3 главные условия развития ребенка: среда, свобода и самостоятельность

Основная иллюзия моя заключалась в том, что я много лет упорно думала, что это взрослые обучают ребенка.

Утрата иллюзий

А речь пойдет о детях, и о том, почему они развиваются и чему-то учатся. И основная иллюзия моя заключалась в том, что я много лет упорно думала, что это взрослые обучают ребенка.

Главное, интересно и разнообразно подать информацию, увлечь ею, разжевать ее, и тогда ребенок всему научится. Хитрый такой глагол попался "наУчится", он возвратный, то есть обозначает, что некто "сам себя научит". То есть язык наш подсказывает, что только сам человек может себя научить, и никто другой.

В психологии, когда рассказывают студентам о факторах развития в курсе возрастной психологии, то называют три фактора:

условия развития - наследственность,

источник развития - окружающая среда,

движущая сила развития - собственная активность человека.

Это азы психологии. И где здесь встраивается взрослый? Со своим учительством? На наследственность он не может повлиять. На собственную активность ребенка тоже: если вы будете ее пытаться инициировать извне, то скорее встретитесь с внешним или внутренним сопротивлением.

Осталась одна окружающая среда. Взрослый может создать для ребенка богатую, разнообразную среду для различных видов деятельности. И тут одно маленькое но: для различных видов САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ деятельности.

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Поделюсь своими примерами: у детей-дошкольников, с которыми я работаю, всегда на полке стоит поднос с пластилином, он в свободном доступе, любой желающий может в любое время подойти и взять этот материал и поработать столько, сколько ему захочется, и слепить то, что ему захочется.

Но поскольку детей много, и практически все дети любят лепить из пластилина, то на подносе каждый раз лежат небольшие кусочки пластилина разного цвета, иногда какой-то цвет заканчивается. Взрослые абсолютно не вмешиваются и никак не руководят этой деятельностью.

И вдруг мы увидели, какие шедевры начали делать наши дети! Просто потрясающие миниатюры из пластилина, со всеми деталями и правильными пропорциями. Я даже близко не могу их повторить!

Некоторые родители фотографируют эти поделки на память, не имея возможности все сохранять. Если заканчивается какой-то цвет, то дети его получают, просто смешивая другие цвета, как в красках. Как они этому научились, для меня по сей день остается загадкой? Просто они имели возможность самостоятельно работать по своему желанию, изучать свойства пластилина, взаимодействуя с ним и наблюдая, как работают другие дети.

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Другой пример: Егорка (4 года). Он ходит к нам только летом, когда семья переезжает на дачу, каждый день, но до обеда. Когда он этим летом пришел снова, то примерно месяц мальчик глубоко ни во что не погружался, то одним материалом позанимается, то другим, периодически говоря, что ему скучно. Изредка брал в руки карандаш, но следы которые оставались на бумаге, даже и линиями можно было назвать с трудом.

И вдруг наступил момент, когда Егор созрел для настоящей работы. Он решил, что он хочет писать буквы. Как и почему он это решил - великая тайна его внутреннего мира, возможно потому, что практически все дети, которые старше него, - читающие, возможно оттого, что вокруг много разных букв, может еще по какой причине.

Но с той поры, Егор, как одержимый, рвался в детский сад "писать буквы". Он решил начать с печатных букв, подходил к плакату с печатным алфавитом, внимательно изучал ту, которую хотел написать и пытался воспроизвести ее на бумаге, иногда подходил к кому-то из взрослых или детей и спрашивал: "А какую букву я написал?" И так продолжалось в течение 2 месяцев ежедневно!

Он приходил и практически в течение 2,5 часов писал буквы, потом сидел довольный и радостный. С каждым днем количество исписанных листов, которые он ежедневно бережно забирал домой, возрастало. Мало того, приходя домой, он вместо дневного сна, прослушав книжку, которую ему читала перед сном няня, вскакивал со словами: "Я еще хочу потренироваться такую-то букву писать!"

В какой-то момент, когда ребенок изучил практически все буквы, я ему предложила перейти к написанию слов, но Егор довольно равнодушно отреагировал на мое предложение. К концу августа рука у мальчика настолько окрепла, что буквы он выводил не только уверенными четкими линиями, но и по размеру они были ровные, как на подбор.

И вот скажите мне, какая внутренняя сила толкала 4-летнего ребенка вкладывать столько усилий в освоение письма? Этот случай всегда вспоминаю с благоговейным трепетом перед внутренним учителем ребенка.

И кто в итоге научил ребенка? Взрослый или он сам себя? Под руководством взрослого ребенок теряет свободу, волю и интерес, я это неоднократно замечала. И ребенок никогда не достигает такого прогресса в развитии, как в результате собственной активности.

У меня теперь нет иллюзий, как и почему ребенок учится: среда, свобода и самостоятельность.

Все это есть у вашего ребенка? Тогда можете быть за него спокойны.опубликовано econet

Автор Татьяна Пальцева

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