Безглютеновая диета: факты о здоровье, которые вам нужно знать

Организм может вполне нормально переносить глютен. Однако, все больше людей страдает чувствительностью к этому белку или его непереносимостью. Какие пищевые продукты содержат максимум глютена? Вот главные правила безглютеновой диеты.

Многие люди принимают решение отказаться от глютена в своем пищевом рационе. Почему сегодня так распространена безглютеновая диета? Возможно, и вам полезно придерживаться подобного питания?

Польза безглютеновой диеты

Глютен – это белок

Глютеном называют белки, которые есть в составе целого ряда зерновых культур (например, в пшенице). Глютен придает тесту эластичную текстуру и помогает ему подниматься при выпечке. Этот белок вводят в различные переработанные продукты, так как он улучшает текстуру пищи, удержание влаги и вкус.

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Хлеб и макаронные изделия - два типичных продукта с содержанием глютена. Кроме того, его источниками являются хлопья, пиво, пирожные, печенье, супы, соевый соус.

Бальзамы для губ, медикаменты, пищевые добавки могут иметь в составе глютен.

Действие глютена в организме

Обычно организм переваривает глютен без осложнений. Но людям, страдающим чувствительностью к этому белку или глютеновой болезнью полезно исключить его из своего рациона, чтобы избежать побочных эффектов (например, повреждения ворсинок кишечника).

Реакции на глютен: усталость, вздутие живота, запор и / или диарея.

Если человек страдает глютеновой болезнью, его организм распознает глютен как токсин. Он пытается защититься: атакует белки, которые проникли в пищеварительный тракт. Употребление глютена заключает риск остеопороза, патологий пищеварения, малокровия и прочих недугов.

Стратегии избавления от глютена

Введение в пищевой рацион необработанных продуктов, включающих один компонент, - оптимальный вариант избежать глютена. Что рекомендуется употреблять в этом случае:

овощи,

фрукты,

мясо, рыба (не в кляре и не переработанные),

яйца,

молокопродукты (молоко, йогурт без ароматизаторов, сыр),

орехи, семена,

масла (авокадо, оливковое),

травы, пряности.

Преимущества диеты без глютена

Главное преимущество удаления этого белка из рациона, это то, что урон, нанесенный здоровью употреблением глютена, возможно компенсировать со временем. Избавившись от обострения, организм начнет отдыхать и восстанавливаться. Питание без глютена способствует уменьшению хронического воспаления, поможет слегка похудеть, оптимизировать пищеварение.

Не обязательно исключать из пищевого рациона глютен без консультации с доктором. Организм каждого человека уникален, и разные люди могут не одинаково реагировать на новые правила образа жизни и питания. Если есть подозрения, что у вас гиперчувствительность к глютену, запишитесь на прием к вашему врачу и проконсультируйтесь с ним по этому вопросу.опубликовано econet.ru

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