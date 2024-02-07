УЧИМ БУКВЫ: 6 лучших идей

САМОЕ ОПАСНОЕ — ЭТО ПРЕВРАТИТЬ ЗНАКОМСТВО С БУКВАМИ В СКУЧНЫЕ УРОКИ
К картонным квадратам, на которых написаны или напечатаны буквы, прикрепляем двусторонний скотч – пусть дети приклеивают карточку с буквой к предметам, название которых начинается на эту букву.
Буква «Д» будет украшать диван, домик из лего, двери, «К» — ковер или кастрюлю, «П» — подушку, покрывало, подоконник, поднос, «Х» — холодильник и хлебницу и т.д.
Поставьте на стол перед ребенком черный противень, посыпанный слоем манной крупы, а рядом – листы-образцы с буквами. Пусть ребенок попробует написать их пальцем по манке. Также буквы можно выкладывать из красивых камушков, ракушек, фасолин. Когда руки заняты мелкими предметами, запоминание происходит быстрее.
Картинки можно вырезать из журналов и, при желании, заламинировать. Но еще интереснее сделать их из ваших семейных фотографий — детям будет приятно узнавать близких людей и предметы, которые окружают их дома и на улице.
При желании можно доверить фотоаппарат ребенку и после распечатать все, что он наснимал. Так все, попавшее в объектив (песочница, рябина, варежка, мама, автобус, сосед, ворона, собака, скамейка, коляска, лужа) станет наглядным материалом для изучения букв.
Сперва ребенок будет подписывать изображения буквами, с которых начинаются названия изображенных предметов.
А после, когда он уже научится читать, сможет подписывать целые слова.
Тоненькую книжку, которая посвящена любимой букве, создавать интересно потому, что в нее можно вклеивать картинки предметов, с этой буквы начинающиеся. Можно рисовать все, связанное с этой буквой.
Можно попросить разных людей (родственников и друзей) написать эту букву разными почерками.
Можно самим придумывать «дизайн» буквы: превратить ее в животное, растение, музыкальный инструмент или в человечка.
Пишем буквы на одноразовых тарелках и раскладываем их по полу. Рядом кладем корзинку с пластиковыми крышками, внутри которых тоже написаны буквы.
Цель игры – найти для каждой крышки свою тарелку. Более сложный вариант: на тарелках пишем печатные буквы, а на крышках – прописные.
Еще один вариант игры: на тарелках пишем прописные заглавные буквы, а на крышках – прописные строчные буквы.
Заламинированные карточки с картинками подписаны так, что в названии отсутствует одна буква.
Например, в слове кот нет О. Задача: вписать отсутствующую букву фломастером.
Для закрепления навыка правильного написания одной и той же буквы нужно иметь много карточек с пропущенной только этой буквой.
Для буквы «о» это может быть также СТОЛ, КРОТ, ПЛОТ, ЖИВОТ.
Желательно, чтобы буква, которую ребенку предстоит вписать, встречалась в слове всего один раз, а сам предмет, который подписан, был очень простым и узнаваемым.
Для буквы «н» это могут быть КНИГА, НОГА, СНЕГ, НОЧЬ, НОС, НАСОС и т. д. Заламинированные карточки позволяют писать по ним сверху фломастером и стирать написанную букву, благодаря чему упражнение можно проделывать снова и снова.опубликовано econet
Автор Анастасия Лепешова
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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