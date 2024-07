8 типов людей, с которыми лучше не общаться

Я верю: любой человек способен развиваться. Поэтому когда downers за свои деньги, время, силы проработают то, что делает их вредоносными – добро пожаловать обратно. «Всем надо давать бесконечное количество шансов» - говорил мой великий босс. А до этого: haters, go hate yourself.

Этап «работы с агрессией» почти финал коррекции PTSD. Суть: агрессия, как и либидо – чистая сила жизни. Дана каждому чтобы отстаивать свои границы, интересы и ценности. Но, как и в случае с либидо - человеку социальному надо учиться законным и этичным способам выражения. Они несложные. Каждому из нас иногда бывает грустно, стыдно, страшно, обидно, невозможно получить желаемое – это нормально. Неприемлемо из-за этого становиться «downer» - тем, кто всем хочет устроить тот же ад, что у него внутри. «Пусть всем будет так же плохо как мне».

8 типов людей, общение с которыми имеет смысл прекратить ради своего физического и психического здоровья

Самому стремиться – хорошо, сыпать стекло в пуанты конкурентам – плохо. Спортивная агрессия и пусть победит сильнейший – хорошо. Неспортивная – «у меня этого нет, значит и у других быть не должно!» - плохо. «Мне хотелось бы от жизни большего» - хорошо. «Я не могу получить что хочу и ненавижу себя за это – поэтому все должны себя ненавидеть» - плохо. Соревнование, конкуренция, азарт – хорошо. Быть «крабом в ведре» (тянуть вниз тех, кто пытается выбраться) - плохо. Плохие варианты – то, что делает человека «токсичным»: сам не ам и другим не дам.

Изменившая мою жизнь Брене Браун перечисляет восемь типов людей самозащита от которых является необходимой самообороной. Своим присутствием в окружении они причиняют слишком много вреда.

1. Люди, проявляющие жалость («мне тебя так жаль») вместо эмпатии («я представляю каково тебе и буду здесь и сейчас рядом с тобой, чтобы поддержать»)

2. Те, кто с удовольствием смакует как сильно вам должно быть стыдно или страшно за себя (например, с горящими глазами и азартом пересказывает злобные сплетни про вас и ваших близких, реакции и чем больше вы расстраиваетесь – тем сильнее входит в раж)

3. Люди, которые вас «коллекционируют» и считают, что вы обязаны поддерживать или повышать их социальный статус. А если вдруг становится известно о каком-то вашем несовершенстве или неудаче – они «глубоко разочарованы» как вы могли ИХ престиж уронить.

4. Те, кто в ответ на ваши сложности реагируют обвинением: «Как ты мог/могла это допустить?!»

5. Люди, отказывающие вам в праве иметь свои границы и интересы. «Мало ли что ты хочешь», «тебе показалось», «ты выдумаешь» и т.д.

6. Те, кто в ответ на ваши переживания делает так: «Ой, это фигня вообще. Лучше послушай, что приключилось у меня!».

7. Буллинг под предлогом поддержки. Говорить девочке, что она страшная, чтобы «не выросла блядью». Или кому угодно «слушай, ты звёзд с неба не хватаешь – поэтому не выпендривайся, бери что дают как все». Или «лучше я тебе скажу, что ты урод (бездарь, дурак, руки из жопы и т.д.), чем ты услышишь от других людей». Есть какое-то количество статей про «деревенский стыд» как основу этого явления. Иногда мне кажется, что в русскоязычном пространстве эта традиция испортила больше жизней, чем водка.

8. Люди, начинающие разговор с опускания собеседника – «ну чё у вас там в Америке уже всё развалилось?», или «почему все российские сериалы такое говно?» (сантехник вместо здрасьте знакомой сценаристке), или «ну что – дочка то твоя так замуж и не вышла?», или «зачем жениться в таком возрасте, жениться надо только если планируете детей» - если человек начинает общение в таком духе, «чтобы понять, что рыба тухлая не обязательно есть её целиком». По первому душку уже всё понятно.

Мне нравится универсальный американский ответ на это: mind your own business (займись своими делами). Если такое родные в трудные моменты - предлагается спокойно проговаривать, что вы их любите и здесь для них, поэтому можно не наносить вам необязательный вред таким отношением. И отдавать себе отчёт, что некоторым людям никто не в состоянии помочь – они beyond any help. Человек не собака – его нельзя так просто взять и спасти против свободной воли.

Автор Лилия Ким

