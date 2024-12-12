Гинкго билоба: действие на организм

Гинкго билоба – дерево-реликт, в дикой природе произрастает в восточной части Китая. Растение занимает почетное место в китайской медицине тысячи лет, а с 60-х годов ХХ века препараты с его содержанием используются и в западной медицине - при проблемах кровообращения. Для изготовления экстракта берут листву гинкго билоба. Он содержит активные вещества - биофлавоноиды и терпеноиды.
О гинкго билоба в последние десятилетия говорят довольно много. Разные источники откровенно преувеличивали чудодейственные свойства этого растения. Каково же его реальное действие на организм?
Свойство гинкго - активировать приток крови в зоны, испытывающие в ней дефицит (мозг, нижние конечности, артерии, вены, капилляры).
Возможность улучшать кровообращение, тем более капиллярное, дает основания применять гинкго для:
Экстракт листьев гинкго имеет в составе 2 ярких антиоксиданта - биофлавоноиды мирицетин и кверцитин. Они задерживают окисление липидов, оберегают мембраны клеток от дистрофических явлений. Биофлавоноиды растения аккумулируются в нервной системе, и даже по окончании приёма средства долгое время работает антиоксидантный эффект.
Экстракт гинкго способствует укреплению сосудистых стенок и помогает избежать хрупкости капилляров. Продукт повышает тонус малых кровеносных сосудов, имеет сосудорасширяющий эффект, уменьшает капиллярную проницаемость. Экстракт положительно влияет и на лимфосистему, устраняя застои.
Гликозиды в составе экстракта гинкго противодействуют склеиванию тромбоцитов, что является профилактикой образования тромбов в сосудах. Но злоупотребление препаратами растения грозит кровоизлияниями.
Непосредственное улучшение когнитивных показателей (памяти, концентрации), которое приписывается гинкго и объясняется его влиянием на нейромедиаторы, не является доказанным фактом. Подобное улучшение, если оно имеет место, связано с комплексным улучшением кровоснабжения головного мозга (с нормализацией транспортировки к нему кислорода и ценных веществ).
Гинкго билоба интенсивно понижает свёртываемость крови. Его не следует комбинировать лекарствами, «разжижающими кровь» (аспирин).опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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