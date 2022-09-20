Как заболевания ПЕЧЕНИ проявляются на коже

Здоровье печени настолько тесно связано с состоянием кожи, что порой бесполезно приступать к косметическим процедурам, предварительно не обследовав этот орган

Что объединяет кожу и печень? Наш организм — это взаимосвязанная система. Кожа формирует щит, защитную оболочку для внутренних процессов организма от окружающей среды. В то время как печень берет на себя функции по защите нашего организма от токсинов и вредных веществ, поступающих с пищей, выполняя функцию детоксикации.

Печень и заболевания кожи

Почки и печень выводят переработанные и обезвреженные вещества. При нарушении этой функции продукты обмена веществ и токсины начинают накапливаться в тканях.

Особенно это становится заметно на коже и может быть отмечено визуально в виде нарушения цвета кожных покровов, появления сыпи, повышенной сухости и других симптомов.

Следовательно, здоровье кожи очень тесно связано с состоянием печени.

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Причины развития кожных симптомов

Участие в обмене веществ приводит к тому, что на коже отражаются все процессы, происходящие внутри тела.

Поэтому следует разделять:

заболевания кожи (например - вирусные бородавки, воспаление волосяных фолликулов, акне, угри, опоясывающий лишай, бактериальная экзема);

(например - вирусные бородавки, воспаление волосяных фолликулов, акне, угри, опоясывающий лишай, бактериальная экзема); заболевания внутренних органов (в том числе печени), имеющие своими симптомами кожные проявления (например, желтушность кожных покровов при вирусном гепатите);

(в том числе печени), имеющие своими симптомами кожные проявления (например, желтушность кожных покровов при вирусном гепатите); системные заболевания и заболевания обмена веществ, поражающие многие органы и, в частности, печень и кожу (например, сахарный диабет, одним из симптомов которого являются дистрофические изменения на коже).

В ряде случаев кожные симптомы отвлекают на себя всё внимание врачей-специалистов, приводя к позднему выявлению заболеваний внутренних органов.

Поэтому мы подробно рассмотрим различные кожные симптомы при заболеваниях печени.

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Кожные изменения при заболеваниях печени

Заболевания печени, как одного из главных участников обмена веществ и гормонов, не могут не влиять на состояние кожи.

Сочетание выделительной функции кожи и детоксицирующей работы печени также вносит свой вклад.

На коже при заболеваниях печени могут развиваться следующие симптомы:

1) изменение цвета кожных покровов (желтуха). При заболеваниях печени кожа приобретает жёлтый цвет любых градаций яркости и оттенков: от грязно-серого до ярко-оранжевого.

Изменение цвета кожи вызвано отложением в коже билирубина и продуктов его обмена.

Желтуха часто затрагивает склеру глаз и слизистые оболочки: вместо белого цвета они приобретают жёлтый цвет.

Желтушность кожных покровов может сопровождаться потемнением мочи и обесцвечиванием кала.

На коже при заболеваниях печени могут появляться сосудистые «звёздочки» или телеангиоэктазии, которые выглядят как локальное расширение внутрикожных капилляров.

При далеко зашедших стадиях поражения печени на передней брюшной стенке развивается расширение более крупных околопупочных кожных вен в виде так называемой «головы медузы»;

2) повышенная кровоточивость кожных капилляров и спонтанное образование синяков и более мелких геморрагий на коже и слизистых оболочках развивается из-за нарушения свёртываемости крови, так как при заболеваниях печени нарушается белковосинтетическая функция и печень не в состоянии синтезировать необходимые белковые фракции свертывающей системы в достаточном количестве;

3) зуд кожи при заболеваниях печени обычно является спутником желтухи, но может наблюдаться и без видимых изменений кожных покровов и является следствием накопления компонентов желчи в крови в связи с нарушением их распада.

Необходимо помнить, что если вы обнаружили у себя один или несколько из перечисленных симптомов, стоит обратиться не только к дерматологу, но и к терапевту или гастроэнтерологу для проверки состояния и функции печени.опубликовано econet.ru.

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