Эмоциональный дисбаланс: как эмоции влияют на наше здоровье

Человеческие эмоции – это одна из важных составляющих жизни. Негативные эмоции способны подорвать здоровье человека, вызвать психологические и физиологические нарушения и намного сократить жизнь. В этой статье рассмотрим подробно, как эмоции влияют на здоровье.

Ученые считают, что эмоции не могут быть строго позитивными или негативными. Наше самочувствие может улучшаться или ухудшаться от любых сильных эмоций, не важно – положительных или отрицательных. Вспомним классику – «…восхищенья не снесла, и к обедне – умерла». Но, обычно, когда люди испытывают позитивные эмоции – восхищение, восторг, интерес, вдохновение, у них пробуждается радость, воля к жизни, энергия и работоспособность. Соответственно, переживая негативные – печаль, тревогу, раздражение, обиду, люди испытывают озлобленность, апатию, перестают радоваться жизни.

Связь негативных эмоций с заболеваниями

Ученые специалисты по психосоматическим заболеваниям сделали вывод, что негативные эмоции существенно вредят здоровью человека. Кстати, люди заметили эту связь еще в древности, существуют даже определенные выражения. Например, про злопамятного человека говорили, что он «носит камень за пазухой», и действительно, такие люди склонны к камнеобразованию в желчном пузыре, а раздражительного – называли «желчный», и в самом деле, у вспыльчивых людей чаще диагностируется повышенное желчеотделение.

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К каким еще расстройствам склонны люди, которые часто испытывают негативные эмоции:

Жадность. Повышаются расстройства пищеварения и есть данные, что именно жадность приводит к затруднениям обмена веществ и набору лишнего веса. Организм реагирует на эмоцию и испытывает потребность «запасти лишнее».

Повышаются расстройства пищеварения и есть данные, что именно жадность приводит к затруднениям обмена веществ и набору лишнего веса. Организм реагирует на эмоцию и испытывает потребность «запасти лишнее». Ревность. Происходят нарушение работы репродуктивной системы, выработки половых гормонов, что может привести к импотенции и бесплодию.

Происходят нарушение работы репродуктивной системы, выработки половых гормонов, что может привести к импотенции и бесплодию. Гордость и высокомерие. Страдает работа мозга. Частые головные боли, проблемы со зрением или слухом, опухоли головного мозга.

Страдает работа мозга. Частые головные боли, проблемы со зрением или слухом, опухоли головного мозга. Боязливость. Частые ощущения страха разрушают почки.

Частые ощущения страха разрушают почки. Зависть. Страдает сердечно-сосудистая система, склонность к инфарктам возрастает в 2,5 раза.

Страдает сердечно-сосудистая система, склонность к инфарктам возрастает в 2,5 раза. Самолюбие и постоянное ощущение себя несчастным. Эти эмоции разрушают печень.

Эти эмоции разрушают печень. Требовательность к себе и окружающим. Приводит к возникновению онкологических процессов. Организм реагирует на желание все большего и большего для себя, и его клетки начинают перерождаться и пожирать другие.

ЖКТ и негативные эмоции

От негативных эмоций в первую очередь страдает желудок и система пищеварения. «Едкие» слова и эмоции вызывают повышение кислотности и склонности к образованию язв. Это могут быть, как эмоции других людей, которые вы «проглатываете», вынужденные молча терпеть, так и собственные, выливаемые на собеседника. Страдают все присутствующие, в том числе, и маленькие дети, вынужденные слушать потоки кислоты, льющиеся из экранов телевизоров или родителей.

Такие выражения, как «Не перевариваю своего шефа», «Меня тошнит он него», создают благоприятную кислую среду для размножения вируса хеликобактер пилори, который и вызывает язвы. Кроме этого, питательной средой для возникновения язв служит подавленная агрессия, желание отомстить. А лечением служит прощение обид и детская незлобивость. Поэтому для лечения применяется диета, состоящая, как в раннем детстве, из протертых мягких каш, пюре, киселя и легких супчиков.

Большому влиянию сильных эмоций подвержен кишечник. Повседневная стрессовая обстановка сильно влияет на все органы пищеварения. Такие проблемы, как повышенная тревожность, боязнь отпустить ситуацию, вина за свои поступки и желания, пережитое горе, годами не отпускают человека, постепенно отравляя его организм.

Пищеварение происходит, в основном, в тонком отделе кишечника, в нем участвуют другие органы, анализируя поступающую пищу, выделяя из нее вредные и полезные вещества, определяя их дальнейшее продвижение. Частые проблемы с органами пищеварения и тонким кишечником возникают у людей склонных к самоанализу, обладающих слишком рассудочным умом или тех, кто редко может разобраться, что же ему действительно нужно, а что не нужно совсем.

Толстый кишечник отвечает за удаление отработанных и вредных продуктов жизнедеятельности. Здесь происходит освобождение организма, поэтому проблемы с толстым кишечником возникают у тех, кто цепляется за прошлое, долго помнит обиды и огорчения, не желает отпустить то, что причиняет боль, что уже выполнило свое предназначение.

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Как управлять эмоциями

В религиях негативные эмоции считаются греховными, ведущими к болезни и смерти. Для избавления от них есть даже специальное время – Великий пост, когда верующие люди стараются побороть все негативные эмоции, а помогает им в этом – соблюдение растительного питания и духовные практики (прощение других людей и принятие себя).

Кроме этого, избавиться от постепенно накапливающихся эмоций, разрушающих организм, можно при помощи эмоциональной разрядки:

1. Представьте все негативные эмоции в виде тяжелого груза, который виснет на плечах, не давая возможности радоваться жизни. Постарайтесь от него избавиться. Можно сделать это сразу, а можно постепенно – проговаривая и отпуская каждую ситуацию, которая не дает покоя. Можно попробовать технику «два стула» - сначала говорить за себя, а потом за человека, который вызывал эту эмоцию.

2. Приступы отвращения к людям или событиям можно значительно снизить, и даже совсем устранить, если представить себя за надежной стеклянной стеной, за которой остается все, что вы испытываете чувство неприятия и омерзения.

3. Постоянное чувство стыда за совершенный проступок. Иногда оно грызет годами, лишая сна и покоя. Признайтесь в нем и раскайтесь в содеянном, твердо пообещайте больше никогда так не поступать. Вы можете в этом признаться другому человеку, к которому испытываете доверие или просто больше никогда не увидите (синдром случайного попутчика), либо просто вслух себе самому. А потом «отпустите» себе это прегрешение, освободитесь от него, и вы почувствуете покой.

4. Если вы привыкли все слишком близко принимать к сердцу, удивляться, впадать в шок, переживать из-за каждой неприятности в семье или в мире, то пора начать контролировать эмоции. Попробуйте метод успокоения – мысленно говорите себе, что надо успокоиться, взять себя в руки, расслабиться и проанализировать ситуацию. Если не помогает, то попробуйте физическое воздействие – ущипните себя за руку, стукните, издайте громкий звук, отвлекитесь от эмоции. Это поможет вернуться в реальность.

5. Гнев и раздражительность хорошо унимаются физической работой или спортивными тренировками. Главное – работать до пота. Также хорошо помогут приятные хобби – просмотр веселых фильмов, интересные книги, рукоделие или игры.

6. Интерес к противоположному полу, при наличии собственной второй половины, способен причинить немало вреда и разрушить жизнь. Постарайтесь это осознать до того, как стало слишком поздно. Припомните все подобные ситуации, посмотрите фильмы на эту тему и подумайте, стоит ли менять устоявшуюся жизнь на неизбежные неприятности.

7. Постоянную грусть и печаль можно вывести из организма только слезами и физическими упражнениями. Адреналин, скапливающий во время стресса, выходит только с выделениями потовых и слезных желез.

8. Даже радость может стать причиной сбоев в организме. Известны случаи, когда люди получали инфаркт, от ошеломляюще радостного известия. Если вы чувствуете учащение сердцебиения от любой положительной новости, то поделитесь с кем-нибудь. А потом подвигайтесь – походите, можно попрыгать или помахать руками.опубликовано econet

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