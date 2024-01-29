Наука о счастье

Счастье как мед, очень странный предмет. Огромный объем публикаций, как строго научных, так и просто поболтать, вроде все уже говорено-переговорено. Но проблема в том, что не совсем понятно, что под этим словом подразумевается. «Счастье» это как «красота» или там «душа».

Если взять любую нейронаучную статью, написанную четко, конкретно и по делу, то окажется, что обещали-то рассказать про счастье, а рассказывают про систему вознаграждения. А в рамках общей психологии тексты постоянно сползают в общие рассуждения на тему всего хорошего против всего плохого, и как хорошо быть счастливым и здоровым. Плюс к этому, у меня каждый раз сильное чувство, что специалисты в области психологии позитивных эмоций постоянно путают личное и just business, и от их белозубого скаутского задора оскомина и глаз дергается. Но возможно, это индивидуальная реакция.

Что такое счастье

Существуют распространенные скриниг-тесты на выявление уровня счастья, но проблема с ними в том, что они достаточно субъективны. Самые популярные,- субъективная шкала счастья и индекс субъективного удовлетворения жизнью, 4 вопроса по 7 бальной шкале. В общем и целом эти вопросы сводятся к «Вы счастливы?- Да / Нет / Ну так, туда-сюда». То есть не сказать, чтобы эти опросники сильно глубоко копали и как-то серьезно объективизировали вопрос. Конечно, у нас всегда есть томографы, но во-первых, поди запихай счастливого человека в фМРТ, а во-вторых и во главных, решительно непонятно, что потом делать с результатами. Еще есть животные модели, но опять же, большой вопрос- насколько гомологична крысиная радость от нежданной встречи с кусочком сахара и счастье служить своему народу, к примеру.

Но в любом случае, так или иначе, все в итоге упирается в систему вознаграждения.

I. Теоретические основы счастья

Функциональная анатомия счастья.

Один из ключевых игроков,- орбитофронтальная кора (далее OFC).

Там делаются оценки стимулов, выставляется значимость и ценность конкретного удовольствия, формируются предпочтения, выборы и принимаются решения.

Передняя часть OFC в большей степени реагирует на сложные поощрения,- денежные, социальные и прочее; задние отделы OFC это простые гедонистические радости,- еда, секс. Медиальные внутренние отделы активны в отношении предикатов положительного подкрепления, латеральная наружная часть реагирует на отрицательное подкрепление и неблагоприятные стимулы. Хотя в OFC находится множество мю-опиатных рецепторов, скорее всего, этот отдел не создает непосредственно чувство удовлетворения/неудовлетворения, там происходит кодирование и оценка удовольствия и сборка конечного поведенческого решения.

Так, латеральная OFC реагирует не столько на негативный стимул per se, сколько на уклонение от неприятностей. То есть наказание, которое все равно неизбежно, вызывает гораздо меньшее оживление, нежели то же самое наказание, с которым потенциально можно что-то поделать. На практике это проявляется известным эффектом, что смирение и принятие сильно облегчает психологический дискомфорт в неблагоприятной ситуации.

Пример немного в сторону,- опрашивались женщины в Англии и в Индии, оценивалась их субъективно счастье в семейно жизни. Среди молодых женщин, недавно вступивших в брак, англичанки были предсказуемо счастливее индусок, потому что одни выходили замуж по собственному желанию и по причине романического любовного чувства, а за других договорились родители, их мнения никто не спрашивал, отдали чужому человеку в чужой дом. Но среди женщин, которые давно состояли в браке, 10-15 и более лет, соотношение менялось на противоположное.

Когда легкодоступных выходов из ситуации не предусмотрено, человек принимает, привыкает, начинает получать свое субъективное удовлетворение и живет себе дальше. «Привычка свыше нам дана, замена счастию она»,- на деле это не замена, это оно и есть. И понятно, что жизнь женщины в афганском ауле, или, не знаю, в китайской деревне,- это судьба, от которой любая современная европейская девушка отшатнется в ужасе и отвращении, но надо понимать, что это все внутри головы.

Но вернемся к орбитофронтальной коре. Человек с пораженным OFC не теряет способности радоваться или страдать, но сильно теряет в эмоциональной оценке, предпочтениях и адекватных решениях.

Орбитофронтальный кортекс интенсивно связан с отделами в стриатуме. Striatum, оно же полосатое тело, расположено в центре головного мозга. Помимо множества прочих функций, там расположены ключевые hedonic hotspots, «горячие клавиши» удовольствия.

Самые известные из них это прилежащее ядро вентрального стриатума- Nucleus accumbens, и внутренние отделы бледного шара дорсального стриатума,- Ventral pallidum. Их активность выявляется в самых разнообразных цепях вознаграждения. Nucleus accumbens в большей степени реагирует на выделяющиеся стимулы, т.е. на те субъективные удовольствия, которые явно возвышаются над условным базовым уровнем наград.

Это известно каждому из повседневной жизни, что все познается в сравнении. Вспомните свою детскую радость от первой и единственной машинки или куклы относительно ситуации, когда этих игрушек у вас полная коробка и новый подарок,- просто еще один в ряду точно таких же. Или сравните субъективный эффект от первых самостоятельно заработанных денег относительно таких же или больших сумм, которые вы получаете ежемесячно год за годом.

У нейронов нет своей идеальной палаты мер и весов, и нет эталонных метрик оценки значимости и приятности, все предпочтения формируются в относительных и сравнительных категориях.

Другой важный узел это Ventral pallidum. В отличие от nucleus accumbens это уже не столько «оценщик», сколько «формовщик» первичного гедонистического удовольствия. Паллидум участвует в общей лимбической сети подкорковых узлов и занимается своеобразным сведением гедонистического импакта с сенсорными входами, эмоциональным статусом, когнитивными схемами и мотивацинно-поведенческими решениями. В патологической форме это проявляется, например, в первичном аддиктивном влечении при различных зависимостях (химической, игровой и проч.). Для нормального мозга это обеспечивает нашу заинтересованность в субъективно приятных переживаниях.

Проще говоря, это как в анекдоте про китайские елочные игрушки,- «внешне такие же, но не радуют». Описаны случаи двустороннего поражение ventral pallidum,- у этих пациентов значительно снижалось мотивационная значимость поощрительных стимулов и положительных эмоций, хотя формально они вполне адекватно оценивали субъективную приятность пищевых, сексуальных и социальных стимулов.

Таким образом формируется анатомический «счастливый стержень», - приятность - притягательность-предпочтительность, nucleus accumbens- ventral pallidum- orbitofrontal cortex. Разумеется, этим дело не ограничивается, и в обеспечении нашей общей удовлетворенности (или неудовлетворенности) жизнью участвует еще множество других отделов.

Еще есть нижние и внутренние отделы префронтальной коры (Ventromedial prefrontal cortex), где расположена медиальная префронтальная сеть, значимая для формирования эмоционального реагирования в частности, и обеспечивающий условный «эмоциональный интеллект. Верхние и наружные отделы префронтальной коры ( Dorsolateral prefrontal cortex), обеспечивающие эффективность рабочей памяти и когнитивно-поведенческих просоциальных моделей,- условный «до-индивидуальный социальный интеллект». Передний инсулярный кортекс, занимающийся само-осознанием, самочувствием и мониторингом внутренних ощущений и переживаний, как приятных, так и неприятных. Добавочная премоторная теменная зона (Supplementary motor area), где проводится оценка просоциального поведения и взаимодействий, - я упоминал этот отдел, когда рассказывал про смех, этот же отдел участвует в поддержании социальных иерархий,- у шимпанзе узлы добавочной премоторной активировались при наблюдении за действиями доминирующих особей их группы, относительно действий равных либо нижестоящих в иерархии.

Основной узел администрирования корковых процессов,- это опоясывающая кора (Cingulate cortex). Например, при поражении передней опоясывающей коры (Anterior cingulate cortex) у крыс терялась возможность корректно сравнивать потенциальную награду относительно необходимых затраченных усилий. В опыте можно было выбрать между большим поощрением, требующим усилий по достижению, относительно легкодоступоного, но не очень привлекательного поощрения (много вкусной еды, за которой надо прыгать через барьер и мало невкусной еды, которая доступна без усилий). Здоровые крысы предпочитали прыгать, а грызуны с пораженной АСС брали, что попроще. Сходное снижение активности АСС было обнаружено у больных с ангедонией и снижением мотиваций при шизофрении и большом депрессивном расстройстве.

Таким образом, оценка субъективного счастья, удовлетворенности и довольства жизнью вообще, какими-то отдельными событиями в частности,- это сложная комплексная система, это баланс, взаимодействия и противовесы. Невозможно ткнуть электродом в какую-то точку мозга и сделать человека счастливым (или несчастным).

Химия и физиология счастья

В общей механике субъективного удовольствия можно выделить «want» и «like» - компоненты. Это достаточно условное разделение, оно имеет скорее психологический смысл, нежели биологический.

В русскоязычных источниках нет устоявшихся аналогичных терминов, и я затрудняюсь с корректным переводом, который не звучал бы коряво. «Желание» и «хотение»? «Влечение» и «удовлетворение»? Пуская будет «want» и «like», я полагаю, ни у кого не возникнет сложностей с пониманием этих простых английских слов.

Под «want» подразумевается в первую очередь мотивационный компонент,- нехватка, желание, влечение, потребность, активная заинтересованность, направленное поведение. То есть это мотор и движущая сила, обеспечивающая наше стремление к счастью, радости и удовольствиям.

«Like»- это непосредственный гедонистический (т.е. простой, условно «животный») или эвдемонический (т.е. просоциальный, условно «высший») импакт. Это непосредственно субъективно удовольствие, которое мы получаем от поощрения, оценка позитивного подкрепления, степень симпатии и вовлечения,- все то, почему нам нравится «все хорошее» и не нравится «все плохое».

Оба эти компонента, want и like, «движение к» и «удовлетворение от»,- принципиальны для формировании конечного субъективного удовлетворения, в норме они не работают по отдельности.

Из научно-популярных изложений можно сделать вывод, что want это дофаминовая система, а like опиатная. Тут надо понимать, что это очень грубое упрощение, балансирующее на грани допустимого. Без некоторого огрубления невозможно рассуждать о столь общих понятиях, как «счастье», «любовь» и тому подобное, и если держаться точных корректных формулировок, это будет текст на узкоспецифическую тему, трудный для понимания неспециалиста (да и не представляющий интереса, если честно), поэтому авторы популярных статей вынуждены идти на некоторые допущения, но все равно, следует держать в уме, что все это очень закавычено.

Дофамин не является медиатором эйфорической бодрости, равно как недостаток серотонина не тождественен депрессии. Функция амигдалы не в том, чтобы делать страшно, а прилежащее ядро это не фабрика по производству счастья. Ну и т.д.

Действительно, существуют дофаминовые пути, начинающиеся в Ventral tegmental area (покрышка среднего мозга), существуют серотониновые пути, начинающиеся в Raphe nuclei (ядра шва продолговатого мозга),- это очень-очень глубоко лежащие отделы, самое дно «рептильного» мозга. Таже существует сеть опиатных рецепторов, в основном в стриатуме и префронтальной коре (речь о мю-опиатных рецепторах, как наиболее значимых для психических процессов человека). Все эти рецепторы, плюс эндоканнабиноидные, норадреналиновые, окситоциновые и ацетилхолиновые, плюс 2 главных медиатора мозга,- тормозящие ГАМК- и возбуждающие глутаматные (в первую очередь NMDA и AMPA) рецепторы,- вся эта химическая машинерия, она служит базисом и фундаментом для психических процессов, но это не есть психические процессы.

Очевидный и затасканный пример,- наркотические зависимости. Психостимуляторы- кокаин и амфетамин,- действуют через принудительный выброс дофамина. Опиаты (например героин),- действует через опиатные рецепторы. Те самые want и like в чистом, химическом, беспримесном виде. Человек в наркотическом опьянении получает мощнейшее подкрепление, недоступное в обычной жизни. Становятся ли от этого наркозависимые сильно счастливы? Риторический вопрос.

У всех на слуху история про крыс со вживленными в центры удовольствия электродами, которые бесконечно жали на клавишу, и в итоге там у рычага и подыхали. На рубеже 60х-70х подобные эксперименты проводились и с людьми. В 1972 одному молодому человеку были вживлены электороды в область стриатума. Имя его не разглашалось, в описаниях значится как «пациент В-19». Электростимуляция вызывала у него сильнейшее психическое и сексуальное возбуждение, в условиях неограниченного доступа к рычагу он делал серии по 1000 и более нажатий, очень активно противился попыткам отобрать у него кнопку, т.е. в целом поведение было подобное эксперементальным животным моделям. Но при этом собственно удовольствия он не получал, за время наблюдения субъективный рейтинг счастья и удовлетворенности жизнью у него резко и катастрофично упал; происходящее скорее можно было описать как острое, болезненное и неудержимое влечение, не имеющее выхода и не приносящее облегчения.

В дальнейшем подобные опыты были прекращены по этическим соображениям, но в настоящее время глубокая стимуляция мозга (deep brain stimulation) переживает второе рождение. Современный технический уровень допускает гораздо более точное размещение электродов, травматизм и риски осложнений при этом невелики, и этот метод в обозримом будущем, возможно, станет эффективной и техничной альтернативой сошедшим с дистанции психохирургии, инсулинкоматозной и электросудорожной терапиям. В частности, у японцев сейчас появилось много интересных работ на тему, в западных же странах пока с осторожностью оценивают перспективы DBS.

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Предупреждая возможные вопросы,- нет, сверхспособностей из этого не получится. Нет, слега тоже не будет. Матрицы,- тоже нет. Если технология глубокой стимуляции мозга выстрелит, то как всегда, это будет скучно, сложно, дорого и не у нас. С жесткими формализованными показаниями. Возможно, мы сможем лечить тяжелые формы психических расстройств депрессивного и тревожного круга, которые не поддаются никакому иному лечению. Может быть,- некоторые формы эпилепсии. Если очень повезет, то можно будет если не лечить, то хотя бы стабилизировать и тормозить патологические процессы при шизофрении.

В настоящее время технология представляет пока эксперементально-научный интерес, не клинический. Наука движется сразу во всех направлениях, и большинство вроде как многообещающих методик в итоге выходит в пшик, и следует очень осторожно относится к разным «прорывным» новшествам, поэтому я очень скептически смотрю на разные истории про ампакины, возможности транскраниальной магнитной стимуляции, потенциал метакогнитивной психотерапии и прочая прочая.

Но вот в данном конкретном случае очень надеюсь, что с deep brain stimulation все сложится. Прямо готов пойти свечку поставить,- «Pussy Riot, святые великомученицы, спасите сохраните, не дайте сгинуть, сквозь тернии проведите». В общем, все стучим по дереву и держим пальцы крестиком еще лет 5-7. Ну и запасаемся попкорном, потому что, если вытанцуется, это будет такой срач, что никакому ГМО не снилось.

II. Прикладная механика счастья

Необязательность счастья

Во множестве работ по позитивной психологии самостоятельная ценность счастья, положительных эмоций и в целом well-being как общей категории субъективной удовлетворенности жизнью,- принимается как базовая аксиома, не требующая пояснений и уточнений. «Все люди хотят быть счастливы», «все стремятся быть счастливыми», «никто не откажется от счастья» ну и т.п. в разных вариациях. На деле же, это утверждение совсем не столь очевидно.

А, собственно, почему это все люди хотят быть счастливы (или должны быть счастливы)? С чего это вдруг? То есть, если понимать «счастье», как что-то неопределенно Большое Теплое и Мягкое, и говорить в том плане, что людям нравится, когда хорошо, и не нравится, когда плохо,- то на таком уровне да, все стремятся к счастью. Но это слишком уж размазанная категория, зацепиться не за что, и говорить не о чем.

Если же смотреть предметно, то обнаруживается, что ни одной неизбежно для всех необходимой категории не существует. Не существует обязательных всеобщих предиктов счастья.

Семья и дети? Нет. Работа и карьера? Нет. Духовный рост? Нет. Материальное благополучие? Нет. Психический покой и комфорт? Нет. Активность и устремленность? Нет.

Любую категорию можно оспорить. На любой довод найти контрдовод. Концепция счастья и достойной, во всех смыслах «хорошей» жизни,- обсуждается от начала времен, от зарождения философской мысли, от греков и китайце. Но в современном нам виде,- это достаточно свежая трактовка. Только в течении последнего века, или даже последние пару поколений общественный фокус внимания сконцентрировался на ценности субъективного психического состояния.

В современном мире субъективное благополучие,- что человек чувствует, что переживает, его внутренний эмоциональным мир и психологический комфорт,- стало как минимум столь же значимо (а возможно, что и более значимо), как и то, что он делает и чего добивается. Нам это сейчас кажется незыблемой аксиомой, но какой-нибудь джентельмен викторианских времен просто бы не понял, о чем речь.

Хочу подчеркнуть, я вовсе не собираюсь митинговать за старое доброе против нового бесхребетного, что нынче сплошь эмо-инфантилы, а вот раньше мужики изъяснялись в духе Г.М.Стэнли. «Доктор Ливингстон, я полагаю?». Речь о другом.

Концепция счастья в нынешнем виде это modern obsession, это навязчивая идея современного мира. Это не всегда так было (что совершенно не значит, что раньше было лучше). И как всякая сверхценная идея, оно имеет свои перегибы.

Парадоксальным образом, избыточная и безудержная концентрация на вопросах внутренней гармонии, душевного благополучия и психического комфорта оказывает дезадаптивный и вредоносный эффект на этой самой гармонии, благополучии и комфорте.

Парадокс этот видимый, потому что любая сверхценная идея вредна, даже если это сверхенная идея об отсутствии сверхценных идей.

Произвольность счастья

Никакие конкретные конечные поведенческие проявления не являются ни необходимыми, ни достаточными для субъективного счастья и благополучия.

«Счастья в личной жизни»? А почему? А то что будет? А кто сказал, что без этого никак?

«Успехов в работе»? Опять же, а с чего вдруг? А не то что?

Потому что так подсказывает личный опыт и интуиция? Не особо достоверный источник, прямо скажем.

У жителей развитых стран Юго-Восточной Азии (Япония, Сингапур) показатели субъективной шкалы счастья достоверно и существенно ниже относительно западных стран аналогичного уровня благосостояния. А у жителей стран Латинской Америки и Карибского бассейна все наоборот, - они заметно счастливее, чем этого можно было бы ожидать, исходя из уровня их экономического развития.

Источник, откуда я взял эти сведения,- достаточно ортодоксальное руководство по позитивной психологии. Автор там в таком, неоруссоистском ключе, комментировал на тему, что одни- зажатые роботы в корпоративном муравейнике, а у других,- пальмы, пляж, кокос в одной руке, косяк в другой руке, чикита в третьей (я драматизирую, там конечно, все гораздо корректней излагалось).

Означает ли это, что японцам живется хуже, чем кубинцам? Нет, ничего подобного. Надо полагать, что у них есть множество других ценностей и значимых моментов в жизни, которые не подпадают под западную концепцию личного счастья и проходят мимо маломощных радаров опросников SHS и SWLS.

То есть у нас два берега, за которые более-менее можно ухватиться. С одной стороны,- глобальное и самое общее понимания счастья в плане «все хорошее против всего плохого». С другой стороны,- пощелкивающие реле системы вознаграждения мозокортикальных и кортико-стриальных путей. А между ними - туман над Янцзы. Душистый как шерсть небесной лисы.

Социальность счастья

Главный вопрос жизни, Вселенной и всего остального: можно ли сидеть в ореховой скорлупке и чувствовать себя королем бесконечного пространства? Я не знаю.

С одной стороны, мы абсолютно социальные твари. Собственно, то что мы имеем в виду, когда говорим «мы»,- это и есть производная от социальной функции организма. Мозг производит психику точно так же, как кишечник производит пищеварительный секрет, а эндокринные железы- гормоны. Но наше самосознание существует только в пределах этой функциональной активности, поэтому нам сложно (если вообще возможно) отделить себя от собственных психических процессов. Нам легко сказать,- «у меня болит живот» или «у меня затекла нога», но как сказать «у меня затекло и ноет Я»?

Подавляющее большинство наших удовольствий (и неудовольствий),- социально предобусловлены, социально обеспечены и имеют социальные выходы. Даже простые гедонистические поощрения просоциальны, иначе мы бы удовлетворялись сухим пайком и онанизмом.

С другой стороны,- нормальная психика устойчива.

Мозг это чертов гироскоп.

Он стабилизируется и приходит к равновесию из любого положения. Примерно 30% от популяции переживает психические расстройства невротического регистра в той или иной форме, как правило,- депрессивного и/или тревожного круга. И это в условиях спокойной благополучной жизни. Между тем, в течении человеческой истории люди неоднократно устраивали ад на земле для других людей. Можно было бы ожидать, что под красными кхмерами или в нацистских концлагерях все поголовно слягут в витальной депрессии. Но ведь этого не происходит. Колючая проволока, пулеметчики, гора трупов,- что еще человеку надо для хорошей развернутой депрессивной триады? Уж такое посттравматическое стрессовое расстройство, что посттравматичней и стрессовей не придумаешь.

Между тем, психика выруливает из любого непроглядного кошмара. Здоровая психика, я имею в виду. Больные в полном двустороннем параличе. Единственный контакт,- через eye tracking аппаратуру, через интерфейс, следящий за движением глаз. Фактически,- живое сознание, запертое в трупе. 72% пациентов оценивают свое самочувствие как «умеренно или выражено счастлив». 21% как «умеренно или выражено несчастлив» и 7% страдают настолько, что хотели бы эвтаназии. Данные взяты из статьи, посвященной этой аппаратуре, и авторы в основном хвастались, как они повышают качество жизни тяжелых пациентов, так что надо делать на это скидку. Но тем не менее, ай трекинг ай трекингом, и несомненно, технология замечательная, и можно только стоя аплодировать, но сам факт того, что люди могут быть счастливы, и реально счастливы, даже вот из такого положения.

Абсолютный гироскоп.

Монетизация счастья

Денежная иллюзия,- одна из самых распространенных и устойчивых. На словах все в курсе, что не в деньгах счастье, но это в основном воспринимается как засаленная благоглупость. Формально-то оно конечно да, но понимаешь, брат, так-то оно так, но жизнь вообще такая штука непростая, и без денег, ну, сам понимаешь, не вчера родился, да.

Про деньги всем интересно, поэтому данных полно. Первый начал Даниэль «Наше Все» Канеман, еще в начале 80х, но и кроме него исследований много.

Смотрели соотношение well-being и welfare для американских домохозяйств, от самых бедных (ниже 10 000 долларов/год на человека) до самых богатых (в районе 250 000/год). Понятно, что бывают и бедней, бывают и богаче, но в этих пределах можно большую статистику набрать. Сначала людей опрашивали на тему, как, по их мнению, доход влияет на их субъективное благополучие, и каков будет разрыв между бедными и богатыми в индексе удовлетворенности жизнью. Что интересно, на обеих социальных полюсах значимость материального достатка оценивалось очень высоко. И бедные, и богатые, хором считали, что разрыв будет огромен, и бедным будет плохо, а богатые будут счастливы. Затем, с целью объективизировать ситуацию, респондентов прогоняли через нейропсихологические тесты и опросники, и что выяснилось.

Разница есть, действительно. Бедным живется похуже, богатым живется получше. Но этот разрыв оказался намного намного скромнее, чем люди предполагали. То есть разрыв в субъективной удовлетворенности в зависимости от уровня доходов существует, но очень умеренный, и в любом случае,- он значительно меньше, чем люди обычно думают. Причем по разным социальным прослойкам в зависимости от повышения дохода на семью субъективно счастье какое-то время растет, но в районе 75000 долларов/год выходит на плато, и дальше все. Дальнейшее повышение благосостояния вообще никакого статистически значимого влияния на субъективную удовлетворенность не оказывает, и значимы уже совсем другие вещи,- семейное благополучие, социальное окружение, профессиональная реализованность, и прочая прочая.

Это цифры для США, разумеется, они не абсолютны. Насколько я понимаю, 75к/год это где-то топ-миддл класс. Это зажиточные, благополучные, хорошо зарабатывающие, но далеко не самые богатые люди. Я затрудняюсь с ходу пересчитать в российский аналог топ-миддл, наверное это где-то 50-60 тысяч рублей в месяц. Примерно.

Таким образом, люди стабильно и сильно переоценивают значимость денежного фактора в свой жизни. Почему такое происходит? Потому что деньги,- универсальный мотиватор. Вот то, что выше говорилось про «want» и «like» - компоненты удовлетворения. У денег колоссальный want-импакт. При очень умеренном like. Люди совершают огромное количество поступков за монетарное поощрение, масса замечательных вещей делается ради денег. Ну, и не очень замечательных, конечно, тоже. А также совсем не замечательных. Всякое делается. Разное.

То есть потребность большая. Прекрасный мотив. Мощная движущая сила. Но непосредственное удовольствие, получаемое из денег и через деньги, - довольно скромненькая, никакого сравнения.

Можно сравнить, например, с пищевым поведением. Объективное удовольствие от вкусной еды очень велико, но как движущий мотив- так себе. Конечно, потребность в питании велика, это физиология, но мы говорим именно об относительном балансе want и like. Вряд ли кто-то пойдет на уголовное преступление, или даже просто на неблаговидный поступок, ради самого шикарного стейка и самого прекрасного вина, а ради денег- запросто.

Рабочая модель счастья

Выделяют стимулы гедонистические (условно «простые», связанные с прямым получением удовольствия) и эвдемонические (условно «высшие», завязанные на когнитивно-эмоциональные конструкции). Не совсем корректно говорить, что в одном случае речь идет о биологии, в другом случае о социальности. Все социальность. И все биология. Как очевидный пример,- секс и еда. Казалось бы, проще и биологичней некуда, но при этом конечные поведенческие проявления, будь то гастрономические радости или романтические любовные переживания,- в огромной мере состоят из социальных конструкций.

Радость интеллектуального познания, когда в объеме сырых данных вдруг что-то сдвигается, и паззл начинает складываться в связную и упорядоченную картинку,- лампочка, которая при этом загорается в передних отделах орбитофронтальной коры, этот эйфорический эмоциональный подъем был бы невозможен без банальной древней чисто животной поисковой активности. Поэтому бессмысленно разделение телесного низа и духовного верха,- все на все завязано, приколочено и не отодрать.

Существует бесчисленное множество руководств на тему «Как стать счастливым (успешным, эффективным, впишите свое слово)». Это целый литературный жанр, книжная полка, уходящая за горизонт. Если убрать разную мистико-парарелигиозную экзотику, и принимать во внимание популярный психологический мейнстрим, все они более-менее об одном.

«Хочешь быть счастливым, будь им»,- отличаются лишь доступность и убедительность подачи плюс разные фокусы-покусы и упражнения на каждый день. Поэтому я не будут приводить тут очередные 5 правил, 7 принципов, 12 шагов либо любые другие числительные «N чего-то там, чтобы быть счастливым и M».

Ну, как сказать «не буду». Очень даже буду, куда деваться-то. Но хочу акцентировать внимание, что это не скрижали завета, это очень общие положения, и каждый может кастомизировать под свой вкус.

Социальная связность, поисковая активность, физическая активность, обучаемость и расшаривание личного.

Социальная связность это объем эмоционально значимых коммуникаций. Основной массив положительных эмоций мы получаем от взаимодействия с людьми, к которым испытываем какие-то персонально окрашенные чувства. Семья, дети, родственники, друзья, знакомые и т.д. Люди с большой и дружной семьей в среднем счастливее людей с атомизированной семьей. Общительные люди счастливее замкнутых. Люди, у которых много друзей, счастливее людей, у которых мало друзей. И т.д.

Поисковая активность. Узнавать что-то новое. Интересоваться. Обращать внимание. Проявлять любопытство. Неважно на что и как, это может быть искренняя заинтересованность в перипетиях жизни знакомых и близких в духе «А ты ему что? А он что? Вау! И что потом? И что думаешь теперь делать?», или это может быть интерес к каким-то совершенно абстрактным вещам, будь то история Нового времени, современные технологии индивидуального строительства, быт людей в дальних странах или что угодно.

Физическая активность. Животное надо выгуливать. Бодрое активное животное это счастливое животное, шерсть лоснится морда довольная. Соматическое состояние влияет на психическое состояние, в здоровом теле здоровый дух, это все обговорено тысячу миллионов раз. Физическая активность в любой форме полезна и повышает личную удовлетворенность, будь то фитнесс-зал, на даче по грядкам ползать или просто по городу шляться без видимой цели.

Обучаемость. Тоже узнавать что-то новое. Но если «поиск и любопытство» это движение в стороны, то «обучение» это движение вверх. Обучаться, развиваться, совершенствовать профессиональные скилы, социальные скилы, эмоциональные скилы, - не имеет значение, что именно. Важно, чтобы в каждый момент можно было оглянуться назад и сказать себе- «вот, за отчетный период я стал круче и лучше», неважно в чем, любая фигня подойдет (и не-фигня, разумеется, еще лучше подойдет).

Расшаривание личного. Делиться, разделять, отдавать, делать кому-то что-то хорошее. Наносить непоправимую пользу, что называется. Люди устроены вступать в сильные эмпатические взаимодействия, положительные переживания, которые мы получаем в результате эмоционального вовлечения значительно сильнее прямых гедонистических стимулов.

С 50 долларов, потраченных на кого-то близкого, получается гораздо больше удовольствия, чем с той же суммы, потраченной на себя любимого. Разумеется, речь идет о людях, к которым мы испытываем какие- либо эмоции, не об абстрактном чужом дяде. И там уже индивидуальные особенности,- что попадает у человека в пространство эмпатической реакции, кому он сочувствует и чему он переживает. Это может быть забота о близких, а может быть благотворительная деятельность в пользу больных детей или бездомных котят, не суть важно. В любом случае,- человек получает с этого мощнейшее субъективное подкрепление, и это очень значимо повышает качество жизни и персональный рейтинг счастья.

Таким образом, общие разговоры о well-being не несут особой прикладной ценности. «Счастья вообще» не существует как какой-то четко обозначенной категории, и не существует как какого-то конкретного психического механизма. В этом смысле вопрос «я несчастлив, что делать» или «я несчастлив, что я делаю не так» это запрос из серии «у меня в подвале который год странные стуки, дорогие ученые, объясните пожалуйста этот феномен». Имеет смысл сводить к каким-то конкретным субъективным поощрениям и вознаграждениям, и рассуждать не о счастье в целом, но о том, каким именно образом можно использовать конкретные психические механизмы и направленную поведенческую активность в целях привлечения дополнительных бенефиций и повышения общей субъективной удовлетворенности собственным существованием.опубликовано econet

Автор Павел Бесчастнов

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