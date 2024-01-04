Окситоцин – гормон доверия и душевного спокойствия

Влияние гормона окситоцина на человеческий организм еще до конца не изучено. Но уже сейчас о нем известно уже довольно много, в частности, о его важном значении для эмоционально-психологического здоровья человека. Как же воздействует окситоцин на организм?

Открытие этого гормона произошло еще в прошлом столетии, в 1906 году. Собственное название – Oxytocinum, ему дали только через двадцать лет, а в 1957 году – ученые впервые получили его в лаборатории.

Как окситоцин влияет на организм человека

Окситоцин – это химически активное вещество, которое входит в группу нейрогормонов и состоящее из 9 аминокислот. Его выработкой занимается гипоталамус — отдел мозга, отвечающий за эндокринные процессы в человеческом организме. После выработки окситоцин поступает в гипофиз (придаток мозга, который отвечает за обмен веществ, рост и репродуктивные функции), затем оттуда попадает в кровь и разносится по всем органам и системам человека.

Окситоцин вырабатывается в большом количестве в женском организме, у мужчин его продуцируется гораздо меньше. Это вещество усиливает сокращение матки при родах, облегчая процесс деторождения. В послеродовый период, он содействует выработке молока, когда ребенок начинает сосать грудь матери. При недостаточной выработке окситоцина, возрастает риск возникновения слабости родовых сил, а при оперативных вмешательствах – возможны значительные кровотечения.

Гормон оказывает сильнейшее влияние на психоэмоциональное состояние человека. Наблюдая за родильницами, ученые отмечали кардинальные изменения в поведенческих реакциях, чувство крепкой привязанности к младенцу. Такая же реакция наблюдалась и у отцов, которые присутствовали на родах. На физиологическом уровне, присутствие гормона помогает проявляться чувству доверия, нежности, привязанности. У любящих и преданных мужей уровень гормона окситоцин достаточно высокий.

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Какие еще функции выполняет окситоцин в организме человека:

повышает близость и привязанность. Особенно проявляется в отношениях матери и младенца, с каждым прикосновением уровень окситоцина у матери возрастает. Но такого не происходит, если ребенок приемный;

помогает соблюдать верность. Преданные супружеские пары имели высокий уровень гормона;

окситоцин, попадая в кровь младенца в материнской утробе, подготавливает его к рождению;

уменьшение стресса и тревожного состояния. Опыты показали, что животные под воздействием окситоцина вели себя более спокойно;

укрепление воспоминаний о проявленных положительных эмоциях;

улучшение полового влечения. Сексуальный выброс гормона увеличивает притяжение к партнеру;

снижение наркотической и алкогольной зависимости;

повышение коммуникабельности, пациенты с аутизмом, вдыхавшие синтезированный гормон, легче вступали в контакт с окружающими;

улучшение инстинктивных защитных навыков;

положительное воздействие на сон. Способствует более спокойному и крепкому засыпанию;

уменьшение выработки кортизола, гормона стресса;

ускорение скорости регенерации. При позитивном настроении вырабатывается больше окситоцина, который снижает воспалительные процессы и ускоряет естественное заживление повреждений;

способствует снижению страха, беспокойства, появлению доброты и бескорыстия;

улучшение мозговой активности и способности запоминать новую информацию;

снижение аппетита, и, наоборот – при недостатке окситоцина аппетит возрастает;

ускорение восстановления организма при мышечном росте.

При недостаточной выработке окситоцина, возрастает уровень стресса, появляется сильная тяга к нездоровому образу жизни: наркотическим веществам, курению, алкоголю. Снижается желание к занятиям спортом. Увеличивается риск возникновения заболеваний, ранних возрастных изменений, старческих болезней (Паркинсона).

Интересно, что при попадании алкоголя в организм, уровень окситоцина снижается. Возможно, этим можно объяснить количество измен в состоянии алкогольного опьянения.

Как повысить выработку окситоцина

1. Повышение уровня окситоцина всегда связывается с телесным взаимодействием людей. Поэтому старайтесь больше обнимать близких.

2. Также выработка гормона увеличивается при контакте с домашними питомцами.

3. Из продуктов уровень «гормона доверия» поднимают бананы и авокадо.

4. Мощный естественный выброс окситоцина происходит при интимном общении влюбленных, заставляя переживать шквал чувств, усиливающих близость и привязанность друг к другу. Но это происходит, если между партнерами имеется эмоциональная симпатия.

5. Введение синтезированного окситоцина тоже оказывает сильное влияние, сходное с натуральным веществом. Но его воздействие крайне непродолжительно, он действует буквально минуты, а затем распадается.

Любая негативная ситуация или недоверие между людьми, будут способствовать уменьшению выработки гормона и еще большему охлаждению отношений. Поэтому если вы ссоритесь с любимым человеком и хотите это прекратить, постарайтесь установить телесный контакт — обнять или взять за руку. Это поможет высвободить окситоцин и вернет положительные эмоции.

Усилить естественную выработку такого необходимого для счастья гормона вполне возможно, но для этого придется изменить свое поведение. Для этого следует вести здоровый образ жизни — мы помним, что алкоголь, сигареты и наркотики угнетают его секрецию — активно заниматься спортом, общаться с новыми людьми.опубликовано econet

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