Что делать, если ребенок просит слишком дорогой подарок у Деда Мороза?

Новый год — время чудес и исполнения самых заветных желаний. Вера в сказку длится не долго и бывает только в детстве. Очень сложно не осуществить мечту любимого ребенка о дорогой игрушке. Но что делать, если малыш просит дорогую игрушку, которая не по карману родителям? Отвечают родители и психологи.

Часто родители сталкиваются с проблемой: ребенок просит дорогой подарок на Новый год, а свободных средств на его покупку нет. Что делать? Найти похожий презент, но дешевле по стоимости, и положить его под елку. Или сразу объяснить, что Дед Мороз не может исполнить просьбу. Но как это сделать и что именно сказать, чтобы настроение у ребенка не испортилось в праздничный день.

Советы родителей, основанные на опыте

Мнения родителей, у которых дети заказывают очень дорогой подарок, условно разделились на два типа. Одни считают, что Новый год — это сказка, вера в чудо. И дети, прося презент, заказывают его у Деда Мороза, а не у мамы с папой. А бородатый дедушка — это всемогущий волшебник и может исполнить любое желание.

Другие полагают, что не стоит идти на поводу у малыша. Если нет финансов на покупку дорогостоящего подарка, то не нужно экономить, брать кредит или занимать у родственников. Стоит в подходящей для ребенка форме объяснить причину отказа.

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Вот что делают родители, которые тоже столкнулись с такой проблемой:

1. Пару лет назад мой средний сын Иван, ученик четвертого класса, попросил в качестве подарка на Новый год дорогой ноутбук. Он уже разбирается в технике и знает ее основные параметры. Все характеристики ноутбука сын написал в письме для Деда Мороза.

У нас в доме есть два компьютера и мы с женой пока не планировали покупку третьего. Наш бюджет был на тот момент к этому не готов.

Я в интернете скачал бланк от Деда мороза. Распечатал и от руки за него написал, что у тебя, Ваня, есть компьютер с братьями, а у некоторых детей нет. Поэтому я подарю им ноутбук, а тебе другой не менее хороший подарок.

Мой сын, когда получил личное письмо от Деда Мороза, был очень удивлен и одновременно обрадован. Поэтому отказ принял спокойно и с пониманием.

2. Я объясняю своей дочери, что Дед Мороз собирает пожелания от детей. А потом согласовывает стоимость подарка с родителями, потому что деньги он списывает с их карточек.

3. Я говорю своему сыну, что презент выбирает сам дедушка Мороз. Он старается и очень огорчится, если подарок не понравится.

4. У меня сын заказал дорогой подарок. Я не могла его позволить и сказала, что Дед Мороз не всесильный волшебник. Он не может исполнить каждое желание. К тому же, у него есть набор правил, которым он следует. Они касаются очередности дарения детям. Сначала тем, кто больше всего нуждается, а потом остальным малышам. Нельзя, чтобы Дед Мороз нарушал правила. Иначе его могут лишить волшебства.

5. У меня как-то дочь попросила в подарок котенка. Но мы не можем в семье позволить животное, так как у мамы есть аллергия. Мы посоветовались с женой и объяснили малышке, что Дед Мороз живет на Северном полюсе. Он находится далеко и там очень холодно. Дедушка не всесилен и не сможет доставить котенка. Животное просто замерзнет в пути.

6. Мы с ребенком каждый год пишем письмо Деду Морозу, но перед этим садимся и разговариваем. Я объясняю, что плохие желания он не исполняет, а также не приносит очень дорогих подарков. Потому что тогда их не хватит на всех детишек. А если какой-то ребенок не получит презент, ему будет очень обидно.

7. Дорогой подарок я приравниваю к новогоднему чуду. Дедушка Мороз их творит очень редко. Если бы он это делал всегда, то чудо перестало быть чудом, оно просто обесценилось и никто не стал бы верить в сказку. Потом с малышом перечисляем его желания, выбираем похожие на чудо и заказываем в качестве подарка. А я говорю, что как только Дедушка Мороз прочитает твое письмо, он очень удивится выбору и с удовольствием его исполнит.

Советы психолога

Детские психологи утверждают, что с ребенком надо много общаться и объяснять ему с раннего возраста что такое хорошо, а что такое плохо. Маленький человечек еще не понимает значение этих слов и поэтому может требовать все, что захочет. Так вырастают эгоисты-потребители. Чтобы в будущем не было проблем с разговором о подарках, воспользуйтесь такими советами специалистов:

Можно посетить малоимущие семьи и центры для помощи нуждающимся. Общение с людьми покажет ребенку другой мир. Где есть те, у кого мало денег. Их не хватает, чтобы купить еду, одежду и игрушки для детей. Ребенок после посещения поймет, как он хорошо живет, что у него есть все необходимое, что родители его любят.

Добро показывают на собственном примере, а лучше, если его делают вместе с малышом. Стоит купить продуктов питания и собрать игрушки, которыми ребенок уже не играет. Главное чтобы он мог спокойно с ними расстаться и захотел подарить другим детям, у которых их почти нет.

Не стоит детей отгораживать от денег. Рассказывайте, что они достаются трудом. Иначе, малыш, даже повзрослев, будет пребывать в радужном мире. В котором все быстро и просто появляется. А о том, каким трудом заработана вещь, даже не будет думать.

Также это важно для восприятия мира реального. Иначе может произойти ситуация, когда ребенок столкнувшись с чем-то плохим, не будет знать как себя вести.

Большое значение имеют воспитательные беседы с детьми 4-5 лет. В этом возрасте они все впитывают как «губка». Обязательно разговаривать про любовь к родителям и близким людям, о добре и хорошем поведении, об уважении и соблюдении границ. А лучше все показывать на собственном примере.

Важно иметь хорошие и открытые отношения с ребенком, беседовать о жизни, людях, добре и сказочном волшебнике Деде Морозе. И тогда все в комплексе поможет избежать истерик, разочарования и обиды у ребенка, если он не получит дорогостоящий подарок. Вы вместе с малышом сможете подобрать не менее желанный презент. Ведь главное не его стоимость, а предвкушение радости и само счастье, когда получают долгожданный подарок.опубликовано econet

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