Что делать, если ребенок боится темноты?

Проявление СТРАХОВ тревог, фантазий, истерик, болезней - совершенно естественная часть взросления детей. У самых лучших родителей дети болеют и иногда боятся и вредничают. Как научить ребенка не бояться темноты и как детский СТРАХ ТЕМНОТЫ превратить в своего союзника.

Один из «возрастных страхов» - страх темноты. Ребёнок около 1,5-2 лет может ощущать тревогу в темноте. В возрасте 4-5 лет - страх может проявляться сильнее, потом затихать. Около 7 лет может быть «обострение». Ребёнок может переставать ходить по темному коридору, бояться сам оставаться в комнате, спать без ночника, иногда дети боятся закрывать глазки, «потому что там темно».

Детский страх темноты. Практическое бесстрашное ребенковедение

После проявления страха темноты, буквально через 3 месяца - полгода ребёнок может начать задавать вопросы о смерти. (И нам важно к этим вопросам подготовиться). Этот возраст - активного развития фантазийной сферы.

Время «гиперактивности» правого полушария мозга - которое различает «все сигналы», все видит, все слышит - а для анализа и объяснения ему ещё не хватает функций левого полушария мозга.

Страх темноты:

может быть возрастным,

может быть последствием родового стресса,

может быть приобретённым (если в темноте ребёнка испугал громкий звук или какой-то предмет)

или кто-то из взрослых испугал его «бабаем», серым волчком или наказал, оставив в тёмной комнате,

страх бывает наследственным.

Увиденные, «созданные кем-то» герои книг, мультфильмов - могут становиться источником страха. (Идеально, если в книжках для дошкольников страшные герои описываются, но явно не рисуются. Так ребёнок, каждый раз читая книгу, по-разному представляет образ страшного героя, каждый раз его трансформирует, не фиксируясь на нем. А родители чередуют чтение книг с разглядыванием иллюстраций, с чтением, когда ребёнок сам может фантазировать, какой мир и герои описываются в книге).

Нам важно помнить - что ребенку бесполезно говорить - «тут нечего бояться», «ты же взрослый мальчик/девочка» - страх ребёнка не имеет пола и возраста, нелогичен для взрослого, но совершенно реален. И работаем с любым страхом - уважительно, как с реально существующим в его мире.

Опасно ребёнка любого возраста и пола стыдить или над ним смеяться - ребёнок не перестанет бояться, он перестанет нам доверять свои страхи и свою уязвимость.

Работа со страхом может вестись на «территории» страха - а именно - на территории «правого полушария» - пространства игры и творчества.

Важно помнить, что ребёнок боится не темноты, а того, что в ней. И нам важно конкретизировать - что же именно пугает, что может произойти самого плохого в темноте (так мы постепенно «включаем» левое полушарие и нам легче понять природу страха и подобрать способ трансформации). (В темноте кто-то может жить, кто-то может испугать, может украсть-напасть, могут быть монстры и проч).

Наша задача - пойти на Территорию страха и превратить темноту в «инструмент» или друга.

В этом нам может помочь:

Теневой театр.

Игра в темноте с фонариком (прятать в небольшом неосвещенном помещении «сокровища» и в темноте искать).

Светить фонариком сквозь дуршлаг -(на стене и потолке видно «звёздное небо»).

Ангел - хранитель - день-ночь (я покупала готовый у мастера, можно нарисовать или сделать из любого материала образ Ангела- хранителя, которого бы можно было переворачивать разными сторонами - хранитель дня, хранитель ночи). Примерно в 4 года дети вдруг осознают, что родитель не божество - и у них возникает потребность в супер-героях, в архетипических героях).

Спрей от монстров (защитные наклейки-рисунки) (пульверизатор с картинками - Можно поставить на тумбочке ребёнка, чтобы он сам, приговаривая, например, волшебные слова: «Монстры убегайте, меня не пугайте, я вас не боюсь!» - разбрызгивал волшебный спрей).

Сделать портрет монстра (когда мы чего-то боимся, мы пытаемся от него дистанцироваться, когда мы позволяем себе изобразить что-то, мы входим в контакт и меняем «внутренний образ»). Моя книжка- практикум «Путешествие Страшилки» во многом на этом построена.

Рисование на чёрной бумаге. Чёрная бумага - темнота. (Можно рисовать белым маркером или восковыми мелками - уже само рисование на чёрной бумаге - чудесная терапия, можно наклеить глазки - «пугающие» в темноте, а потом представить - чьи они - ежика, зайчика, белки, котика).

Сделать ловушку для страшных снов или того, что может жить в темноте (сплести мандалу из ниток, нарисовать).

Из радио-конструктора сделать сигнализацию - защищающую от «страшил».

Сделать мобиль из существ, которые живут в темноте и могут стать «хранителями» (летучие мыши, совы). Но важно их делать не из чёрной, а из цветной бумаги или фольги.

Сделать фонарики из бумаги и лед-свечей.

Игры в прятки.

с 3,5 лет дети часто играют в супер-героев. Можно «превратить» ребёнка в супергероя с той суперсилой, которая ему поможет в темноте. (Можно нарисовать фломастером волшебную кнопку на ладошке или на руке, которая активизирует супер-способности - видения в темноте), в игрушечных магазинах есть «наборы для шпионов» - с очками ночного видения.

в мульт-сериале «Тигрёнок Даниэль и его соседи» есть хорошая серия для трансформации страхов.

Проявление страхов, тревог, фантазий, истерик, болезней - совершенно естественная часть взросления детей. У самых лучших родителей дети болеют и иногда боятся и вредничают. Благодаря тому, что ребенку безопасно и надёжно с нами развиваться, благодаря тому, что ребёнок будет получать опыт уважения и поддержки - некоторые «симптомы» будут проходить сами. Иногда важно сопровождение специалиста. Часто - мы сами можем стать таким «проводником» в путешествии на территорию страха - для его трансформации.

Добрых взрослений (это глава будущей книги, пожалуйста, указывайте авторство).опубликовано econet

Автор Светлана Ройз

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