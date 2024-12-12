Гинкго билоба: действие на организм

Гинкго билоба – дерево-реликт, в дикой природе произрастает в восточной части Китая. Растение занимает почетное место в китайской медицине тысячи лет, а с 60-х годов ХХ века препараты с его содержанием используются и в западной медицине - при проблемах кровообращения. Для изготовления экстракта берут листву гинкго билоба. Он содержит активные вещества - биофлавоноиды и терпеноиды.

О гинкго билоба в последние десятилетия говорят довольно много. Разные источники откровенно преувеличивали чудодейственные свойства этого растения. Каково же его реальное действие на организм?

Улучшение кровообращения

Свойство гинкго - активировать приток крови в зоны, испытывающие в ней дефицит (мозг, нижние конечности, артерии, вены, капилляры).

Возможность улучшать кровообращение, тем более капиллярное, дает основания применять гинкго для:

ноотропных курсов,

программ по укреплению нервной системы,

курсов по поддержке зрения,

противоварикозных курсов.

Антиоксидантное действие

Экстракт листьев гинкго имеет в составе 2 ярких антиоксиданта - биофлавоноиды мирицетин и кверцитин. Они задерживают окисление липидов, оберегают мембраны клеток от дистрофических явлений. Биофлавоноиды растения аккумулируются в нервной системе, и даже по окончании приёма средства долгое время работает антиоксидантный эффект.

Влияние на сосуды

Экстракт гинкго способствует укреплению сосудистых стенок и помогает избежать хрупкости капилляров. Продукт повышает тонус малых кровеносных сосудов, имеет сосудорасширяющий эффект, уменьшает капиллярную проницаемость. Экстракт положительно влияет и на лимфосистему, устраняя застои.

Ингибирование агрегации тромбоцитов

Гликозиды в составе экстракта гинкго противодействуют склеиванию тромбоцитов, что является профилактикой образования тромбов в сосудах. Но злоупотребление препаратами растения грозит кровоизлияниями.

Непосредственное улучшение когнитивных показателей (памяти, концентрации), которое приписывается гинкго и объясняется его влиянием на нейромедиаторы, не является доказанным фактом. Подобное улучшение, если оно имеет место, связано с комплексным улучшением кровоснабжения головного мозга (с нормализацией транспортировки к нему кислорода и ценных веществ).

Показания к применению гинкго

Хронический дефицит кровообращения мозга и, как следствие, головокружения, головные боли, шум в ушах;

головные боли сосудистой природы;

сбои памяти из-за возраста;

реабилитация после черепно-мозговых травм;

нейросенсорные патологии;

сбои природных биоритмов (сон - бодрствование);

заболевания глаз;

венозная недостаточность и варикоз.

Противопоказания

гиперчувствительность к экстракту растения;

патологии свёртываемости крови;

язва желудка и двенадцатиперстной кишки в процессе обострения;

эрозивный гастрит;

период вынашивания или грудного вскармливания ребенка;

острая патология кровообращения головного мозга;

детям до 12 лет.

Гинкго билоба интенсивно понижает свёртываемость крови. Его не следует комбинировать лекарствами, «разжижающими кровь» (аспирин).опубликовано econet

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