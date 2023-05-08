Добавки против бессонницы: ТОП-8

Не многие люди знают, что для поддержания здоровья и восстановления организма, полноценный сон также важен, чем правильное питание и отсутствие вредных привычек. Недосыпание приводит к рассеянности, спутанности сознания, скачкам давления, сердечно-сосудистым заболеваниям и риску депрессии. Какие полезные вещества способствуют нормализации ночного отдыха?

От количества и качества сна зависит нормальная работа всех органов и систем тела. Хороший ночной отдых необходим для похудения, поскольку помогает регулировать объемы потребляемой пищи и обменные процессы. Сон способствует укреплению иммунной системы для борьбы с вирусами и инфекциями, сохранению памяти, развитию творческого мышления и концентрации внимания. Некоторые очень важные для организма гормоны могут вырабатываться только во время ночного сна. Поэтому те, кто регулярно недосыпает, чувствуют постоянную усталость и ухудшение самочувствия.

Что поможет улучшить сон?

1. Мелатонин – гормон сна, вырабатываемый организмом, помогает засыпанию и полноценному отдыху. Принимают краткосрочными курсами при нарушении биоритмов и регулирования циклов сна.

2. 5-гидрокситриптофан (5-НТР) – помогает вырабатывать серотонин (гормон счастья), повышает настроение, уменьшает аппетит, нормализует сон.

3. Витамин В6 – помогает вырабатывать мелатонин и серотонин. Богата им морская рыба, чеснок и фисташки.

4. Настойка корня валерианы – применяют как успокоительное средство уже несколько тысяч лет. Обладает накопительным эффектом, поэтому может подействовать не сразу.

5. Магний – низкий показатель вызывает тревожность, нервное возбуждение, частные ночные пробуждения. Содержится в семечках и орехах, особенно много в миндале, бразильских и грецких.

6. L-теанин – природная аминокислота, которая помогает вырабатывать ГАМК – вещество, помогающее расслабиться и снижающее беспокойство.

7. Лактукарий – обладает легким седативным эффектом и снижает возбуждение мозга. Содержится в салате-латуке.

8. Глицин – расслабляет нервы и мышцы, содержится в ромашке. Ромашковый чай успокаивает, снижает тревожность , вызывает сонливость. Чтобы усилить эффект, можно добавить немного меда.опубликовано econet

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