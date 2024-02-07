УЧИМ БУКВЫ: 6 лучших идей

САМОЕ ОПАСНОЕ — ЭТО ПРЕВРАТИТЬ ЗНАКОМСТВО С БУКВАМИ В СКУЧНЫЕ УРОКИ

6 отличных идей знакомства с буквами через игру

Идея первая НАДОЛГО УВЛЕЧЕТ ДЕТЕЙ

К картонным квадратам, на которых написаны или напечатаны буквы, прикрепляем двусторонний скотч – пусть дети приклеивают карточку с буквой к предметам, название которых начинается на эту букву.

Буква «Д» будет украшать диван, домик из лего, двери, «К» — ковер или кастрюлю, «П» — подушку, покрывало, подоконник, поднос, «Х» — холодильник и хлебницу и т.д.

Идея вторая ПОМОЖЕТ ЗАПОМНИТЬ ПРАВИЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ БУКВЫ

Поставьте на стол перед ребенком черный противень, посыпанный слоем манной крупы, а рядом – листы-образцы с буквами. Пусть ребенок попробует написать их пальцем по манке. Также буквы можно выкладывать из красивых камушков, ракушек, фасолин. Когда руки заняты мелкими предметами, запоминание происходит быстрее.

Идея номер три: СОПОСТАВЛЕНИЕ БУКВЫ С КАРТИНКОЙ, ИЗОБРАЖАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТ

Картинки можно вырезать из журналов и, при желании, заламинировать. Но еще интереснее сделать их из ваших семейных фотографий — детям будет приятно узнавать близких людей и предметы, которые окружают их дома и на улице.

При желании можно доверить фотоаппарат ребенку и после распечатать все, что он наснимал. Так все, попавшее в объектив (песочница, рябина, варежка, мама, автобус, сосед, ворона, собака, скамейка, коляска, лужа) станет наглядным материалом для изучения букв.

Сперва ребенок будет подписывать изображения буквами, с которых начинаются названия изображенных предметов.

А после, когда он уже научится читать, сможет подписывать целые слова.

Или наоборот, попробует собрать вокруг каждой буквы как можно больше картинок, которые на эту букву начинаются.



Идея номер четыре: ПИШЕМ СВОЮ КНИГУ

Тоненькую книжку, которая посвящена любимой букве, создавать интересно потому, что в нее можно вклеивать картинки предметов, с этой буквы начинающиеся. Можно рисовать все, связанное с этой буквой.

Можно попросить разных людей (родственников и друзей) написать эту букву разными почерками.

Можно самим придумывать «дизайн» буквы: превратить ее в животное, растение, музыкальный инструмент или в человечка.

Идея номер пять: НАЙДИ БУКВЕ ДОМИК

Пишем буквы на одноразовых тарелках и раскладываем их по полу. Рядом кладем корзинку с пластиковыми крышками, внутри которых тоже написаны буквы.

Цель игры – найти для каждой крышки свою тарелку. Более сложный вариант: на тарелках пишем печатные буквы, а на крышках – прописные.

Еще один вариант игры: на тарелках пишем прописные заглавные буквы, а на крышках – прописные строчные буквы.

Идея номер шесть: КАКАЯ БУКВА ПРОПАЛА?

Заламинированные карточки с картинками подписаны так, что в названии отсутствует одна буква.

Например, в слове кот нет О. Задача: вписать отсутствующую букву фломастером.

Для закрепления навыка правильного написания одной и той же буквы нужно иметь много карточек с пропущенной только этой буквой.

Для буквы «о» это может быть также СТОЛ, КРОТ, ПЛОТ, ЖИВОТ.

Желательно, чтобы буква, которую ребенку предстоит вписать, встречалась в слове всего один раз, а сам предмет, который подписан, был очень простым и узнаваемым.

Для буквы «н» это могут быть КНИГА, НОГА, СНЕГ, НОЧЬ, НОС, НАСОС и т. д. Заламинированные карточки позволяют писать по ним сверху фломастером и стирать написанную букву, благодаря чему упражнение можно проделывать снова и снова.опубликовано econet

Автор Анастасия Лепешова

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