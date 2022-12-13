Дети ведут себя плохо. И вот почему

Порой родители склонны думать, что детская психология какая-то другая, отличается от взрослой, а сами дети — загадочные существа

Порой родители склонны думать, что детская психология какая-то другая, отличается от взрослой, а сами дети — загадочные существа, из которых со временем вырастает «настоящий» человек. Каково же было наше удивление, когда психолог Александр Колмановский рассказал нам, что это совершенно не так: детская психика во многом схожа со взрослой, а понять реакции и поведение малыша можно, просто представив себя на его месте.

Основа «плохого» поведения и нежелательных реакций

Это не он плохой. Это ему плохо

Как часто мы, наблюдая за неадекватной реакцией человека, думаем о том, что он странный, глупый, нелепый. Говоря грубо, «плохой». Но если мы задумаемся о причинах «ненормального» поведения, окажется, что само по себе оно мало что говорит о человеке и лишь указывает на степень психологического дискомфорта, который он испытывает в данный момент.

Конечно, предложение подумать о другом, о том, как ему плохо, может вызвать справедливый протест и возмущение. Действительно, почему мы должны думать о комфорте того, кто явно выглядит агрессором и причиняет другим боль и неудобства?! Даже если этот агрессор — ваш собственный ребенок. Но что происходит, если в роли «плохого» вдруг выступаете вы?

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Человек склонен к самооправданию, и если, например, вы кричите на ребенка, то точно знаете, что в этом случае поступить иначе просто невозможно. Потому что вам сейчас слишком плохо. Зная об этом, попробуйте представить, что испытывает ребенок, который кричит и ругается в ответ на вашу критику. Что бы почувствовали вы?

Если провести небольшой анализ реакций ребенка и взрослого на осуждение и назидательность, мы увидим, что все множество проявлений, которыми на них можно ответить, сходятся в одной единственной точке: чувство страха.

Агрессия может свидетельствовать о страхах самого разного происхождения. От страха отвержения до опасения за свою жизнь.

Демонстративность — изображение чувств, не совпадающих с реальными — может быть связана со страхом отвержения, осуждения и высмеивания. К сожалению, смех тоже может быть орудием наказания. Люди частенько смеются над теми, с кем случается что-то неприятное.

Это своеобразный способ самозащиты и самоуспокоения, удовлетворения потребности в демонстративном превосходстве: это случилось с другим, я в безопасности. И чем сильнее собственное неблагополучие человека, тем острее он нуждается в таком подтверждении. Достаточно вспомнить, что в прежние времена, когда ни о каком психологическом комфорте и речи идти не могло — основной задачей было выживание — самой лучшей юмористической сценкой было избиение комика палками.

Внешняя демонстративность тоже связана со страхом. Яркий макияж, вызывающая одежда, склонность кривляться и строить рожицы на фото — все это говорит о желании привлечь внимание, стать значимым. Потому что очень страшно, что таким, как есть, ты никому не будешь интересен — тебя просто не заметят.

Ненавидеть грех — любить грешника

Интересно, что большинство уже взрослых людей искренне считают, что их нельзя любить просто так — в любом случае найдется причина для осуждения. Так же легко они судят и других. За иную точку зрения, нетипичное поведение или отсутствие чувства вины.

Большинству нынешних взрослых ужасно не хватает самопринятия, потому что в детстве им не хватало принятия их родителями и другими взрослыми. И теперь они (мы) несут (несем) это в жизнь своих детей, показывая им, как корить и казнить самих себя.

Почему они это делают? Явно не со зла. Вряд ли можно найти человека, которому не больно, когда его кусают. Разгадка в том, что у этих людей нет другого опыта, они привыкли к осуждению, они боятся его.

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Но есть и другие, чье самопринятие не пострадало. Они не считают, что за ошибки надо наказывать, могут принять недостатки другого, не обвиняя. У них другой опыт и другие родители. У всех нас есть шанс дать нашим детям моральную устойчивость и эмоциональную целостность.

И первое условие на этом пути — отказ от старых методов. Скажите категоричное «нет» наказаниям и унижениям, откажитесь от осуждения самого ребенка — пусть ваше недовольство коснется только его поступков.

И, конечно, попытайтесь посмотреть на ситуацию глазами вашего малыша. Быть может, после погружения в его душу ваше раздражение, гнев и обида сменятся сочувствием и желанием помочь, а отношения пойдут совсем по другому пути.опубликовано econet.ru.

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