходит и с сердцем: за счет изменения частоты сердцебиения организм пытается лишиться токсинов. Поэтому людям, которые хотят иметь здоровое сердце, нужно отрегулировать работу органов пищеварения.

Это можно сделать лишь, нормализировав свой режим и способ питания. Другой методики не существует. Об этом мы уже неоднократно говорили - питаться нужно 5-6 раз в сутки небольшими порциями (две плотно уложенные горсти без верха). В этом случае происходит не только насыщение организма полезными веществами, но и его очистка.

Каждый прием пищи должен сопровождаться небольшим количеством жира (60 г на день - 10-12 г за один раз).Таким образом, организм выполняет сразу несколько функций: происходит очистка печени, стимулируется выработка ферментов поджелудочной железы, а также обезвреживаются паразиты в желудочно-кишечном тракте.

Не нужно забывать о жидкости (около 2-2,5 л на день), а также сорбентах. Наилучшими сорбентами являются тушеные и вареные овощи и фрукты, которые содержат пектины (которые вбирают токсины) и клетчатка, которая выводит их из организма.

Работа основного органа центральной нервной системы - головного мозга также зависит от того, как работает сердце и какую кровь ему поставляет. Ведь в мозг поступает 20 % всей крови. Если сердце не может отправить ему этот объем, мозг будет работать вяло, если кровь загрязнена токсинами, нервная система будет иметь повышенную возбудимость.

Иногда говорят о человеке, что он слишком раздражителен, имеет плохой характер, но владелец "плохого характера" в действительности не является плохим человеком, просто его нервная система страдает от токсичного загрязнения. Нервная система - это чувствительный индикатор внутренней среды организма. Врачи-педиатры выводят четкую закономерность: если у ребенка появился нервный тик, ему нужно лечить лямблии. Внешняя нервная неадекватность проявляет внутреннюю дисгармонию.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Средства, которые укрепляют сердечную мышцу, - курага, мед, изюмины, орехи. Но я бы советовал курагу, мед и изюмины употреблять отдельно от орехов, так все компоненты лучше будут усваиваться. Сухофрукты и мед очень быстро попадают в кровь, обеспечивая энергетическую подпитку сердца. Орехи - это белки, потому нуждаются в некотором времени для пищеварения в желудке. Они также содержат ненасыщенные жирные кислоты и витамин Е - очень нужные для сохранения "молодости" сердца.

Ценным для сердца растением является календула, потому что она содержит много витамина А, необходимого для борьбы с воспалительными процессами, которые могут возникать в сердечной мышце.

Спектр действия календулы можно расширить, если использовать ее в сборе вместе с росторопшей и бессмертником в равных частях. Тогда действие на сердце будет дополнено еще и влиянием на печень, которая даст возможность не только укрепить работу сердечной мышцы, но и улучшить качество крови, сохраняя сердечно-сосудистую систему от токсинов.

Применяют сбор трав так: 1 столовую ложку залить 300 мл воды, довести на кипение и подержать на водяной бане на протяжении 15 минут, настоять 45 минут. Употреблять по 70 мл за 10-15 минут перед едой.

Очень полезным для сердца является и отвар овса. С одной стороны он очищает печень, создавая условия для работы сердца, во-вторых, - активизирует работу почек, в-третьих - повышает энергетику сердца (повышает силу сердечной мышцы, за счет чего замедляется частота сердечных сокращений)

Овсяный отвар можно обогатить и усилить другими "сердечными" компонентами, которые являются источником нужного для сердца микроэлемента калия: 2-3 столовых ложки овса залить 0,5-1 л кипятка, подержать 30-40 минут на маленьком огне, процедить, залить горячим отваром курагу и изюмины (по несколько штук), а когда немножко охладится, добавить мед (по вкусу). Выпить этот отвар на протяжении дня, ягоды съесть.

Отжатые цельные зерна овса не стоит выбрасывать. Из них можно приготовить очень полезное блюдо - перемолоть на мясорубке и сварить из них кашу, которую следует есть перед сном и утром натощак. Эта каша не только насытит организм и сердце, но и за счет оболочек овса (чего нет в магазинных овсяных хлопьях и овсяной крупе) хорошо очистит организм. Чтобы каша была вкусной, можно добавить сухофрукты, мед, пряности или масло. опубликовано econet.ru

Автор Борис Скачко