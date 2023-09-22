Если хочется чего-то пожевать, да еще и феноменально полезного для здоровья – возьмите тыквенные семечки.

Если хочется чего-то пожевать, да еще и феноменально полезного для здоровья – возьмите тыквенные семечки.

Тыквенные семечки – это электростанции в крохотной оболочке, с широким спектром питательных веществ, от магния и марганца до меди, цинка и белка. Кроме того, в них содержится широкий спектр полезных растительных соединений – фитостеролы и антиоксиданты, охотящиеся за свободными радикалами. Это дает вашему здоровью дополнительный импульс.

Ввиду того, что в этих семечках содержится много клетчатки, они могут увеличить потребление вами клетчатки, помогая достичь идеального количества – 50 граммов на 1 000 потребляемых калорий.

Но лучше всего то, что тыквенные семечки легко носить с собой, им не нужен холодильник и они – отличный перекус, который можно пожевать и дома, и на работе, и в дороге.

9 основных полезных для здоровья свойств тыквенных семечек

1. Магний для здоровья сердца

В четверти стакана тыквенных семечек содержится почти половина рекомендуемого суточного количества магния, который участвует в широком диапазоне жизненно важных физиологических функций, в том числе, создании АТФ (аденозинтрифосфата, молекул энергии вашего тела), синтезе РНК и ДНК, наполнении сердца, правильном формировании костей и зубов, расслаблении кровеносных сосудов, а также правильном функционировании кишечника.

Установлено, что магний благотворно воздействует на кровяное давление и помогает предотвратить внезапную остановку сердца, сердечный приступ и инсульт. Тем не менее около 80 процентов американцев испытывают дефицит этого важного минерала.

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2. Цинк для поддержки иммунитета

Тыквенные семечки - богатый источник цинка (в 30 г содержится более 2 мг этого полезного минерала).

Цинк имеет важное значение для организма по многим причинам: он поддерживает здоровье иммунитета, рост и деление клеток, сон, настроение, ощущения вкуса и запаха, здоровье глаз и кожи, регуляцию инсулина и мужскую половую функцию.

Многие испытывают дефицит цинка вследствие обедненных минералами почв, действия лекарственных препаратов, растительного рациона питания или рациона с высоким содержанием зерновых.

Дефицит цинка связан с частыми простудами и гриппом, хронической усталостью, депрессией, акне, низкой массой тела у новорожденных, а также трудностями обучения и плохой успеваемостью в школе у детей.

3. Растительные омега-3 жиры

Сырые орехи и семена, в том числе, тыквенные семечки - одни из лучших источников омега-3 жиров растительного происхождения (альфа-линоленовой кислоты или ALA). ALA нужна всем, но в организме она должна быть преобразована в гораздо более существенные омега-3 жиры – ЭПК и ДГК – при помощи фермента, который у подавляющего большинства из нас нарушен высоким уровнем инсулина.

Поэтому, хотя тыквенные семечки и являются прекрасным источником ALA, я все же считаю важным получить часть омега-3 жиров из животных источников, например, масла криля.

4. Здоровье предстательной железы

Тыквенные семечки издавна ценятся в качестве важной натуральной пищи для мужского здоровья. Отчасти это объясняется высоким содержанием цинка, который очень важен для здоровья предстательной железы (там, кстати, он находится в самой высокой концентрации в организме), а также тем, что экстракты и масла из семян тыквы играют определенную роль в лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ или увеличенной простаты).

Исследования показывают, что и тыквенные семечки, и масло из них особенно полезны для поддержания здоровья предстательной железы.

5. Противодиабетическое действие

Исследования на животных показывают, что тыквенные семечки помогают улучшить регулирование выработки инсулина и предотвратить диабетические осложнения путем снижения окислительного стресса.

6. Полезны женщинам в период пост-менопаузы

Масло из тыквенных семечек богато природными фитоэстрогенами и исследования предполагают, что это может привести к значительному увеличению полезного холестерола-ЛПВП, а также снижению артериального давления, уменьшения приливов, головных болей, болей в суставах и других симптомов менопаузы у женщин в период постменопаузы.

7. Здоровье сердца и печени

Тыквенные семечки богаты здоровыми жирами, антиоксидантами и волокнами, благотворно влияя на здоровье сердца и печени, особенно в сочетании с семенами льна.

8. Триптофан для полноценного сна

Тыквенные семечки - богатый источник триптофана - аминокислоты (строительный блок для белка), которая в организме превращается в серотонин, а он, в свою очередь, превращается в мелатонин, «гормон сна». Съесть тыквенных семечек за несколько часов до сна, вместе с углеводами, например, с небольшим ломтиком фрукта, может быть особенно полезно, чтобы обеспечить организм триптофаном, необходимым для выработки мелатонина и серотонина, которые помогут выспаться ночью.

9. Противовоспалительные свойства

Установлено, что масло тыквенных семечек обладает противовоспалительным действием. Исследование на животных даже выявило, что при лечении артрита его действие похоже на действие противовоспалительного препарата индометацин, но без побочных эффектов.

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Как лучше всего употреблять тыквенные семечки?

Чтобы сохранить полезные жиры в семечках, их нужно есть сырыми. Если вы решили приобрести семена из контейнера, где они лежат насыпью, убедитесь, что они хорошо пахнут, что они не прелые, не испорченные и не зачерствевшие, ведь это может свидетельствовать об их прогорклости или о наличии в них грибковых микотоксинов.

Лучше всего - органические тыквенные семечки, поскольку они не загрязнены пестицидами или другими вредными химическими веществами.

Тем не менее в большинстве орехов и семян есть анти-питательные вещества, например, фитиновая кислота, которая может уменьшить биодоступность вышеперечисленных питательных веществ. Поэтому, если вы планируете употреблять семена или орехи регулярно, целесообразно их замачивать или проращивать.

Чтобы еще больше улучшить их вкус, можно их подсушить в духовке, или (что еще лучше и экономически эффективно) в осушителе.

Если вы любите жареные семечки, обжаривайте их самостоятельно, чтобы контролировать температуру и время обжаривания. Сырые тыквенные семечки можно обжарить при невысокой температуре в духовке (не выше 75 градусов по Цельсию), посыпав гималайской или другой натуральной солью, в течение 15-20 минут.опубликовано econet

© Д-р Джозеф Меркола

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