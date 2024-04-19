Лечебные упражнения профессора Сителя для почек

Заболевание почек характеризуются повышенной утомляемостью, заторможенностью, общим чувством тяжести, отеками на руках, ногах, лице, туловище
Почки расположены в поясничной области на уровне XII грудного и I поясничного позвонков. Почка у человека среднего телосложения имеет 12 см в длину и 7 см в ширину. Почки, как пчелиные соты, находятся в околопочечном жире и поддерживаются с внутренней стороны входящими в них кровеносными сосудами и нервами. Левая почка часто длиннее правой, а правая расположена несколько ниже левой.
Клиническая картина заболевания характеризуется повышенной утомляемостью, заторможенностью, общим чувством тяжести, отеками на руках, ногах, лице, туловище.
Более отчетливо проявляются клинические симптомы при почечной колике, когда в результате разных причин у людей появляются камни в почках. Клинические проявления всегда локализуются на стороне пораженной почки, боль чаще иррадиирует в грудные сегменты IX–XII позвонков. Отмечаются покраснения сбоку на лице, болевые зоны и точки на плечах со стороны пораженной почки. У мужчин со стороны пораженной почки часто бывает чувство сильного давления в яичке на этой же стороне.
Спонтанная боль может возникать в пояснице и иррадиировать в паховую область, имитируя заболевание позвоночника, но может отсутствовать или быть нечетко локализованной. В большинстве случаев возникают искривление позвоночника (сколиоз) в сторону отсутствия боли и нарушения функций кишечника. При заболеваниях позвоночника, когда поражаются двигательные сегменты IX–XII грудных позвонков, может наблюдаться типичная клиническая картина почечной колики. Иногда присоединяются расстройства мочеиспускания.
Лечебные позы-движения при повышенной утомляемости, отечности лица, конечностей, туловища (болезнях почек)
Поза-движение № 1
Лечебное движение выполнять в положении лежа на спине, ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах, под голову подложить маленькую подушечку. На фазе глубокого выдоха поместить четыре пальца обеих кистей на два пальца ниже уровня пупка по среднебоковым линиям туловища и погрузить их глубоко до уровня уплотнения тканей. Почувствовав под пальцами плотную ткань (нижние края почек), кистями обеих рук сдвигать плотную ткань (почки) вверх. Лечебное движение повторить 3–6 раз с каждой стороны (рис. 1).
Рис. 1. Поза-движение при повышенной утомляемости, отечности лица, конечностей, туловища
Рис.2. Поза-движение при повышенной утомляемости, отечности лица, конечностей, туловища
Поза-движение № 2
Лечебное движение выполнять в положении лежа на спине. Четырьмя пальцами одной кисти на фазе выдоха нащупать плотную ткань почки в забрюшинном пространстве по среднебоковой линии на два пальца ниже уровня пупка, сместить почку вверх, к середине и вглубь.
Кистью другой руки фиксировать нижнюю часть реберной дуги на стороне лечения, несколько надавливая на нее вглубь. Затем сместить руки навстречу друг другу, создавая дополнительное преднапряжение в брюшной полости и забрюшинном пространстве. Во время выдоха усиливать преднапряжение органов брюшной полости и забрюшинного пространства.
Перед очередным вдохом сделать резкий толчок обеими кистями навстречу друг другу и вглубь с быстрым отпусканием рук от фиксированной зоны, как бы «встряхивая» и освобождая фиксированную плотную ткань (почку) в забрюшинном пространстве. Лечебное движение повторить по 3–6 раз с каждой стороны. опубликовано econet
Автор: Анатолий Ситель, из книги «Лечебные позы-движения А.Б. Сителя»
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