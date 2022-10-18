7 способов быстро восстановить самооценку

Часто обстоятельства складываются не лучшим образом. Они выбивают почву из-под ног, из-за этого страдает самооценка. Человек погружается в негативные мысли и концентрирует внимание на своем бессилие. В подобном состоянии не стоит долго задерживаться. Нужно воспользоваться эффективными советами, которые быстро поднимут самооценку и повысят качество жизни.

Здоровая самооценка помогает чувствовать себя уверенно в стрессовых ситуациях, противостоять негативным эмоциям и эффективно с ними справляться, достойно переносить жизненные трудности и всегда быстро эмоционально восстанавливаться.

Как быстро восстановить самооценку

Для того, чтобы понять на каком уровне находится самооценка, стоит оценить ее по нескольким критериям:

Допустим, человек хорошо к себе относится, не критикует и не думает о себе плохо. Но произошел конфликт, в центре которого он оказался, и не смог достойного из него выйти. Тогда падает вера в собственные силы, возникает ощущение беспомощности. Если это состояние засасывает, то нужно срочно принимать меры и вытягивать себя самостоятельно.

Есть профессионал своего дела. Он изготовил продукт, который не оценили и раскритиковали. Если человек правильно отреагировал на нелестные замечания от коллег: поразмыслил над ними и принял к сведению, то с самооценкой у него все в порядке. Но если он стал слушать каждого, кто на достойном его уровне не разбирается в деле, и верить всем на слово, а потом погрузится в самобичевания, то нужно срочно реабилитировать самооценку.

Ощущение веры в себя и твердая уверенность в действиях — фундамент хорошей и счастливой жизни. Но часто сложных ситуаций бывает много, они случаются подряд или продолжаются длительное время. Естественно, это сказывается на психике и требуется срочной восстановления веры в себя.

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Есть ряд эффективный упражнений, которые быстро реабилитируют самооценку.

1. Скажите нет самокритике

Когда человек часто себя критикует, он уменьшает веру в собственные силы и снижает мотивацию к дальнейшим действиям. Постоянная самокритика постепенно переходит в привычку. Она становится незаметной и начинает медленно портить жизнь.

Небольшая неудача вызывает чувство вины и ощущение беспомощности. Раз не получилось, значит ты или недостаточно хорош, или мало стараешься. Если во время себя не остановить, подобное негативное состояние будет ухудшать настроение и приведет к депрессии.

Чтобы этого не произошло, нужно относиться к себе мягче. Разрешать совершать ошибки и не корить за них. Стоит дать право на шанс попробовать снова. При этом обязательно подбадривать в процессе работы, а после ее окончания похвалить.

Такое отношение к самому себе снизит критичный настрой и поможет избежать понижение самооценки.

2. Проверьте чувство собственной значимости

Есть ситуации, которые больно бьют по самооценке. Они приводят к чувству собственной уязвимости, слабости и ощущению некомпетентности. В таких случаях нужно срочно принимать меры по восстановлению здорового отношения к себе. Для этого проведите небольшой анализ.

Допустим, была перспектива повышения на работе, но почему-то желанное место досталось коллеге. Не стоит себя ругать и критиковать. Нужно успокоиться и взглянуть на ситуацию реалистично.

Взять лист бумаги и написать на нем в столбик качества и способности, которые делают из вас ценного сотрудника. К ним относятся: трудолюбие, профессиональные навыки и знания. Каждый пункт должен быть конкретным и включать одну особенность.

Далее, напротив них кратко опишите ценности, которые они несут для работы. Почувствуйте гордость за себя, что вы обладаете этим полезными качествами или навыками. Ежедневно усиливайте свои сильные стороны, растите профессионально и гордитесь полученными результатами.

3. Подружитесь с аффирмациями

Они представляют собой формулу из слов, которая используется для самовнушения. Многие успешные люди применяют аффирмации, чтобы улучшить качество жизни. Это напрямую влияет на хорошее отношение к себе, на ощущение, что ты молодец и все у тебя получается.

Но нужно правильно использовать аффирмации. Вот основные принципы:

формула из слов должна быть составлена в настоящем времени;

нести в себе позитивный посыл;

отражать личные убеждения;

быть короткой и легко произносимой.

И нельзя использовать частицу «не».

Пример аффирмации: «Я достаточно умна, чтобы хорошо выполнить работу». Эта фраза реалистична, в ней нет вымысла и желания достичь невозможного. И она не войдет в конфликт с подсознанием, а значит сработает. Ежедневно по нескольку раз в день произнося подобные аффирмации, постепенно укрепится вера в себя и повысится самооценка.

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4. Не сравнивайте себя с другими

Часто привычка сравнивать себя с другими плохо влияет на самооценку, разрушает ее и сильно понижает. Как правило, посторонний человек всегда оказывается в чем-то лучше, а мы, соответственно, хуже.

Желание сравнивать нам досталось от предков. Тогда жизнь была неотделима от общины. Если наш пращур становился хуже остальных и не мог принести пользу: охотиться, защищать или вести быт, то его изгоняли из общины. В то время это было равносильно смерти.

Сейчас любой человек может жить счастливо, не завися от кого-то. Но древний инстинкт остался. И он побуждает нас сопоставить себя с другими.

Запомните. Сравнивают только себя с собой прежним. И так отслеживают прогресс в виде достижения результатов и общего улучшения жизни.

5. Проявляйте больше уважения к себе

Самоуважение — это ощущение собственной значимости и отношение к себе как к личности. Уважение часто путают с чувством любви. Любовь вызывает желание сделать приятное самому себе, побаловать.

Самоуважение — достойное отношение к себе, которое проявляется во всем. Например:

выглядеть всегда опрятно;

есть полезную пищу;

заботиться о здоровье;

ставить свои интересы на первое место;

хорошо и качественно выполнять работу;

добиваться поставленных целей.

Список бесконечен. Главное в самоуважении — это хорошо к себе относиться, не позволяя скатываться в плохое настроение и уничижительные мысли, а также не разрешая другим использовать себя, унижать и обесценивать.

6. Избавьтесь от обид

Обида — эмоциональное негативное переживание, когда с человеком поступили несправедливо. Часто обиженный испытывает гнев к обидчику и жалость к себе.

Стоит понимать, что обида больше относится к проявлению реакции на ситуацию с позиции ребенка. Дети еще не видят картину мира в целом и не научились справляться с эмоциями. Взрослый человек должен овладеть способностью контролировать чувство обиды, если оно возникает часто. Эта негативная эмоция заставляет концентрировать все внимание на плохом и не видеть хорошее вокруг.

Человек начинает рассуждать: раз меня обидели, значит я слабый, плохо выгляжу или недостаточно умный. Негативное отношение к себе сильно понижает самооценку. Обиды стоит научиться отпускать. Есть несколько методик, которые советуют психологи.

Практика избавления от обид:

Возьмите лист бумаги. Выпишите на нем все обиды, которые испытываете в данный момент. Если их будет слишком много и получится большой пласт негатива к какому-то определенному человеку, то составьте отдельный список претензий, относящийся к обидчику.

Внимательно просмотрите перечень и осознайте, что обида — это реакция на ситуацию. Есть обидчик и он, возможно, поступил плохо и несправедливо по отношению к вам. Т.е. вина лежит полностью на нем. Но у обиженного есть выбор как реагировать на плохое обращение. Обидеться и поставить себя в позицию слабого человек или совершить ответное действие: заступиться за себя.

В любом случае, негатив в виде обиды нужно отпустить. Для этого надо рассмотреть ее «под лупой»: Кто нанес. Часто бывает, что человек это сделал не намеренно и даже не подозревает, что обидел вас. Но возможно, он совершил это специально. Тогда поймите, что обидчик умышленно хотел причинить вам боль. И на это у него были причины и конкретная цель. Усильте и почувствуйте эмоции, вызванные обидой. Определите область жизни, которой они коснулись. Например: начальник ругает подчиненного. Попробуйте понять почему. Если критика обоснованная и работник постоянно опаздывает, не успевает выполнить проект в срок. Тогда не стоит обижаться, а нужно стать более ответственным.

После детального анализа ситуации с обидой, она теряет свою силу. Исписанный лист порвите, отпустите негативные мысли и забудьте.

Старайтесь упражнение делать часто. Так вы будете отслеживать свои чувства и реакцию на происходящие события. Количество обид постепенно уменьшится, а самооценка повысится. Сильные люди мало и редко обижаются.

7. Наведите порядок в голове

Хаос в голове, когда мысли скачут наперегонки, не успевая до конца быть осознанными, вызывает ощущение потерянности и, в некоторых случаях, тревогу. В окружающем мире этого человека неразбериха проявляется в виде бардака:

Рабочий стол завален и очень трудно отыскать нужный документ.

В компьютере все папки и файлы беспорядочно разбросаны и не систематизированы.

Дома: в шкафах, полках и свободном пространстве неаккуратно находятся вещи, часто не на своем месте.

В обстановке хаоса трудно работать и жить. В психике возникает ощущение нестабильности, когда в любой момент может что-то случиться. Человек чувствует себя незащищенным, уязвимым, а значит слабым. И это напрямую влияет на самооценку. Она постепенно снижается вместе с успехами и достижениями.

Вывод: нужно навести порядок в доме и в рабочем пространстве. Тогда заработает закон «То, что снаружи, то и внутри». Мысли в голове, следом за окружающей обстановкой, придут в порядок и систематизируются.

Советы, как избавится от хаоса:

Начните делать уборку постепенно. Каждый день уделите внимание чему-то одному: письменному столу, шкафу, полке. Так психика не будет испытывать стресс и понемногу привыкнет к новому укладу.

Избавьтесь от старых и ненужных вещей. Они занимают лишнее пространство.

Приобретите новую привычку: взяли вещь, попользовались, положите ее на место.

Не собирайте посуду и грязную одежду. Сразу мойте и стирайте.

Через некоторое время произойдет привыкание в порядку. Повысится уверенность в себе и станет возрастать чувство удовлетворения и радости.

Стать более уверенным и повысить самооценку задача вполне достижимая. Стоит выполнять упражнения, избегать токсичного окружения и за короткое время добиться нужного результата в виде полной уверенности в себе.опубликовано econet.ru

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